3 cây cảnh nữ hoàng phòng khách, giúp trấn giữ tài lộc, bảo vệ gia đình

3 cây cảnh không ồn ào, nhưng một khi đã hiện diện trong phòng khách, chúng chính là tuyên ngôn về gu sống, về chiều sâu và sự tĩnh tại của gia chủ.

Có những vẻ đẹp không cần phô trương bằng hoa rực rỡ hay quả sum suê. Chúng chỉ cần một chiếc lá. Một chiếc lá duy nhất, đặt đúng chỗ, cũng đủ để cả căn phòng đổi khí chất, để người bước vào phải khựng lại một nhịp, để tâm người đang vội cũng tự nhiên chậm lại.

Trong thế giới kiểng lá, có ba cái tên như thế. 3 cây cảnh không ồn ào, không dễ dãi, nhưng một khi đã hiện diện trong phòng khách, chúng chính là tuyên ngôn về gu sống, về chiều sâu và sự tĩnh tại của gia chủ.

Cuống lá của cây cảnh - không phải lá - mới là nơi bùng cháy.

1. Cây cảnh hạc cam: Ngọn lửa dịu dàng neo giữa màu xanh

Cây cảnh hạc cam, có nơi gọi trìu mến hơn là hồng hạc chân cam, tên khoa học là Philodendron billietiae, một quý tộc của họ Ráy Araceae đến từ những cánh rừng nhiệt đới Nam Mỹ. Ngay từ lần đầu gặp, hạc cam đã khiến người ta nhớ bởi một nghịch lý thị giác đầy mê hoặc.

Cuống lá của cây cảnh - không phải lá - mới là nơi bùng cháy. Một màu cam rực rỡ, cam của đất nung vừa ra lò, cam của hoàng hôn những ngày cuối hạ, căng mọng và láng bóng, vươn lên kiêu hãnh như cổ của một đàn hạc đang sải cánh.

Từ trên cuống lửa ấy, phiến lá buông xuống. Dáng lá thon dài như mũi mác, có khi lại e ấp hình trái tim thuôn, màu xanh sẫm sâu thẳm, xanh đến mức như chứa cả một cánh rừng già trong đó.

Cây cảnh làm bừng sáng không gian

Bề mặt lá bóng loáng như vừa được ai đó đánh vecni bằng sương đêm, mỗi khi có ánh sáng lướt qua, lá lại loáng lên một vệt sáng kiêu kỳ.

Đặt một chậu cây cảnh hạc cam trong phòng khách, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu. Không gian vốn vuông vức, tĩnh lặng bỗng có một nét vẽ.

Một chiếc lá hạc cam vươn ra khỏi chậu sứ trắng tối giản thôi cũng đủ làm bừng sáng cả một góc trầm. Sắc cam của cuống như một nốt nhạc ấm, phá vỡ sự lạnh lẽo của nội thất hiện đại, kéo lại sự cân bằng, khiến phòng khách vừa sang trọng, vừa có hơi ấm của sự sống.

Cây cảnh đẹp như tác phẩm nghệ thuật

Người khách tinh ý sẽ không nhìn cả chậu, họ sẽ chỉ nhìn một chiếc lá, nhìn đường cong của cuống cam đỡ lấy phiến xanh và phải thốt lên: Đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh hạc cam

Trong phong thủy, màu xanh lá đậm của hạc cam thuộc hành Mộc, tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển và lòng nhân ái. Nhưng điểm đắc địa nhất lại nằm ở cuống cam - màu cam thuộc hành Hỏa.

Mộc sinh Hỏa, cuống lá như được nuôi dưỡng bởi chính phiến lá, tạo nên một vòng tương sinh hoàn hảo ngay trên một thân cây cảnh. Đó là biểu tượng của năng lượng được chuyển hóa liên tục, của ý tưởng được nuôi dưỡng để trở thành hành động rực rỡ.

Sắc cam ấm áp của cây cảnh còn giúp xua đi khí lạnh

Đặt cây cảnh hạc cam ở phòng khách, đặc biệt là hướng Đông hoặc Đông Nam - cung Tài Lộc và Gia Đạo, cây giúp kích hoạt dòng chảy may mắn, mang đến sự thăng tiến trong công việc.

Sắc cam ấm áp của cây cảnh còn giúp xua đi khí lạnh, hàn khí, gắn kết các thành viên, khiến những cuộc trò chuyện trong phòng khách thêm cởi mở, chân thành.

Với người mệnh Hỏa và mệnh Mộc, cây cảnh là một người bạn đồng hành, một lá bùa hộ mệnh thầm lặng giúp gia chủ thêm vững chãi và tự tin trên con đường mình chọn.

Cây cảnh hạc cam dạy ta một triết lý: muốn vươn cao và tỏa sáng, phải có một gốc rễ xanh bền và một trái tim ấm đủ.

