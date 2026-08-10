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Xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng “mở tiệc” ma túy trong khách sạn

Đang “mở tiệc” ma tuý tại khách sạn HP (phường Thành Sen), nhóm đối tượng bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang.

Hạo Nhiên

Ngày 10/8, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, VKSND khu vực 1 vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Hậu Nhật (SN 2006), Trương Minh Mạnh (SN 1992, cùng trú tại phường Thành Sen) và Lê Thị Thúy (SN 1993, trú tại xã Mai Phụ) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào khoảng 22h10 ngày 04/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra tại khách sạn HP (phường Thành Sen) phát hiện, bắt quả tang các đối tượng Trần Hậu Nhật, Trương Minh Mạnh và Lê Thị Thúy có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

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Ảnh minh hoạ.

Làm việc với cơ quan Công an, nhóm đối tượng đã khai nhận về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của mình.

Kết quả kiểm tra ma túy các đối tượng đều dương tính với MDMA, Ketamine và Methamphetamine.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ 01 túi ni lông có kích thước (2x2,5)cm, bên trong chứa cục chất tinh thể màu trắng; 01 tờ tiền có mệnh giá 5.000 đồng; 01 tờ tiền có mệnh giá 20.0000 đồng được quấn thành 01 ống hút; 01 bật lửa gas màu đỏ và các vật chứng có liên quan.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

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