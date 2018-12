Giấc mộng kinh hoàng của người thân nữ MC bị sát hại

MC bị sát hại, cướp tài sản. Nguyễn Minh Thanh, nghi can sát hại nữ MC, cướp tài sản vì...không được quan hệ tình dục Ngày 5/12, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết đã bàn giao nghi can Nguyễn Minh Thanh (20 tuổi, ngụ ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành) về Phòng CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra vụ án nữ, cướp tài sản.

Đối tượng Thanh được xác định là nghi can đòi quan hệ tình dục bất thành rồi sát hại dã man, cướp tài sản của chị Hồ Thị Kim T. (36 tuổi, ngụ ấp Phước Thái, xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), chuyên làm MC, hát đám cưới ở các tỉnh Miền Tây.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thanh có vợ từ năm 16 tuổi. Vợ chồng Thanh và đứa con gái 3 tuổi từ An Giang lên tỉnh Bình Dương để làm công nhân.

Ngày 26/11, vợ chồng Thanh về quê ở ấp Hòa Lợi 4 dự đám cưới người cậu ruột của Thanh. Buổi tối cùng ngày, đám cưới diễn ra sôi động với phần dẫn chương trình của nữ MC xinh đẹp nói trên. Trong cơn say, Thanh đến xin số điện thoại làm quen và hẹn chị T. kết thúc tiếc cưới sẽ gặp nhau trò chuyện.

Đến khuya, Thanh gặp chị T. ở bờ ruộng sau nhà chú rể. Ngà ngà say và dục vọng nổi lên, Thanh đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị T. từ chối. Lúc này, giữa 2 người xảy ra cự cãi, T. buông lời xúc phạm nên bị Thanh đánh. Cú tát như trời giáng của Thanh khiến chị T. ngã úp mặt xuống vũng sình nằm bất động, sau đó tử vong.

Mẹ của chị T. không thể ngờ rằng trong giấc mộng con gái về báo tin mình bị sát hại và cuối cùng cơn ác mộng đã là sự thật. Phát hiện nữ MC chết, Thanh liền vác thi thể nạn nhân về đặt ở sau nhà. Để che đậy hành vi giết người, Thanh dìm xác nạn nhân xuống mương cây gáo. Sáng hôm sau, Thanh cùng vợ con trở lại Bình Dương như không hề có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, đến ngày 2/12, Thanh đã chạy xe máy từ Bình Dương về quê, đến Công an huyện Châu Thành đầu thú, khai nhận đã xuống tay sát hại nữ MC. Ngay lập tức, Công an huyện phối hợp với CQĐT Công an tỉnh An Giang đến nơi hung thủ giấu xác, tiến hành khai quật thì tìm thấy thi thể nữ MC bị giết.

Mấy ngày sau khi an táng con gái, mẹ chị T. vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng, đau đớn vì cái chết oan nghiệt của con mình.

“Cả nhà chỉ sống nhờ vào T., đứa con gái hiếu thảo, hiền lành nhất xóm. Tôi không thể tin được vì sao con mình bị sát hại như thế. Mấy đêm trước khi nhận tin con bị giết, tôi nằm mộng thấy con gái về nói rằng nó bị người ta sát hại. Có ngờ đâu cơn ác mộng lại là sự thật”, mẹ của chị T. đau đớn nói trong nước mắt.