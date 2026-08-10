Ngồi sát đường ray, cô gái bị tàu hỏa hất văng điện thoại khỏi tay

Đang ngồi sát đường ray quay tàu hỏa, cô gái bất ngờ bị đoàn tàu va vào tay khiến điện thoại văng xa, CSGT Hà Nội vào cuộc xác minh.

Ngày 10/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần một phút ghi lại khoảnh khắc một cô gái ngồi sát đường ray tại khu vực được biết đến với tên gọi “phố cà phê đường tàu” ở Hà Nội.

Cô gái ngồi sát đường ray quay tàu hỏa tại khu vực “phố cà phê đường tàu” ở Hà Nội. Ảnh cắt từ clip.

Theo hình ảnh trong video, thời điểm đoàn tàu chuẩn bị chạy qua, nhiều người có mặt dọc hai bên đường sắt để quan sát, chụp ảnh và ghi hình. Một cô gái ngồi ngay cạnh đường ray, trên tay cầm điện thoại hướng về phía đoàn tàu.

Khi đoàn tàu tiến đến, khoảng cách giữa cô gái và đoàn tàu rất gần. Chỉ trong vài giây, chiếc điện thoại trên tay bất ngờ bị đoàn tàu va vào, hất văng ra xa. Cô gái nhanh chóng rút người khỏi khu vực đường ray.

Khoảnh khắc này khiến nhiều người chứng kiến giật mình bởi chỉ một chút bất cẩn, cô gái có thể bị đoàn tàu va trực tiếp, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Đáng chú ý, khu vực xuất hiện trong đoạn video là nơi thường có người tập trung để chụp ảnh, quay video khi tàu chạy qua. Hình ảnh những người ngồi, đứng sát đường ray từng nhiều lần xuất hiện trên mạng xã hội.

Liên quan vụ việc, trao đổi với báo chí sáng 10/8, Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an Hà Nội, cho biết đơn vị đã cử cán bộ xác minh ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định địa điểm xảy ra sự việc thuộc địa bàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Tuy nhiên, thời điểm đoạn video được ghi lại chưa được xác định.

Qua phối hợp rà soát với Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trong khoảng một tuần trước khi đoạn clip xuất hiện, lực lượng chức năng chưa ghi nhận vụ tai nạn đường sắt nào trên địa bàn.

Đội CSGT đường bộ số 4 tiếp tục phối hợp với công an địa phương để xác minh nguồn gốc, thời điểm ghi hình và những người có liên quan trong đoạn video.

Trong chiều 10/8, một tổ công tác cũng được cử đến khu vực để kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến hành lang an toàn đường sắt.

Với những trường hợp đứng, ngồi sát đường ray để chụp ảnh, quay phim, hành vi không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mà còn có thể bị xử lý nếu thuộc trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông đường sắt.

Theo quy định hiện hành, việc tự ý đi, đứng, nằm, ngồi hoặc thực hiện hành vi khác trên đường sắt, trong cầu, hầm dành riêng cho đường sắt có thể bị xử phạt từ 300.000 đến 500.000 đồng đối với cá nhân. Quy định này được nêu tại Nghị định 81/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/5/2026. Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn có thể bị buộc ra khỏi khu vực đường sắt.