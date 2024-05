Bình Thuận: Nam Hòa có thắng thầu hơn 9,5 tỷ tại Phú Quý?

Theo thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, ngày 24/4/2024, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Lập Thịnh đã tiến hành mở thầu Gói thầu số 2: Xây lắp toàn bộ công trình, thuộc Dự án Trường Mầm non Long Hải (điểm trường Hải Âu), huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Theo đó, chỉ duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Nam Hòa tham dự thầu với giá 9.559.507.028 đồng (giá gói thầu 9.571.750.000 đồng).

Biên bản mở thầu gói thầu số 2 vào ngày 24/4/2024 (Nguồn MSC)

Được biết, Dự án Trường Mầm non Long Hải (điểm trường Hải Âu) có tổng mức đầu tư: 11.184.732.000 đồng; do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định số 391/QĐ-SKHĐT ngày 19/10/2023; nguồn vốn thực hiện được trích từ vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 – 2025; giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Quý làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Lập Thịnh là đơn vị mới thầu.

Công ty TNHH Xây dựng Nam Hòa (địa chỉ tại phường Xuân An, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) thành lập năm 2012; ông Nguyễn Tùng Lân là người đại diện pháp luật.

Đây là một trong những công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và xây lắp có năng lực cao, tại tỉnh Bình Thuận. Bởi theo thống kê cơ bản trong lịch sử tham gia mảng đấu thầu từ năm 2016 đến nay, Công ty TNHH Xây dựng Nam Hòa đã tham gia 163 gói thầu và trúng 144 gói (tỷ lệ trúng thầu trên 88%).

Đặc biệt, năng lực của Công ty TNHH Xây dựng Nam Hòa đã được khẳng định từ những ngày đầu tham gia lĩnh vực đấu thầu, khi mà chỉ trong năm đầu tiên (2016), đã tham gia 17 gói thầu, trúng cả 17; năm 2017, tham gia 5 gói, trúng cả 5; năm 2018, tham gia 10 gói, trúng cả 10; năm 2019, trúng 18/18 gói; từ năm 2020 trở đi, mỗi năm đều trúng trên 20 gói thầu trở lên.

Hoạt động trong lĩnh vực đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng Nam Hòa, chủ yếu là tại các ban, ngành, địa phương trong tỉnh Bình Thuận và một số tỉnh khác.

Theo một thống kê chưa đầy đủ, tổng giá trị trúng thầu của Công ty TNHH Xây dựng Nam Hòa khoảng 236.262.081.484 đồng (có 6.926.473.819 đồng là các gói chỉ định thầu).

Cần phải nói thêm đó là ngoài vai trò nhà thầu ra, Công ty TNHH Xây dựng Nam Hòa còn thường xuyên là đơn vị tư vấn giám sát và tham gia mời thầu nhiều gói thầu giá trị, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (71 gói).

Riêng trong vai trò nhà thầu, có thể kể đến một số gói thầu xây dựng khá lớn mà đơn vị đã trúng trong thời gian gần đây, như:

Gói thầu số 3: Xây lắp toàn bộ công trình, thuộc Dự án Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Thuận Bắc làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Xây dựng Nam Hòa được phê duyệt trúng thầu ngày 21/12/2023 với giá 4.830.668.000 đồng (giá gói thầu 4.883.960.000 đồng), thực hiện trong 300 ngày.

Trường THCS Đông Giang (Ảnh tư liệu)

Gói thầu số 5: Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình, thuộc Dự án Trụ sở làm việc Công an xã Long Hải, huyện Phú Quý, do Công an tỉnh Bình Thuận làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Xây dựng Nam Hòa được phê duyệt trúng thầu ngày 19/12/2023 với giá 4.908.668.000 đồng (giá gói thầu 4.916.720.000 đồng), thực hiện trong 300 ngày.

Gói thầu số 4: Xây lắp toàn bộ công trình, thuộc Dự án Trường Tiểu học Lâm Giang (các hạng mục còn lại), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Thuận Bắc làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Xây dựng Nam Hòa được phê duyệt trúng thầu ngày 22/11/2023 với giá 6.058.668.000 đồng (giá gói thầu 6.071.324.289 đồng), thực hiện trong 365 ngày…