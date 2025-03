Vừa qua, các bác sĩ khoa Phụ Nội tiết, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã thực hiện thành công thủ thuật khâu vòng cổ tử cung cấp cứu, giúp giữ thai an toàn cho một thai phụ mang thai 22 tuần.

Bệnh nhân H.G (31 tuổi, quê Hà Tĩnh) có tiền sử sinh thường một con và từng sảy thai một lần. Năm 2025, chị G. mang thai tự nhiên, nhưng đến tuần thai thứ 22, chị có biểu hiện đau bụng lâm râm và đến thăm khám tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dọa sinh non với tình trạng cổ tử cung hở, đầu ối đã thập thò tại cổ tử cung, đe dọa nghiêm trọng đến thai nhi. Trong nhiều trường hợp tương tự, nếu không được can thiệp kịp thời, thai nhi có nguy cơ sinh non trong thời gian rất ngắn, dẫn đến tỷ lệ sống thấp hoặc không thể giữ được thai.

Nhận định đây là một trường hợp nguy cấp, các bác sĩ khoa Phụ Nội tiết đã nhanh chóng tiến hành hội chẩn và chỉ định khâu eo tử cung để bảo vệ thai nhi. Quá trình thực hiện diễn ra trong khoảng 30 phút, với các bước sát khuẩn kỹ lưỡng và xử lý chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Nhờ sự can thiệp kịp thời của các bác sĩ và ê-kíp phẫu thuật, sức khỏe của chị G. đã ổn định sau 3 ngày điều trị hỗ trợ. Thai nhi tiếp tục được giữ an toàn trong bụng mẹ, giảm nguy cơ sinh non.

Cứu sống thai nhi 22 tuần nhờ thủ thuật khâu vòng tử cung - Ảnh BVCC

BSCKII. Trần Thị Ngọc Hà, Trưởng khoa Phụ Nội tiết, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết: Hở eo cổ tử cung là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sảy thai hoặc sinh non, đặc biệt trong ba tháng giữa thai kỳ.

Nếu sinh non quá sớm, khi các cơ quan thai nhi chưa phát triển đầy đủ, trẻ có nguy cơ tử vong sau sinh hoặc phải trải qua thời gian dài điều trị đặc biệt, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển lâu dài.

Thủ thuật khâu eo tử cung giúp củng cố cổ tử cung, kết hợp với các biện pháp điều trị chuyên sâu nhằm ngăn chặn tình trạng giãn mở quá sớm. Đối với những thai phụ có tiền sử sảy thai liên tiếp nghi ngờ do hở eo tử cung, đây là phương pháp hiệu quả giúp duy trì thai kỳ đến đủ tháng.