Google mở cửa cho chợ ứng dụng Android bên thứ ba

Google Play giảm 'sốc' phí hoa hồng, mời đối thủ vào sân nhà bán ứng dụng mà không gây khó khăn như trước.

Sức ép khổng lồ từ các vụ kiện tụng chống độc quyền và các nhà quản lý cuối cùng đã khiến Google phải lùi bước. Thay vì bảo vệ mô hình thu phí cũ, gã khổng lồ tìm kiếm dường như đang chủ động thiết lập lại toàn bộ hệ sinh thái để chuẩn bị cho một kỷ nguyên hậu độc quyền, nơi sự cởi mở được đặt lên hàng đầu và tất nhiên, mọi thứ vẫn nằm trong sự tính toán của họ.

Bỏ hoa hồng cao chót vót

Sự thay đổi gây chấn động nhất nằm ở cấu trúc phí. Google tuyên bố cắt giảm mức thu tiêu chuẩn 30% quen thuộc xuống chỉ còn 20% đối với hầu hết các giao dịch mua trên Play Store.

Các cửa hàng ứng dụng Android của bên thứ 3 được Google cởi bỏ hạn chế.

Chưa dừng lại ở đó, với các nhà phát triển tham gia chương trình App Experience hoặc Google Play Games Level Up (dành cho game di động), mức phí cho các lượt cài đặt mới sẽ giảm sâu xuống 15%. Đặc biệt, phí dành cho các dịch vụ đăng ký gia hạn (Subscription) giờ đây sẽ chỉ còn 10%.

Cấu trúc mới này cũng linh hoạt theo từng khu vực pháp lý. Cụ thể, tại Mỹ, Anh và Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA), Google sẽ chỉ thu phí dịch vụ 5% nếu nhà phát triển sử dụng công cụ thanh toán của hãng, đồng thời cho phép mức giá theo thị trường ở các khu vực khác.

Mở cửa cho hệ thống thanh toán và đối thủ

Sự nhượng bộ này nối tiếp thỏa thuận chấn động năm 2025 giữa Google và Epic Games (cha đẻ của game bom tấn Fortnite). Đáng chú ý, thay vì đợi phán quyết cuối cùng của tòa án, Google đã chủ động 'bật đèn xanh'. Các nhà phát triển giờ đây có quyền tích hợp hệ thống thanh toán của riêng họ song song với Google, hoặc dẫn liên kết ra cổng thanh toán bên ngoài, hoàn toàn trái ngược với Apple.

Bên cạnh đó, sau nhiều năm hầu tòa, Epic Games đã ngay lập tức lên kế hoạch đưa Fortnite quay trở lại Google Play trên toàn cầu ngay sau thông báo này.

Chấp nhận chợ ứng dụng bên thứ ba

Bất ngờ lớn nhất là việc Google tung ra chương trình Registered App Stores (Các cửa hàng ứng dụng đã đăng ký). Lần đầu tiên, Android tạo ra một con đường 'danh chính ngôn thuận' cho các chợ ứng dụng đối thủ hoạt động.

Các cửa hàng bên thứ ba vượt qua được các bài kiểm tra về chất lượng và an toàn của Google sẽ được cung cấp một giao diện cài đặt mượt mà, thân thiện với người dùng không kém gì Play Store. Ngược lại, việc cài đặt file APK thủ công theo kiểu cũ đối với các ứng dụng không đăng ký sẽ trở nên phức tạp và rườm rà hơn với nhiều cảnh báo. Qua nước cờ này, Google vừa mang tiếng là mở cửa, vừa có thể hợp thức hóa đối thủ để dễ dàng giữ quyền kiểm soát toàn bộ hệ sinh thái.

Cửa hàng bên thứ ba chính thức được Google mở cửa đón chào. Ảnh: Android Headlines

Cuộc cách mạng này không diễn ra trong một đêm. Cấu trúc phí mới sẽ được áp dụng tại EEA, Anh và Mỹ trước ngày 30.6, mở rộng sang Úc vào ngày 30.9 và tới Hàn Quốc, Nhật Bản vào cuối năm nay. Phải đến tháng 9.2027, các thay đổi này mới được áp dụng hoàn toàn trên quy mô toàn cầu.

Những biến động này chắc chắn sẽ định hình lại vị thế cạnh tranh của Android. Việc giảm phí và linh hoạt trong thanh toán được ví như một cơn mưa rào, giải hạn cho các nhà phát triển vốn đã chán ngấy sự cứng nhắc suốt nhiều năm qua.