Té ngã tại nhà, bé 9 tuổi bị chấn thương cột sống cổ nguy kịch

ThS.BS Trần Thị Bích Kim, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện sau khi bị té ngã tại nhà và đã điều trị ban đầu ở bệnh viện tuyến tỉnh. Tuy nhiên, tình trạng yếu liệt tay chân ngày càng nặng khiến gia đình nhanh chóng chuyển trẻ lên tuyến trên.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống cổ cho thấy mỏm răng đốt sống C2 trượt ra sau, gây chèn ép nặng đoạn tủy cổ cao.

Đáng chú ý, vị trí hẹp nhất của ống sống chỉ còn 2 mm trên đoạn dài 10 mm. Đây là tổn thương đặc biệt nguy hiểm, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng vận động, hô hấp, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Sau khi thống nhất phương án điều trị, ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật cấp cứu nhằm giải ép tủy và cố định cột sống cổ.

Bác sĩ chăm sóc cho trẻ tại bệnh viện - Ảnh BVCC

BS.CKI Nguyễn Thành Đô, Phó Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, ê-kíp đã thực hiện kết hợp xương cột sống cổ C1-C2 bằng dụng cụ lối sau, giúp giải phóng chèn ép thần kinh, tái lập sự ổn định của cột sống cổ, tạo cơ hội để trẻ phục hồi hô hấp và vận động.

Sau ca mổ, hành trình hồi phục của bệnh nhi vẫn còn nhiều thử thách.

Trong gần 2 tháng, trẻ tiếp tục được chăm sóc tích cực, kết hợp tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng hằng ngày dưới sự theo dõi của các bác sĩ.

Từ tình trạng yếu liệt hoàn toàn tứ chi, sức cơ tay chân của bệnh nhi hiện đã cải thiện rõ rệt. Trẻ đang từng bước lấy lại khả năng vận động, mở ra hy vọng có thể trở lại cuộc sống bình thường.

ThS.BS Trần Thị Bích Kim khuyến cáo, chấn thương cột sống cổ ở trẻ em là tình trạng đặc biệt nguy hiểm và có thể xảy ra ngay cả sau những tai nạn sinh hoạt tưởng chừng đơn giản như té ngã.

Khi nghi ngờ trẻ bị chấn thương cột sống, người nhà cần: - Không tự ý bế, kéo hoặc xoay cổ trẻ. - Hạn chế tối đa việc di chuyển nếu chưa cố định cột sống đúng cách. - Nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa cấp cứu và ngoại thần kinh để được đánh giá, chẩn đoán hình ảnh và xử trí kịp thời. Việc phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm có ý nghĩa quyết định trong việc bảo tồn chức năng thần kinh, giảm nguy cơ liệt vĩnh viễn và tăng cơ hội phục hồi cho người bệnh.

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