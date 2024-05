TPHCM: Vạn Thành Đạt đang làm gì tại vỉa hè đường Điện Biên Phủ?

Gói thầu Xây dựng Nâng cấp vỉa hè đường Điện Biên Phủ được UBND quận Bình Thạnh phê duyệt tại Quyết định số 6015/QĐ-UBND ngày 7/8/2018. Gói thầu do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Phúc Khang là đơn vị mời thầu.

Ngày 20/12/2023 ông Đặng Tấn Hải, Giám đốc Ban quản lý Đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh ký Quyết định số 453/QĐ-QLDA phê duyệt lựa chọn nhà thầu là Công ty CP Xây dựng Vạn Thành Đạt (Công ty Vạn Thành Đạt) với giá trúng thầu 27.079.867.900 đồng (giá gói thầu 27.085.372.021 đồng). Đây là đơn vị duy nhất dự thầu và trúng thầu.

Cụ thể Công ty Vạn Thành Đạt đã khởi công và đang tiến hành thi công công trình. Thời gian thực hiện dự án theo hợp đồng từ ngày 19/1 đến 27/12/2024 (359 ngày). Đơn vị tư vấn giám sát là liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng An Lộc Phú - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Việt Hưng.

Ghi nhận thực tế tại công trình Dự án “Nâng cấp vỉa hè đường Điện Biên Phủ”, công ty Vạn Thành Đạt đang bố trí vật tư, thiết bị và nhân sự để thi công khắp nơi trên tuyến đường Điện Biện Phủ, đoạn qua phường 15, 17, 21, 22, 25, quận Bình Thạnh.

Tuy nhiên nhiều người dân đang phản ánh: “trong quá trình triển khai thi công công trình, nhà thầu đã cào bóc nham nhở vỉa hè hai bên đường, không có người phân luồng giao thông đảm bảo an toàn giao thông, không có đèn tín hiệu cảnh báo vào ban đêm, không cọc tiêu, dây phản quang cảnh báo. Việc này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người tham gia giao thông và người dân sinh sống hai bên tuyến đường.”

Hình ảnh ghi nhận của phóng viên trong các ngày 19, 20, 21/5/2024:

Toàn bộ vỉa hè hai bên đường Điện Biên Phủ đoạn qua các phường 15, 17, 21, 22, 25, quận Bình Thạnh đều được đào xới nham nhở để thi công, nhưng không có rào chắn, dây phản quan cảnh báo…

Vài nơi có biển cảnh báo thì như… gắn cho có, nằm khuất phía trong

Bê tông vừa đổ đã “in dấu chân người” chi chít

Cảnh tượng nhếch nhác, thiếu an toàn như thế này có thể thấy dễ dàng suốt dọc công trình đang thi công

Nhiều người dân sống hai bên đường chia sẻ: Một số vật liệu xây dựng tại công trường như gạch, đá, cát... của dự án này được tập kết rải rác dọc đoạn đường nhưng không được cảnh báo an toàn. Phần lớn được để tùy tiện tại những khoảng trống trên vỉa hè, thậm chí tràn xuống lòng đường, khiến người đi đường, đặc biệt là người già và trẻ em có nguy cơ bị vấp té rất cao.

Không những thế, tại công trường có nhiều rác thải xây dựng, xà bần tập kết bừa bãi, bụi bẩn gây ô nhiễm môi trường. Thậm chí, nhiều nơi đã trở thành chỗ tập kết rác thải sinh hoạt, tạo nên hình ảnh nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Nhiều nơi tại các khu vực đang thi công hiện nay đã trở thành nơi vứt rác ngổn ngang cùng với vật tư của nhà thầu

Đâu là rác, đâu là vật tư của nhà thầu đã rất khó phân biệt!

Một điểm tập kết vật tư trên vỉa hè trong số nhiều điểm tập kết dọc tuyến đường, không hề có biện pháp an toàn và cảnh báo

Vật liệu xây dựng được nhà thầu Vạn Thành Đạt tập kết tràn lan thậm chí tràn xuống lòng đường

Xoay quanh những vấn đề của nhà thầu đang thi công Gói thầu Xây dựng Nâng cấp vỉa hè đường Điện Biên Phủ, Một chuyên gia trong lĩnh vực đấu thầu cho biết: Mọi quy định về an toàn đã có nêu rất rõ trong Hồ sơ thầu, cụ thể là tại Chương V “Yêu cầu về kỹ thuật” :

“Về Kho bãi chứa vật liệu: Vật liệu phải được cất giữ trong những kho, bãi ở các vị trí đảm bảo các yêu cầu theo quy định. Vật liệu cần để ở mặt bằng sạch, ổn định, bằng phẳng, cách ẩm và có hệ thống thoát nước, phòng chống cháy nổ và phải được sự đồng ý của kỹ sư Tư vấn giám sát…

Cát, sỏi, đá dăm, gạch, các vật tư và phụ kiện không bị ăn mòn v.v. được chứa tại bãi. Nơi chứa vật liệu phải cao ráo, được tạo dốc theo yêu cầu để thoát nước tốt, xung quanh phải làm rãnh thoát nước. Các bãi, đống chứa cốt liệu thô phải được xếp và rải thành những lớp cao không quá 01 mét. Chiều cao của các đống đó không quá 05 mét”

“Về An toàn nơi công cộng: Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm về an toàn cho dân chúng đi lại hợp pháp qua khu vực công trường. Tất cả các hố đào, máy móc hoặc các hạng mục có thể gây nguy hiểm cho dân cư nơi công cộng phải được ngăn chắn và cắm biển báo phù hợp với yêu cầu của Kỹ sư tư vấn giám sát và Nhà thầu phải cung cấp đủ các nhân viên bảo vệ để đảm bao an toàn công cộng vào bất cứ lúc nào. Tất cả các tuyến đường đi bộ hiện có phải được duy trì trong điều kiện an toàn trừ phi cung cấp một tuyến đường thay thế đáp ứng yêu cầu của Kỹ sư tư vấn giám sát ”.

“Về thiết bị và quần áo bảo hộ lao động: Nhà thầu phải cung cấp cho tất cả những người có mặt hợp pháp trên công trường quần áo bảo hộ, tối thiểu như dưới đây: Mũ bảo hộ (mũ cứng hoặc tương tự); Một áo phản quang, Giầy an toàn (mũi giầy và đế giầy bằng thép)…”

Các công nhân thi công công trình nhưng không có bảo hộ lao động, hoặc bảo hộ không đầy đủ

Không hề có rào chắn, căng dây phản quang, biển báo khu vực đang thi công.

Kể cả khu vực thi công có máy móc, xe cơ giới cũng không hề có biện pháp an toàn

Là khu vực đông đúc các cơ quan, công ty, trường học, hàng quán hoạt động liên tục, việc thi công như trên của Nhà thầu trong thời gian qua đang gây nhiều bức xúc cho người dân.

Không rõ việc Giám sát thi công của liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng An Lộc Phú - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Việt Hưng đang được tiến hành ra sao tại công trình này? Đồng thời việc kiểm tra quản lý của chủ đầu tư đối với Gói thầu này như thế nào?

Chúng tôi sẽ liên hệ với các đơn vị liên quan và tiếp tục thông tin đến bạn đọc.