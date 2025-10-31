Hà Nội

Đà Nẵng tập trung dọn dẹp trường học để đón học sinh trở lại lớp

Xã hội

Đà Nẵng tập trung dọn dẹp trường học để đón học sinh trở lại lớp

Sau khi nước rút, các địa phương ở Đà Nẵng nhanh chóng triển khai lực lượng dọn vệ sinh trường học đón học sinh quay lại lớp sau nhiều ngày tạm nghỉ vì mưa lũ.

Thanh Hà
Sau lũ, nhiều trường học ở Đà Nẵng ngập bùn non, sân trường lầy lội, bàn ghế ngổn ngang. Thầy cô và bộ đội tất bật dọn dẹp, lau chùi để sớm đón học sinh trở lại lớp.
Để hỗ trợ nhà trường, lãnh đạo xã Bà Nà huy động các lực lượng tại chỗ cùng các lực lượng khác tiến hành vệ sinh môi trường, dọn dẹp, khơi thông cống rãnh, thu gom rác, tiêu độc khử trùng.
Với phương châm “nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó”, lực lượng Công an nhân dân đã và đang ngày đêm bám trụ, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, mang lại hơi ấm, niềm tin nơi tâm lũ.
Tại Trường Tiểu học số 1 Hòa Nhơn (xã Bà Nà), nước lũ tràn vào khiến 15 phòng học bị ngập sâu hơn 1,5 mét, bùn non phủ dày trên sàn, tường, bàn ghế và đồ dùng học tập.
Các đơn vị thuộc Quân khu 5 cùng lực lượng vũ trang thành phố đồng loạt ra quân tổng vệ sinh, giúp các trường sớm ổn định để học sinh trở lại lớp.
Cô Lê Thị Minh Thống, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Diệu, chia sẻ: “Sau khi lũ rút, bùn non ngập khắp nơi. Với giáo viên nhà trường, việc dọn dẹp này vượt quá khả năng. Nếu không có sự hỗ trợ của các chiến sĩ, chắc chắn chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian mới khắc phục được”.
Do mưa lớn, Trường Mầm non Vàng Anh (khu vực Thị An, phường Ngũ Hành Sơn) bị ngập lụt, lượng lớn bùn non, rác thải ùn ứ gây mất vệ sinh. Cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị công an, quân sự, biên phòng đóng chân trên địa bàn phường phân công khẩn trương dọn dẹp.
Những vật dụng chứa đựng bao tâm huyết của thầy trò giờ đây chìm trong bùn đất và nước. Nhưng trong khó khăn, tinh thần "tất cả vì học sinh thân yêu" lại tỏa sáng hơn bao giờ hết.
