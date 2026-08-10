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[INFOGRAPHIC] Cảnh báo giả mạo giấy báo trúng tuyển Đại học

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Cảnh báo giả mạo giấy báo trúng tuyển Đại học

Thí sinh có thể bị dẫn dụ qua giấy báo giả, tin nhắn hoặc đường link yêu cầu xác nhận nhập học và cung cấp thông tin.

Thiên Anh
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#giấy báo trúng tuyển #giả mạo #xác nhận nhập học #tin nhắn lừa đảo #bảo vệ thí sinh

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