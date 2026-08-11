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[GALLERY] Volkswagen Atlas Cross Sport 2027 ra mắt, khoảng hơn 1 tỷ đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Volkswagen Atlas Cross Sport 2027 ra mắt, khoảng hơn 1 tỷ đồng

Mẫu SUV Volkswagen Atlas Cross Sport 2027 được thiết kế lại vẫn giữ nguyên động cơ 4 xi-lanh tăng áp nhưng đã có nội thất và ngoại thất được tái thiết kế.

Nguyễn Chung
Sau khi Atlas ra mắt, phiên bản thể thao hơn là Volkswagen Atlas Cross Sport 2027 đã trình làng, trước khi được bán tại thị trường Mỹ vào đầu năm sau. Xe chia sẻ tất cả các trang bị phần cứng với Atlas bản thường, nhưng đường mái dốc hơn đã thay thế hàng ghế thứ ba bằng kiểu dáng thấp. Mẫu xe này cũng báo hiệu rằng phiên bản đổi tên Teramont X cũng sắp có thế hệ mới.
Sau khi Atlas ra mắt, phiên bản thể thao hơn là Volkswagen Atlas Cross Sport 2027 đã trình làng, trước khi được bán tại thị trường Mỹ vào đầu năm sau. Xe chia sẻ tất cả các trang bị phần cứng với Atlas bản thường, nhưng đường mái dốc hơn đã thay thế hàng ghế thứ ba bằng kiểu dáng thấp. Mẫu xe này cũng báo hiệu rằng phiên bản đổi tên Teramont X cũng sắp có thế hệ mới.
Về mặt ngoại hình, Atlas Cross Sport mới không khác biệt nhiều so với thế hệ đầu tiên. Tuy nhiên, nó chắc chắn trông hiện đại hơn, với các hốc hút gió lớn hơn nhiều, lưới tản nhiệt màu đen và đèn pha LED xếp chồng lên nhau với logo VW phát sáng cho tất cả các phiên bản ngoại trừ phiên bản cơ bản.
Về mặt ngoại hình, Atlas Cross Sport mới không khác biệt nhiều so với thế hệ đầu tiên. Tuy nhiên, nó chắc chắn trông hiện đại hơn, với các hốc hút gió lớn hơn nhiều, lưới tản nhiệt màu đen và đèn pha LED xếp chồng lên nhau với logo VW phát sáng cho tất cả các phiên bản ngoại trừ phiên bản cơ bản.
Mặc dù phần trước xe khá giống với Atlas tiêu chuẩn , nhưng Cross Sport thấp hơn 53,34mm và ngắn hơn 137,16mm. Đèn hậu LED nổi bật hơn được trang bị ở phía sau, và Volkswagen đã thiết kế các bộ mâm xe mới kích thước 18, 20 và 21 inch cho mẫu SUV này. Ba màu sắc mới cũng được bổ sung vào bảng màu: Blackberry Metallic, Dark Sage Metallic và Sandstone.
Mặc dù phần trước xe khá giống với Atlas tiêu chuẩn , nhưng Cross Sport thấp hơn 53,34mm và ngắn hơn 137,16mm. Đèn hậu LED nổi bật hơn được trang bị ở phía sau, và Volkswagen đã thiết kế các bộ mâm xe mới kích thước 18, 20 và 21 inch cho mẫu SUV này. Ba màu sắc mới cũng được bổ sung vào bảng màu: Blackberry Metallic, Dark Sage Metallic và Sandstone.
Nội thất của chiếc Atlas Cross Sport mới có sự khác biệt lớn so với phiên bản cũ. Mặc dù vô lăng về cơ bản vẫn giống nhau, nhưng chiếc SUV giờ đây được trang bị cần số đặt trên cột lái và cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch mới.
Nội thất của chiếc Atlas Cross Sport mới có sự khác biệt lớn so với phiên bản cũ. Mặc dù vô lăng về cơ bản vẫn giống nhau, nhưng chiếc SUV giờ đây được trang bị cần số đặt trên cột lái và cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch mới.
Phiên bản cơ bản cũng bao gồm màn hình thông tin giải trí độc lập 12,9 inch mới, trong khi tất cả các phiên bản khác đều có màn hình lớn hơn 15 inch. VW cũng đã bổ sung thêm hai bàn sạc không dây Qi2.