Phiến lá thuôn dài như mũi giáo

2. Cây cảnh hồng môn nữ hoàng bản tối: Bóng đêm nhung lụa của bậc đế vương

Nếu Hạc cam là ngọn lửa, thì Anthurium Warocqueanum "Dark Form" - hồng môn nữ hoàng bản tối - chính là bóng đêm.

Không phải bóng đêm đáng sợ, mà là bóng đêm của một đêm vũ trụ đầy sao, sâu thẳm, huyền bí và đầy quyền uy. Đây là một trong những kiểng lá cao cấp nhất, là giấc mơ của mọi nhà sưu tầm.

Hãy thử chạm mắt vào một chiếc lá nữ hoàng. Phiến lá thuôn dài như mũi giáo của một nữ chiến binh, có thể dài đến cả mét khi trưởng thành, buông thõng đầy uy nghi.

Một lớp nhung mịn màng, lì và sâu

Màu lá không còn là xanh nữa, nó là xanh lục thẫm, thẫm đến mức tưởng như đen dưới ánh sáng yếu, như một tấm nhung đen tuyền vừa được dệt xong. Và điều khiến người ta nín thở chính là bề mặt ấy - không bóng, mà là nhung.

Một lớp nhung mịn màng, lì và sâu, hút hết ánh sáng vào trong rồi lại nhả ra một cách dịu dàng. Bạn sẽ muốn chạm vào, nhưng lại sợ làm xước đi cái mượt mà thiêng liêng ấy.

Trên nền nhung đen huyền bí đó, tạo hóa đã vẽ lên một hệ thống gân lá màu bạc, có khi là trắng ngà, nổi lên như những tia sét, như những dòng sông bạc trên bản đồ của một vương quốc cổ.

Những đường gân chính, gân phụ đan xen chính xác đến kinh ngạc, lấp lánh dưới nắng, tạo nên một vẻ đẹp vừa cổ điển, vừa siêu thực.

Cây cảnh không mời gọi ồn ào

Chỉ một chiếc lá hồng môn nữ hoàng bản tối thôi cũng đủ khiến phòng khách của bạn từ một không gian sống trở thành một gallery nghệ thuật.

Khi đặt trong phòng khách tối giản với tường trắng, sàn gỗ nâu trầm và ánh đèn vàng ấm, lá nữ hoàng bản tối không cần bạn phải ngắm cả cây.

Chỉ một lá trồi lên, rũ xuống đầy kiêu hãnh, đã đủ để nâng tầm không gian lên một đẳng cấp khác - đẳng cấp của sự trầm tĩnh, sâu sắc và sang trọng tuyệt đối.

Cây cảnh không mời gọi ồn ào, nó khiến người ta phải tự tìm đến, phải chiêm ngưỡng trong im lặng và mê đắm.

Hệ gân bạc lấp lánh thuộc hành Kim

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh hồng môn nữ hoàng bản tối

Tên "Hồng Môn" vốn đã mang ý nghĩa của sự mến khách, của tình yêu nồng nàn và lòng hiếu khách. Nhưng ở phiên bản nữ hoàng bản tối, ý nghĩa ấy được nâng lên thành quyền lực và sự trường tồn.

Màu xanh đen sâu thẳm của lá thuộc hành Thủy, mà Thủy lại là biểu tượng của trí tuệ, của sự uyên bác và dòng chảy tài lộc không ngừng.

Hệ gân bạc lấp lánh thuộc hành Kim, Kim sinh Thủy, tượng trưng cho sự tinh luyện, cho giá trị cốt lõi được mài giũa qua thời gian.

Vẻ đẹp "tối" của cây cảnh này không hề u ám

Sự kết hợp này tạo nên một nguồn năng lượng giúp gia chủ thêm minh mẫn, quyết đoán, đặc biệt phù hợp với những người làm lãnh đạo, quản lý, những người cần sự sáng suốt và uy nghiêm.

Trong phong thủy, đặt cây cảnh Anthurium Warocqueanum Dark Form trong phòng khách giúp trấn giữ tài lộc, ngăn chặn năng lượng tiêu cực xâm nhập.

Vẻ đẹp "tối" của cây cảnh này không hề u ám, mà là sự hấp thụ, che chở, giống như một người mẹ ôm ấp, bảo vệ gia đình.

Cây cảnh dạy ta một triết lý sống của bậc quân tử: càng ở vị trí cao, càng phải trầm tĩnh, càng phải sâu sắc và ít phô trương. Vẻ đẹp thực sự không cần phải chói sáng, chỉ cần đủ sâu để người khác phải tự mình khám phá.

Cây cảnh là Alocasia micholitziana 'Frydek'

3. Cây cảnh môn nhung xanh: Trái tim xanh của sự an yên

Nếu đã đi qua lửa rực của hạc cam và đêm sâu của nữ hoàng, thì Alocasia Frydek hay môn nhung xanh sẽ đưa ta trở về với sự thuần khiết và an yên nguyên thủy.

