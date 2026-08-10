Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Điểm chuẩn các trường quân đội năm nay có xu hướng tăng

Ở bậc đại học, điểm chuẩn của 23 trường quân đội năm nay dao động từ 21,5 đến 29,76 điểm, cao nhất tại Học viện Quân y và Học viện Khoa học quân sự.

Bình Nguyên

Ngày 10/8, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự năm 2026 của các trường quân đội.

Năm nay, các trường quân đội tuyển 5.420 chỉ tiêu đại học, cao đẳng hệ quân sự. Thí sinh được đăng ký xét tuyển theo nhiều phương thức, gồm xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức; xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực QDA do Bộ Quốc phòng tổ chức. Đây là năm đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi QDA để phục vụ tuyển sinh vào các trường quân đội.

Các trường không phân chia chỉ tiêu cho từng phương thức, tổ hợp xét tuyển mà thực hiện quy đổi tương đương điểm giữa các phương thức về một thang điểm chung.

Bên cạnh điểm thi, tổng điểm xét tuyển còn gồm điểm cộng, trong đó có điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng. Các trường cũng áp dụng điểm thưởng đối với thí sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế và một số kỳ thi đánh giá năng lực quốc tế theo quy định.

Ở bậc đại học, điểm chuẩn của 23 trường quân đội năm nay dao động từ 21,5 đến 29,76 điểm.

Nhóm trường lấy điểm trúng tuyển cao nhất thuộc về các học viện đào tạo chuyên sâu như Học viện Quân y, Học viện Khoa học Quân sự và Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Mức cao nhất 29,76 điểm áp dụng đối với thí sinh nữ miền Nam xét tuyển vào Học viện Quân y và thí sinh nữ xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Khoa học quân sự. So với năm 2025, mức điểm chuẩn cao nhất này giảm 0,24 điểm.

Ở chiều ngược lại, mức điểm chuẩn thấp nhất hệ đại học là 21,5 điểm, áp dụng với thí sinh nam miền Nam vào Trường Sĩ quan Chính trị.

Nhìn chung, điểm chuẩn các trường quân đội năm nay có xu hướng tăng so với năm trước. Năm 2025, mức điểm chuẩn thấp nhất trong nhóm trường này là 16,85 điểm.

Sinh viên Học viện Kỹ thuật quân sự. Ảnh: MTA
Sinh viên Học viện Kỹ thuật quân sự. Ảnh: MTA

Đối với hệ cao đẳng quân sự, điểm chuẩn năm 2026 dao động từ 21,59 đến 24,2 điểm.

Điểm chuẩn được xác định trên cơ sở tổng hợp kết quả thi của thí sinh, điểm cộng và điểm ưu tiên theo quy định tuyển sinh quân sự.

Việc công bố điểm chuẩn là căn cứ để thí sinh theo dõi kết quả trúng tuyển và thực hiện các thủ tục xác nhận nhập học theo quy định.

Chi tiết bảng điểm trúng tuyển của từng học viện, trường sĩ quan, trường cao đẳng quân đội năm 2026 như sau:

Bảng điểm chuẩn 23 trường, học viện Quân đội năm 2026 ghi nhận sự phân hoá rõ rệt về điểm số giữa các nhóm ngành, đối tượng và khu vực tuyển sinh.

Nhóm trường lấy điểm trúng tuyển cao nhất thuộc về các học viện đào tạo chuyên sâu như Học viện Quân y, Học viện Khoa học Quân sự và Học viện Kỹ thuật Quân sự, trong đó ngành Y khoa và Ngôn ngữ Anh dành cho thí sinh Nữ cán mốc cao nhất toàn khối là 29,76 điểm.

Ở chiều ngược lại, mức điểm sàn thuộc nhóm thấp nhất rơi vào khối các trường Cao đẳng Kỹ thuật và đối tượng thí sinh Nam miền Nam của một số trường Sĩ quan (như Sĩ quan Chính trị 21,50 điểm hay Cao đẳng Kỹ thuật Mật mã 21,59 điểm).

Ngoài hệ quân sự, năm nay 15 trường thuộc Bộ Quốc phòng còn tuyển hơn 3.880 sinh viên, học viên hệ dân sự, từ trình độ đại học đến tiến sĩ. Điểm chuẩn hệ dân sự sẽ được các trường công bố sau.

Mời độc giả xem video Thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (Nguồn Bộ GD&ĐT)
#điểm chuẩn #quân đội #tuyển sinh #học viện quân y #khoa học quân sự #thi tuyển

Bài liên quan

Xã hội

Trường đại học cảnh báo những thông tin giả mạo nhằm lừa đảo mùa tuyển sinh

Trong thời điểm các trường đại học chuẩn bị công bố kết quả tuyển sinh, thí sinh, sinh viên và phụ huynh cần cảnh giác với các thông báo giả...

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) vừa cảnh báo về một văn bản giả mạo sử dụng tên, thông tin, logo, con dấu và chữ ký của lãnh đạo nhà trường để tạo lòng tin với sinh viên, phụ huynh.

Văn bản được thiết kế khá giống văn bản hành chính, có tên trường, số văn bản, nội dung về “du học sinh viên quốc tế”, học bổng, hỗ trợ học phí cùng con dấu và chữ ký. Đáng chú ý, văn bản còn thể hiện cụ thể tên sinh viên, ngành học, thời gian, địa điểm và các mức học bổng.

Xem chi tiết

Xã hội

Nhiều trường Đại học khối kinh tế công bố điểm chuẩn, NEU cao nhất 28,84 điểm

Điểm chuẩn năm 2026 của trường Đại học Kinh tế quốc dân dao động từ 23,48 đến 28,84 điểm, Đại học Thương mại lấy điểm chuẩn dao động 21,5-26,5 điểm...

Trưa 9/8, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) công bố điểm chuẩn vào 88 chương trình đào tạo, dao động từ 23,48 đến 28,84 điểm. Trong đó, ngành Kiểm toán lấy điểm chuẩn cao nhất, tiếp đến là ngành Thương mại điện tử với 28,62 điểm. Nhiều ngành khác có điểm chuẩn trên 28 gồm Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế quốc tế, Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế, Hệ thống thông tin quản lý.

Điểm chuẩn các ngành của Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2026 như sau:

Xem chi tiết

Xã hội

Nhiều trường đại học tại TPHCM và Hà Nội công bố điểm chuẩn ngày 9/8

Sau quá trình lọc ảo, các trường như Ngoại thương, Bách khoa, Kinh tế TPHCM công bố điểm chuẩn, yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học đúng hạn.

Theo kế hoạch tuyển sinh, từ hôm nay 9/8, các trường đại học bắt đầu công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 sau khi hoàn tất quy trình lọc ảo và rà soát dữ liệu. Các trường phải hoàn tất việc công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển trước 17 giờ ngày 13/8.

Thí sinh tại TPHCM tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Thí sinh tại TPHCM tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới