Ở bậc đại học, điểm chuẩn của 23 trường quân đội năm nay dao động từ 21,5 đến 29,76 điểm, cao nhất tại Học viện Quân y và Học viện Khoa học quân sự.

Ngày 10/8, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự năm 2026 của các trường quân đội.

Năm nay, các trường quân đội tuyển 5.420 chỉ tiêu đại học, cao đẳng hệ quân sự. Thí sinh được đăng ký xét tuyển theo nhiều phương thức, gồm xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức; xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực QDA do Bộ Quốc phòng tổ chức. Đây là năm đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi QDA để phục vụ tuyển sinh vào các trường quân đội.

Các trường không phân chia chỉ tiêu cho từng phương thức, tổ hợp xét tuyển mà thực hiện quy đổi tương đương điểm giữa các phương thức về một thang điểm chung.

Bên cạnh điểm thi, tổng điểm xét tuyển còn gồm điểm cộng, trong đó có điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng. Các trường cũng áp dụng điểm thưởng đối với thí sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế và một số kỳ thi đánh giá năng lực quốc tế theo quy định.

Ở bậc đại học, điểm chuẩn của 23 trường quân đội năm nay dao động từ 21,5 đến 29,76 điểm.

Nhóm trường lấy điểm trúng tuyển cao nhất thuộc về các học viện đào tạo chuyên sâu như Học viện Quân y, Học viện Khoa học Quân sự và Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Mức cao nhất 29,76 điểm áp dụng đối với thí sinh nữ miền Nam xét tuyển vào Học viện Quân y và thí sinh nữ xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Khoa học quân sự. So với năm 2025, mức điểm chuẩn cao nhất này giảm 0,24 điểm.

Ở chiều ngược lại, mức điểm chuẩn thấp nhất hệ đại học là 21,5 điểm, áp dụng với thí sinh nam miền Nam vào Trường Sĩ quan Chính trị.

Nhìn chung, điểm chuẩn các trường quân đội năm nay có xu hướng tăng so với năm trước. Năm 2025, mức điểm chuẩn thấp nhất trong nhóm trường này là 16,85 điểm.

Sinh viên Học viện Kỹ thuật quân sự. Ảnh: MTA

Đối với hệ cao đẳng quân sự, điểm chuẩn năm 2026 dao động từ 21,59 đến 24,2 điểm.

Điểm chuẩn được xác định trên cơ sở tổng hợp kết quả thi của thí sinh, điểm cộng và điểm ưu tiên theo quy định tuyển sinh quân sự.

Việc công bố điểm chuẩn là căn cứ để thí sinh theo dõi kết quả trúng tuyển và thực hiện các thủ tục xác nhận nhập học theo quy định.

Chi tiết bảng điểm trúng tuyển của từng học viện, trường sĩ quan, trường cao đẳng quân đội năm 2026 như sau:

Bảng điểm chuẩn 23 trường, học viện Quân đội năm 2026 ghi nhận sự phân hoá rõ rệt về điểm số giữa các nhóm ngành, đối tượng và khu vực tuyển sinh.

Nhóm trường lấy điểm trúng tuyển cao nhất thuộc về các học viện đào tạo chuyên sâu như Học viện Quân y, Học viện Khoa học Quân sự và Học viện Kỹ thuật Quân sự, trong đó ngành Y khoa và Ngôn ngữ Anh dành cho thí sinh Nữ cán mốc cao nhất toàn khối là 29,76 điểm.

Ở chiều ngược lại, mức điểm sàn thuộc nhóm thấp nhất rơi vào khối các trường Cao đẳng Kỹ thuật và đối tượng thí sinh Nam miền Nam của một số trường Sĩ quan (như Sĩ quan Chính trị 21,50 điểm hay Cao đẳng Kỹ thuật Mật mã 21,59 điểm).

Ngoài hệ quân sự, năm nay 15 trường thuộc Bộ Quốc phòng còn tuyển hơn 3.880 sinh viên, học viên hệ dân sự, từ trình độ đại học đến tiến sĩ. Điểm chuẩn hệ dân sự sẽ được các trường công bố sau.