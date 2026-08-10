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Sống Khỏe

Kịp 'giờ vàng' tiêu sợi huyết, cứu người bệnh 50 tuổi đột quỵ

Đột ngột tê yếu nửa người, nói khó, người đàn ông 50 tuổi được đưa đến viện sớm và kịp dùng thuốc tiêu sợi huyết.

Thúy Nga

Ngày 10/8, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng thông tin vừa điều trị thành công trường hợp nam người bệnh 50 tuổi bị đột quỵ nhồi máu não. Nhờ được đưa đến bệnh viện sớm và sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trong “giờ vàng”, người bệnh hồi phục tốt sau hơn 10 ngày điều trị.

Từ tê yếu nửa người đến cấp cứu đột quỵ

Người bệnh là ông Hoàng Thanh Lý, 50 tuổi, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng. Khoảng 16h30 ngày 31/7, ông đột ngột xuất hiện tê nửa người, sau đó yếu rõ tay chân bên phải và nói khó.

Nhận thấy các biểu hiện bất thường, gia đình nhanh chóng đưa ông đến Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cấp cứu.

Khoảng 18h16 cùng ngày, người bệnh được tiếp nhận tại bệnh viện. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận ông tỉnh, tiếp xúc tốt nhưng có liệt mặt bên phải, giảm cảm giác nửa người phải, sức cơ tay chân phải giảm và nói khó.

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Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Mức độ thiếu hụt thần kinh được đánh giá 6 điểm theo thang điểm NIHSS, thuộc mức đột quỵ trung bình. Đây là tình trạng cần được xử trí khẩn trương nhằm hạn chế tổn thương não tiến triển.

Ngay sau đó, quy trình cấp cứu đột quỵ được kích hoạt. Người bệnh được chụp CT sọ não và khảo sát mạch máu não. Kết quả không ghi nhận xuất huyết não. Các bác sĩ xác định người bệnh bị đột quỵ nhồi máu não bán cầu trái.

Sau khi đánh giá đầy đủ tình trạng và các điều kiện an toàn, ê-kíp quyết định điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch.

Khoảng 19h27, chưa đầy 3 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên, ông Lý được sử dụng thuốc tiêu sợi huyết nhằm làm tan cục máu đông, tái thông dòng máu đến vùng não đang thiếu máu.

Mỗi phút trì hoãn có thể làm giảm cơ hội hồi phục

BS Lê Văn Huân, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cho biết, trong đột quỵ nhồi máu não, thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi mạch máu não bị tắc, vùng não phía sau vị trí tắc không được cung cấp đủ oxy và chất dinh dưỡng. Nếu không được tái thông kịp thời, tổn thương não có thể tiến triển nhanh chóng.

Sau khi được tiêu sợi huyết, ông Lý tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng. Các bác sĩ thường xuyên đánh giá tri giác, vận động, khả năng nói, nuốt, huyết áp và theo dõi các biến chứng có thể xảy ra.

Tình trạng thần kinh của người bệnh cải thiện từng ngày. Sức cơ tay chân và khả năng vận động dần phục hồi, các triệu chứng nói khó cũng cải thiện.

Sau hơn 10 ngày điều trị, đến ngày 10/8, sức khỏe ông Lý ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Ông Lý cho biết, thời điểm tay chân đột ngột tê yếu khiến ông và gia đình rất lo lắng. Việc được đưa đến bệnh viện sớm giúp ông có cơ hội được điều trị kịp thời. Sau những ngày điều trị, khả năng vận động của tay chân cải thiện, sức khỏe ổn định hơn.

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Người bệnh phục hồi không bị di chứng nhờ cấp cứu kịp thời - Ảnh BVCC

BS Lê Văn Huân, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng, với đột quỵ nhồi máu não, thời gian là yếu tố đặc biệt quan trọng. Thuốc tiêu sợi huyết có thể được chỉ định cho những trường hợp phù hợp trong “cửa sổ vàng”, thông thường trong vòng 4,5 giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng.

Bác sĩ Huân khuyến cáo người dân cần nhận biết sớm các dấu hiệu đột quỵ như méo miệng, yếu hoặc tê một bên tay chân, nói khó, nói ngọng, mất thăng bằng hoặc nhìn mờ.

Khi xuất hiện những biểu hiện này, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ. Không nên chờ triệu chứng tự hết hoặc tự ý áp dụng các biện pháp dân gian tại nhà.

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