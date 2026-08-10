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Xã hội

Phú Thọ: Khởi tố 3 bị can liên quan vụ mua bán người dưới 16 tuổi

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can để điều tra về tội mua bán người dưới 16 tuổi, xảy ra tại quán karaoke trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Hinh

Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố ba bị can gồm Phạm Minh Đức (SN1999), Lưu Đức Ngọc (SN 1982) và Đỗ Chí Hiếu (SN 2008) để điều tra về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, quy định tại Điều 151 Bộ luật Hình sự.

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Các đối tượng trong vụ án.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h30 ngày 27/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về việc một bé gái dưới 16 tuổi cùng một phụ nữ bị giữ tại quán karaoke Tokyo, thuộc thôn Sơn Đồng, xã Tam Dương. Cơ sở này do Phạm Minh Đức làm chủ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra, xác minh. Tại quán thời điểm này có tám người, trong đó có ba nhân viên nam, hai người nữ gồm cháu L.T.B.H. và chị D.K.A. được Đức đưa về quán để trao đổi về việc làm, cùng một số người quen của chủ cơ sở.

Qua xác minh, Công an bước đầu xác định trong ngày 27/7 có việc thỏa thuận, trao đổi tiền giữa Phạm Minh Đức và Lưu Đức Ngọc, chủ quán karaoke Thiên Đường, liên quan đến việc đưa cháu L.T.B.H. và chị D.K.A. từ cơ sở của Ngọc về quán của Đức làm việc.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ vai trò của những người liên quan.

Sau vài giờ tiếp nhận tin báo, cơ quan Công an xác định những người liên quan gồm Phạm Minh Đức, Đỗ Chí Hiếu và Lưu Đức Ngọc. Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi của bản thân và những người liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố ba bị can trên để điều tra về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Vụ việc đang được cơ quan điều tra củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an tiếp tục cảnh báo về nguy cơ trẻ em bị xâm hại, bóc lột hoặc bị đưa vào các môi trường làm việc không an toàn, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm phạm trẻ em.

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