Phiên bản cơ bản cũng bao gồm màn hình thông tin giải trí độc lập 12,9 inch mới, trong khi tất cả các phiên bản khác đều có màn hình lớn hơn 15 inch. VW cũng đã bổ sung thêm hai bàn sạc không dây Qi2.
Để tăng thêm sự thoải mái, xe được trang bị ghế lái chỉnh 12 hướng mới, kèm theo hỗ trợ thắt lưng chỉnh 4 hướng. Ngoài ra còn có hệ thống âm thanh 9 loa cho phiên bản cơ bản và hệ thống Harman Kardon 14 loa cho phiên bản cao cấp nhất.
Để tăng thêm sự thoải mái, xe được trang bị ghế lái chỉnh 12 hướng mới, kèm theo hỗ trợ thắt lưng chỉnh 4 hướng. Ngoài ra còn có hệ thống âm thanh 9 loa cho phiên bản cơ bản và hệ thống Harman Kardon 14 loa cho phiên bản cao cấp nhất.
Trong số các tính năng tiêu chuẩn quan trọng có trên tất cả các phiên bản là rèm che nắng phía sau, cửa hậu đóng mở điện, gương chiếu hậu bên lái tự động chống chói và hệ thống hỗ trợ đỗ xe trước và sau.
Trong số các tính năng tiêu chuẩn quan trọng có trên tất cả các phiên bản là rèm che nắng phía sau, cửa hậu đóng mở điện, gương chiếu hậu bên lái tự động chống chói và hệ thống hỗ trợ đỗ xe trước và sau.
Thế hệ mới của Atlas Cross Sport cũng được trang bị các dịch vụ xe kết nối cao cấp thông qua hệ thống myVW+, bao gồm định vị với thông tin giao thông thời gian thực, hệ thống điều khiển bằng giọng nói sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh và điểm phát Wi-Fi. Màn hình thông tin giải trí trung tâm cũng có thể được sử dụng để chơi game.
Thế hệ mới của Atlas Cross Sport cũng được trang bị các dịch vụ xe kết nối cao cấp thông qua hệ thống myVW+, bao gồm định vị với thông tin giao thông thời gian thực, hệ thống điều khiển bằng giọng nói sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh và điểm phát Wi-Fi. Màn hình thông tin giải trí trung tâm cũng có thể được sử dụng để chơi game.
Hãng vẫn chưa công bố chi tiết các phiên bản trang bị có sẵn. Điều Volkswagen đã xác nhận là tất cả các mẫu Atlas Cross Sport 2027 đều sử dụng phiên bản mới nhất của động cơ bốn xi-lanh tăng áp 2.0 lít EA888, sản sinh công suất 282 mã lực và mô-men xoắn 350Nm.
Hãng vẫn chưa công bố chi tiết các phiên bản trang bị có sẵn. Điều Volkswagen đã xác nhận là tất cả các mẫu Atlas Cross Sport 2027 đều sử dụng phiên bản mới nhất của động cơ bốn xi-lanh tăng áp 2.0 lít EA888, sản sinh công suất 282 mã lực và mô-men xoắn 350Nm.
Đi kèm với động cơ này là hộp số tự động 8 cấp dẫn động cầu trước theo tiêu chuẩn, mặc dù hệ dẫn động bốn bánh sẽ có sẵn. Volkswagen sẽ công bố giá bán chi tiết hơn khi gần đến thời điểm ra mắt vào đầu năm sau, nhưng dự kiến ​​giá khởi điểm sẽ vào khoảng 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng).
Đi kèm với động cơ này là hộp số tự động 8 cấp dẫn động cầu trước theo tiêu chuẩn, mặc dù hệ dẫn động bốn bánh sẽ có sẵn. Volkswagen sẽ công bố giá bán chi tiết hơn khi gần đến thời điểm ra mắt vào đầu năm sau, nhưng dự kiến ​​giá khởi điểm sẽ vào khoảng 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng).
VIdeo: Giới thiệu mẫu xe SUV Volkswagen Atlas Cross Sport 2027.
Nguyễn Chung
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