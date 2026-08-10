Đau bụng đi khám, người đàn ông 47 tuổi phát hiện tắc động mạch tim

Đi khám vì đau bụng, người đàn ông 47 tuổi bất ngờ phát hiện động mạch liên thất trước đã tắc hoàn toàn dù gần như không có triệu chứng tim mạch.

Nghi ngờ polyp đại tràng không ngờ tắc động mạch tim

Một nam người bệnh 47 tuổi ở Hà Nội đến cơ sở y tế thăm khám vì đau bụng, nghi ngờ polyp đại tràng. Trong quá trình kiểm tra, người bệnh cho biết chỉ thỉnh thoảng cảm thấy hơi tức ngực, không có biểu hiện tim mạch rõ ràng.

Tuy nhiên, kết quả thăm khám tim mạch lại cho thấy một tình trạng nghiêm trọng: động mạch liên thất trước (LAD) bị tắc nghẽn hoàn toàn.

Động mạch tắc hoàn toàn - Ảnh BVCC

TS.BS Vũ Văn Bạ, Phụ trách khoa Nội Tim mạch và Can thiệp, Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học quốc gia Hà Nội cho biết, LAD là một trong những nhánh động mạch vành quan trọng, đảm nhiệm việc cung cấp máu cho một phần lớn cơ tim. Tình trạng tắc hoàn toàn có thể làm giảm nghiêm trọng lượng máu đến cơ tim và tiềm ẩn nguy cơ biến cố tim mạch nếu không được phát hiện, xử trí phù hợp.

Điều đáng lưu ý là người bệnh gần như không có triệu chứng điển hình. Cảm giác tức ngực chỉ xuất hiện thoáng qua nên trước đó không nghĩ mình đang có bệnh lý mạch vành nghiêm trọng.

Khai thác tiền sử cho thấy người bệnh có thói quen hút thuốc lào kéo dài hơn 20 năm. Đây được xác định là một yếu tố nguy cơ đáng chú ý đối với bệnh lý tim mạch và quá trình xơ vữa động mạch.

TS.BS Vũ Văn Bạ cho biết: “Tắc hoàn toàn mạn tính động mạch liên thất trước được mệnh danh là ‘chóp núi’ trong lĩnh vực tim mạch can thiệp”.

Can thiệp mạch cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo chuyên gia, ở những tổn thương này, lòng mạch thường có tình trạng xơ vữa, vôi hóa, cấu trúc giải phẫu thay đổi, khiến việc đưa dụng cụ qua đoạn mạch bị tắc và tái lập dòng máu gặp nhiều khó khăn. Can thiệp đòi hỏi bác sĩ phải có kinh nghiệm chuyên sâu cùng hệ thống trang thiết bị phù hợp.

Với trường hợp trên, ê-kíp can thiệp đã thực hiện tái thông thành công đoạn động mạch bị tắc, khôi phục dòng máu nuôi cơ tim cho người bệnh.

Hình ảnh động mạch sau can thiệp - Ảnh BVCC

Không nên xem nhẹ thuốc lào

TS.BS Vũ Văn Bạ cảnh báo, hút thuốc lào kéo dài là một trong những yếu tố nguy cơ đáng lưu ý ở người bệnh. Không chỉ thuốc lá, việc sử dụng thuốc lào lâu năm cũng có thể gây những tác động bất lợi đối với hệ tim mạch.

Bệnh mạch vành liên quan đến hút thuốc có thể tiến triển âm thầm. Một số người bệnh không xuất hiện cơn đau ngực điển hình, hoặc chỉ có những biểu hiện thoáng qua như tức ngực, mệt khi gắng sức. Vì vậy, việc không có triệu chứng rõ ràng không đồng nghĩa với việc không có tổn thương mạch vành.

Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể đối mặt với những biến cố nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, suy tim hoặc rối loạn nhịp tim.

Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân sau can thiệp - Ảnh BVCC

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, cai thuốc lá, thuốc lào là một trong những biện pháp quan trọng để giảm nguy cơ tim mạch.

Việc tầm soát và lựa chọn phương pháp kiểm tra cần được bác sĩ chỉ định dựa trên tuổi, triệu chứng và các yếu tố nguy cơ của từng người.

Khi nào cần kiểm tra tim mạch?

- Người từ 40 tuổi trở lên nên chủ động đánh giá các yếu tố nguy cơ tim mạch.

- Người có thói quen hút thuốc lá, thuốc lào kéo dài cần đặc biệt lưu ý.

- Không chủ quan khi xuất hiện tức ngực, khó thở, mệt bất thường, nhất là khi gắng sức.

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