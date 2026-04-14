Fortnite hết “bất tử”? Epic Games đối mặt khủng hoảng

Fortnite không còn là “cỗ máy in tiền” khi Epic Games lao đao vì nền tảng, chi phí và làn sóng dịch chuyển ngành game sang châu Á.

Thiên Trang (TH)
Từng được xem là biểu tượng “game bất tử”, Fortnite nay đang cho thấy dấu hiệu suy giảm khi Epic Games buộc phải sa thải hơn 1.000 nhân viên do lượng người chơi và doanh thu đi xuống.
Nhà phân tích Joost van Dreunen nhận định rằng không có tựa game nào có thể tồn tại mãi mãi, và khái niệm “live forever” thực chất chỉ là một chiến lược marketing thay vì thực tế bền vững của ngành công nghiệp game.
Theo ông, ngay cả những nền tảng mạnh như Roblox cũng đối mặt thách thức về lợi nhuận, cho thấy mô hình dựa vào nội dung người dùng chưa chắc đảm bảo sự ổn định tài chính dài hạn.
Một trong những nguyên nhân lớn khiến Epic lao đao là sức ép từ các nền tảng phân phối như Apple và Google, khi lợi nhuận của họ tăng nhanh hơn nhiều so với các nhà phát hành game trong cùng giai đoạn.
Các cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Epic và hai “ông lớn” này không chỉ tiêu tốn chi phí mà còn khiến Fortnite bị gỡ khỏi kho ứng dụng di động, làm gián đoạn nguồn thu hàng triệu USD từ người chơi trên smartphone.
Bên cạnh đó, chi phí vận hành tăng cao tại Mỹ đang tạo áp lực lớn lên toàn ngành, khi người tiêu dùng buộc phải cắt giảm chi tiêu cho giải trí trong bối cảnh lạm phát và thuế quan leo thang.
Một yếu tố quan trọng khác là sự dịch chuyển của ngành game sang châu Á và châu Âu, nơi các công ty mới nổi tận dụng tốt công nghệ AI và thu hút dòng vốn đầu tư, trong khi thị trường Mỹ lại chứng kiến làn sóng sa thải lan rộng.
Tổng hòa các yếu tố này khiến Epic Games dần mất lợi thế cạnh tranh, và theo giới phân tích, “đế chế Fortnite” có thể không sụp đổ ngay lập tức nhưng đang rơi vào quá trình suy yếu kéo dài, báo hiệu một giai đoạn chuyển mình đầy biến động của ngành game toàn cầu.
