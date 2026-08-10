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Kho tri thức

Trận mưa sao băng đẹp nhất năm 2026 sắp xuất hiện trên bầu trời

Một trong những trận mưa sao băng được mong chờ nhất năm 2026 sẽ xuất hiện trên bầu trời vào đêm 12 và rạng sáng ngày 13/8.

An An (Theo AP)

Perseids, một trong những trận mưa sao băng sáng nhất và được chờ đợi nhất năm, sẽ đạt cực đại vào đêm 12 và rạng sáng ngày 13/8 với điều kiện quan sát được dự báo khá lý tưởng, đặc biệt tại Bắc bán cầu, theo AP.

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Sao băng Perseid xuất hiện trên bầu trời ở Utah, Mỹ, ngày 12/8/2018. Ảnh: NASA/Bill Dunford.

Việc quan sát mưa sao băng Perseids ở thời điểm đạt cực đại năm nay khá thuận lợi khi Mặt Trăng sẽ ở pha trăng non, đồng nghĩa ánh trăng gần như không gây nhiễu bầu trời đêm.

Theo NASA, trong điều kiện lý tưởng, có thể quan sát thấy từ 50 đến 100 sao băng mỗi giờ. Hiệp hội Sao băng Mỹ ước tính có thể nhìn thấy từ 30 đến 50 sao băng mỗi giờ ở các vùng nông thôn.

Thời gian quan sát thuận lợi nhất là từ sau nửa đêm đến trước bình minh, khi chòm sao Perseus nằm cao trên bầu trời phía bắc. Các vệt sao băng dường như xuất phát từ khu vực của chòm sao này, dù trên thực tế chúng có thể xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau trên bầu trời.

Để tăng khả năng quan sát, các chuyên gia khuyến nghị tìm một địa điểm tránh xa ánh sáng đô thị, đồng thời chọn thời điểm bầu trời quang mây.

Sau khi ra ngoài trời, người quan sát nên dành khoảng 30 phút để mắt thích nghi với bóng tối. Việc hạn chế nhìn vào điện thoại cũng rất quan trọng, bởi ánh sáng từ màn hình có thể làm giảm khả năng thích nghi với bóng tối của mắt.

Đáng chú ý, thời điểm trận mưa sao băng Perseids đạt cực đại trùng với thời điểm xảy ra nhật thực toàn phần có thể quan sát tại Tây Ban Nha, Iceland và Greenland. Thời điểm tốt nhất để quan sát mưa sao băng sẽ là sau khi nhật thực toàn phần kết thúc.

Perseids có nguồn gốc từ các mảnh vụn bụi và băng do sao chổi 109P/Swift-Tuttle để lại trên quỹ đạo. Theo AP, 109P/Swift-Tuttle mất khoảng 133 năm để hoàn thành một vòng quanh Mặt Trời và các ghi chép về Perseids đã tồn tại từ hơn 2.000 năm trước.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Siêu trăng năm 2024

Nguồn video: VTV
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