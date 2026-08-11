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Caviar giới thiệu kính thông minh Ray-Ban Wayfarer II siêu xa xỉ

Caviar, thương hiệu vốn nổi tiếng với việc đưa các kim loại quý lên những thiết bị điện tử phổ biến, vừa chính thức trình làng phiên bản tùy chỉnh dành riêng cho chiếc kính thông minh Ray-Ban Wayfarer II.

Tuệ Minh

Bộ sưu tập mới mang tên Odyssey này đã nâng cấp thiết bị đeo tiêu chuẩn bằng các chất liệu đắt giá như vàng 24K, bạc sterling và da cá sấu cao cấp.

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Cũng là Meta Ray-Ban Wayfarer II nhưng là phiên bản siêu xa xỉ.

Bộ sưu tập Odyssey bao gồm 2 mẫu thiết kế riêng biệt. Phiên bản Odyssey tiêu chuẩn tạo điểm nhấn bằng các tấm trang trí mạ vàng 24K, trong khi mẫu Odyssey Silver sử dụng các phần chèn bằng bạc sterling 22K.

Cả hai thiết kế đều được xây dựng trên bộ khung Wayfarer màu đen nguyên bản. Theo chia sẻ từ Caviar, các chi tiết kim loại trang trí đều trải qua quá trình rèn, khắc và đánh bóng hoàn toàn thủ công.

Những họa tiết chạm khắc mang đậm phong cách Hy Lạp kết hợp cùng các chi tiết tráng men màu đen hình ngôi sao tỉ mỉ ở phần gọng kính.

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Hai phiên bản Odyssey do Caviar nâng cấp.

Số lượng sản xuất của cả hai mẫu kính đều được giới hạn cực kỳ nghiêm ngặt. Caviar chỉ chế tác đúng 24 chiếc cho mỗi phiên bản, một con số được lựa chọn đầy chủ ý nhằm tương ứng với 24 tập trong cuốn sử thi Odyssey của Homer.

Sự biến tấu cao cấp này cũng được áp dụng cho cả hộp sạc đi kèm. Hãng đã bọc lại hộp sạc Ray-Ban tiêu chuẩn bằng chất liệu da cá sấu màu đen sang trọng và gắn thêm biểu tượng riêng của Caviar lên phần chốt khóa.

Đằng sau lớp vỏ ngoài xa xỉ, phần cứng bên trong của thiết bị vẫn được giữ nguyên. Chiếc kính giữ lại trọn vẹn mọi tính năng gốc của dòng Ray-Ban Wayfarer II.

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Hộp đựng sản phẩm được làm từ da cá sấu.

Người dùng vẫn có thể chụp ảnh, quay video bằng camera tích hợp, thưởng thức âm thanh qua hệ thống loa mở, đồng thời thao tác dễ dàng với cảm ứng và trợ lý giọng nói AI. Dung lượng pin, cảm biến camera và bộ vi xử lý hoàn toàn giống hệt phiên bản thương mại thông thường.

Xét về khía cạnh trải nghiệm thực tế, Caviar chưa đưa ra con số cụ thể về khối lượng gia tăng thêm sau khi gắn các chi tiết kim loại.

Hiện tại, phiên bản Odyssey vàng 24K có giá bán quy đổi khoảng 160 triệu đồng, trong khi phiên bản Odyssey Silver bạc 22K được niêm yết ở mức 180 triệu đồng. Cả hai mẫu hiện đã sẵn sàng để khách hàng đặt mua trực tiếp trên trang web của hãng.

Meta Ray-Ban Wayfarer II phiên bản Odyssey sang chảnh với giá gần 200 triệu đồng.
Caviar/Tech Xplore
#Kính thông minh #Caviar #Caviar Odyssey #Ray-Ban Wayfarer II #Kính thông minh siêu xa xỉ Caviar #Chế tác kim loại quý cho kính

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