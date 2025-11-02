Điểm trường ở Đà Nẵng sụt lún nguy hiểm sau 3 tháng khánh thành

Sau nhiều ngày mưa lớn, điểm trường Tak Ngo (xã Trà Linh, TP Đà Nẵng) bất ngờ nứt toác, sụt lún nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Chiều 1/11, thầy Nguyễn Trần Vỹ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh cho biết, điểm trường Tak Ngo bị sụt lún nghiêm trọng, nền và tường xuất hiện nhiều vết nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ.

Điểm trường này nằm trên sườn đồi, sau nhiều ngày mưa lớn, khuôn viên trường xuất hiện hàng loạt vết nứt dọc ngang, nền bê tông bị tách khối, trượt xuống taluy tạo thành khe sâu.

Trong các phòng học, gạch lát nền bong tróc, sụt lún; tường nứt kéo dài lên đến sát mái. Hệ thống tường rào, cổng và sân trường đều bị biến dạng.

Điểm trường Tak Ngo bị hư hỏng nghiêm trọng: Ảnh: T.V

Bên trong phòng học xuất hiện các vết nứt kéo dài. Ảnh: T.V

Theo thầy Vỹ, sự cố đã xảy ra nhiều ngày qua nhưng do mưa lũ chia cắt, đến nay lực lượng địa phương mới tiếp cận được. Hiện nền trường đã bị hỏng, sụt trượt cả một khu nên không thể khắc phục được.

Điểm trường Tak Ngo được khánh thành tháng 8/2025, do UBND huyện Nam Trà My (cũ) phối hợp với Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh, CLB Kết nối yêu thương Nam Trà My và CLB Golf Bờ Đông Sông Hàn xây dựng.

Các vết nứt xuất hiện khắp nơi. Ảnh: T.V

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ đồng, trong đó 500 triệu đồng do các câu lạc bộ, tổ chức xã hội tài trợ, phần còn lại do địa phương đối ứng.

Trường có quy mô 120m², gồm một phòng học kiên cố, một phòng công vụ giáo viên, khu vệ sinh, sân chơi, mái che và tường rào bảo vệ, phục vụ cho 34 học sinh (14 em lớp 1, 20 em lớp 2) và 2 cô giáo vùng cao.

"Hiện nhà trường đã bố trí cho toàn bộ học sinh di chuyển về điểm trường trung tâm xã, cách khoảng 10km, để học bán trú và nội trú, đảm bảo an toàn cho việc dạy và học", thầy Vỹ nói.