Tên khoa học của cây cảnh là Alocasia micholitziana 'Frydek', một loài Môn kiểng được săn đón bậc nhất bởi vẻ đẹp quý phái mà không hề xa cách.

Lá môn nhung xanh có hình mũi tên, bản lá lớn, đầy đặn, như trái tim xanh của rừng già. Màu xanh của cây cảnh không sẫm đen như cây cảnh nữ hoàng, mà là xanh lục đậm, xanh của rêu sau mưa, xanh của ngọc bích vừa được gột rửa.

Chiếc lá trông như một tác phẩm đồ họa hoàn hảo

Nhưng điều làm nên tên tuổi của cây cảnh này chính là chất liệu: nhung. Toàn bộ phiến lá được phủ một lớp nhung xanh mịn như một tấm thảm Ba Tư, mịn đến mức ánh sáng chạm vào cũng phải mềm lại.

Trên tấm nhung xanh ấy, những đường gân màu trắng muốt, trắng như xương, như tia chớp, như những nét vẽ bằng phấn trên nền bảng xanh, hằn lên rõ rệt, mạnh mẽ và dứt khoát.

Sự tương phản giữa xanh nhung và trắng muốt ấy mạnh mẽ đến nao lòng, khiến chiếc lá trông như một tác phẩm đồ họa hoàn hảo mà tự nhiên đã mất hàng triệu năm để thiết kế. Viền lá và cuống lá đôi khi còn phơn phớt sắc hồng tím, như một chút son duyên ngầm.

Một chiếc lá thôi cũng đủ để khiến mọi mệt mỏi ngoài kia ở lại sau cánh cửa.

Chỉ cần một chiếc lá môn nhung xanh đặt trong chiếc chậu đất nung mộc mạc, đặt trên đôn gỗ cạnh sofa, cả phòng khách bỗng mềm lại. Nó trung hòa hết những góc cạnh sắc nhọn của bàn kính, của kệ sắt, nó mang thiên nhiên vào nhà một cách dịu dàng nhất.

Ngồi trong phòng khách có Frydek, người ta tự nhiên thở chậm hơn, nói khẽ hơn, bởi vẻ đẹp ấy quá đỗi yên bình. Một chiếc lá thôi cũng đủ để khiến mọi mệt mỏi ngoài kia ở lại sau cánh cửa.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh môn nhung xanh:

Môn nhung xanh với hình dáng lá hình trái tim, mũi tên hướng lên trên là biểu tượng mạnh mẽ của sự che chở, dẫn lối và thu hút may mắn. Hình mũi tên chỉ thiên mang ý chí vươn lên, không ngừng tiến về phía trước.

Cây cảnh giúp cân bằng năng lượng

Màu xanh nhung của cây cảnh thuộc hành Mộc dồi dào, mang đến sức khỏe, sự sinh trưởng và hòa thuận.

Gân trắng thuộc hành Kim, Kim khắc Mộc nhưng ở đây lại là sự khắc chế hài hòa, Kim tỉa tót cho Mộc thêm gọn gàng, thêm giá trị, giống như kỷ luật giúp cho sự phát triển không bị lan man.

Vì vậy, Alocasia Frydek trong phong thủy được xem là loài cây giúp cân bằng năng lượng, hóa giải những xung đột, mang lại sự bình yên và hòa khí cho gia đình.

Đặt cây cảnh này ở phòng khách, gần lối đi hoặc nơi có nhiều ánh sáng tự nhiên, cây sẽ như một chiếc máy lọc không khí phong thủy, hấp thụ những lo âu, muộn phiền, trả lại sự trong lành và may mắn.

Triết lý mà cây cảnh mang lại thật giản dị

Cây cảnh môn nhung xanh đặc biệt hợp với người mệnh Mộc và mệnh Thủy, giúp gia chủ luôn giữ được tâm an, trí sáng.

Triết lý mà cây cảnh mang lại thật giản dị: Hạnh phúc không phải là thứ gì đó cao xa, nó mềm mại, ấm áp và hiện hữu như việc mỗi sáng thức dậy, thấy một chiếc lá xanh vẫn đang lặng lẽ vươn lên vì mình.

Ba chiếc lá, ba tính cách, ba triết lý. Hạc cam dạy ta về sự chuyển hóa của đam mê, Nữ hoàng bản tối dạy ta về sức mạnh của sự trầm tĩnh và Môn nhung xanh dạy ta về vẻ đẹp của sự an yên.

Mang chúng vào phòng khách không chỉ là mang cây vào nhà, mà là mời ba người thầy thầm lặng về, để mỗi ngày, chỉ cần nhìn một chiếc lá thôi, ta lại học được cách sống đẹp hơn, sâu hơn và đáng nhớ hơn.

* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc