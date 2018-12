Thanh niên đòi "yêu" không thành, giết rồi dìm xác nữ MC xinh đẹp

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam thanh niên sát hại nữ MC hát đám cưới xinh đẹp vì đòi quan hệ tình dục không thành về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 11/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Minh Thanh (SN 1998; ngụ ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Theo đó, tối 26/11, Thanh đến dự đám cưới người quen ở gần nhà ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi. Tại đây, Thanh có gặp và nói chuyện với chị chị Hồ Thị Kim T. (SN 1986, ngụ ấp Phước Thái, xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), chuyên làm MC, hát đám cưới.

Sau đó, Thanh xin số điện thoại của chị T. để làm quen.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Thanh và và chị T. đi ra phần đất trống bên phải nhà diễn ra đám cưới để nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, Thanh đòi quan hệ tình dục nhưng không được chị T. đồng ý. Lời qua tiếng lại, Thanh dùng tay đánh vào mặt, nắm tóc, rồi kéo chị T. ra mương nước phía sau nhà đám cưới dìm cho đến chết.

Nữ MC bị sát hại.

Thanh cởi quần áo của chị T. ném vào đám sậy cách đó khoảng 100m. Đồng thời, vác xác nạn nhân đi theo cặp đường ruộng về nhà bỏ dưới mương nước, sau đó dùng 1 tấm đan bằng xi măng đè lên.

Sau khi gây án, Thanh lấy điện thoại của chị T. và quay lại đám cưới lấy xe máy của chị T. đem đến tiệm cầm đồ bán được 3,5 triệu đồng. Sau đó, Thanh trở lại Bình Dương làm việc bình thường.

Sau vài ngày suy nghĩ biết không thể thoát tội, Thanh trở lại tiệm cầm đồ, chuộc lại tài sản rồi trả cho gia đình nạn nhân rồi đến Công an đầu thú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang kết hợp Công an huyện Châu Thành tiến hành khám nghiệm hiện trường và tìm thấy thi thể của chị T. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân chết do ngạt nước.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.