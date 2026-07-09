Ngã khi trèo hái xoài, người đàn ông suýt liệt vì chấn thương cột sống

Người bệnh vào Khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện 19-8 trong tình trạng suy giảm nghiêm trọng chức năng vận động sau chấn thương cột sống.

Theo người bệnh, khoảng 5 tuần trước khi nhập viện, thấy cây xoài trước sân nhà sai quả, ông tự trèo lên hái. Nghĩ cành cây đủ chắc để ngồi, nhưng cành bất ngờ gãy khiến ông rơi từ độ cao khoảng 3 m xuống nền đất.

Cú ngã mạnh khiến bệnh nhân bị chấn thương cột sống kèm tổn thương tủy sống nặng. Sau tai nạn, người bệnh xuất hiện tình trạng liệt hoàn toàn hai chi dưới, tê bì, mất cảm giác ở hai chân, không thể tự đứng hoặc đi lại.

Bệnh nhân nhanh chóng được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật bắt vít cố định cột sống và giải ép tủy sống nhằm hạn chế tổn thương thần kinh. Sau khi tình trạng ổn định, người bệnh được chuyển đến Khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện 19-8 để tiếp tục điều trị.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSCKII Nguyễn Thị Bích, Khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện 19-8 cho biết, cơ lực hai chi dưới của bệnh nhân chỉ đạt khoảng bậc 2-3/5. Người bệnh phải di chuyển bằng xe lăn và phụ thuộc nhiều vào người thân trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo các bác sĩ, với những trường hợp chấn thương cột sống có tổn thương tủy sống, phẫu thuật chỉ là bước đầu nhằm giải quyết tổn thương cấu trúc. Khả năng phục hồi vận động phụ thuộc rất lớn vào quá trình phục hồi chức năng sớm, bài bản và được cá thể hóa.

Người bệnh được tập tăng cường sức mạnh nhóm cơ lõi nhằm cải thiện khả năng giữ thăng bằng và ổn định cột sống; tăng tầm vận động các khớp, tập mạnh cơ hai chân; luyện thay đổi tư thế và dịch chuyển an toàn từ giường sang xe lăn; đồng thời tập đứng, tập đi từng bước dưới sự hỗ trợ của kỹ thuật viên.

Sau hai tuần điều trị tích cực, tình trạng của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Người bệnh đã có thể đeo đai cột sống, tự ngồi dậy vững vàng và bắt đầu tập đi với dụng cụ hỗ trợ.

Hướng dẫn bệnh nhân tập phục hồi chức năng - Ảnh BVCC

Các bác sĩ cho biết, tai nạn do trèo cây hái quả, sửa mái nhà hoặc leo thang xảy ra khá phổ biến, đặc biệt ở người trung niên và người cao tuổi. Những cú ngã từ độ cao chỉ vài mét vẫn có thể gây gãy cột sống, tổn thương tủy sống, chấn thương sọ não hoặc đa chấn thương, để lại di chứng nặng nề, thậm chí tàn phế suốt đời.

Bên cạnh đó, việc sơ cứu không đúng sau tai nạn cũng có thể khiến tổn thương tủy sống trở nên nghiêm trọng hơn.

Để hạn chế tai nạn, các bác sĩ khuyên:

- Không tự ý trèo cây, leo mái nhà hoặc làm việc trên cao nếu không có phương tiện bảo hộ phù hợp.

- Người cao tuổi nên hạn chế tối đa các công việc phải leo trèo vì nguy cơ té ngã và gãy xương cao.

- Không chủ quan với những cành cây tưởng chắc chắn nhưng đã già hoặc mục.

Nếu nghi ngờ chấn thương cột sống:

- Không tự ý bế, cõng hoặc cho nạn nhân ngồi dậy.

- Hạn chế tối đa việc di chuyển người bị nạn nếu chưa cố định cột sống.

- Giữ cột sống ở tư thế thẳng và gọi cấp cứu hoặc nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế bằng phương tiện phù hợp.

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