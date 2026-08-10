Công an Phú Thọ khởi tố 21 bị can trong vụ ‘Xương khớp bà Sáu’

Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 21 bị can liên quan đường dây bán sản phẩm “Xương khớp bà Sáu”, cắt ghép hình ảnh người nổi tiếng, quảng cáo sai lệch về công dụng.

Ngày 10/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Tiến Đạt (29 tuổi, trú phường Từ Liêm, Hà Nội) cùng 20 bị can về tội “Lừa dối khách hàng”, liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo các sản phẩm Đông y trên mạng xã hội.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã sử dụng hình ảnh người nổi tiếng được chỉnh sửa, cắt ghép, đồng thời đưa ra những thông tin phóng đại, sai lệch về công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo niềm tin và thúc đẩy khách hàng mua hàng.

Các đối tượng trong vụ án.

Vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện sau khi tiếp nhận, xác minh nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vào ngày 25/5/2026, liên quan hoạt động kinh doanh các sản phẩm Đông y tại xã Bình Phú, tỉnh Phú Thọ.

Quá trình điều tra, công an xác định Đạt quen biết P.N.A (29 tuổi, trú xã Ba Vì, Hà Nội), Giám đốc “Công ty TNHH Dược liệu NA”.

Theo điều tra, P.N.A tự xây dựng công thức, đặt tên và tổ chức sản xuất sản phẩm “Xương khớp bà Sáu” cùng một số sản phẩm khác. P.N.A giới thiệu với Đạt các sản phẩm đủ điều kiện pháp lý.

Đạt thỏa thuận mua sản phẩm với giá 23.000 đồng/sản phẩm, sau đó tổ chức quảng cáo, bán trên mạng xã hội với giá 199.000 đồng/sản phẩm. Các đơn hàng được chuyển cho P.N.A đóng gói, giao đến khách hàng.

Nhận thấy việc quảng cáo đúng công dụng ghi trên nhãn sản phẩm khó thu hút người mua, Đạt đã chỉ đạo sử dụng các bài viết, hình ảnh, video được chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh người nổi tiếng. Các đối tượng đồng thời đưa ra nội dung quảng cáo phóng đại, sai lệch về công dụng, chất lượng sản phẩm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các đối tượng.

Đạt tuyển hơn 20 nhân sự, tổ chức thành các nhóm phụ trách nhân sự, marketing, bán hàng, vận đơn, đóng hàng và chuyển đơn.

Từ tháng 5 đến tháng 7/2026, đường dây này đã bán thành công 5.429 đơn hàng trên phạm vi cả nước, với tổng giá trị tiền hàng hơn 2,67 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của một số người liên quan. Công an thu giữ 26 máy vi tính, laptop, 23 điện thoại di động, 3.200 nhãn dán và vỏ bao bì, 342 hộp sản phẩm “Xương khớp bà Sáu”, cùng số lượng lớn sản phẩm chưa đóng hộp, nguyên liệu sản xuất và nhiều tài liệu liên quan.

Cơ quan Công an cũng tạm giữ hơn 1,77 tỉ đồng trong các tài khoản ngân hàng của Đạt và một số người liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố Đạt cùng 20 bị can về tội “Lừa dối khách hàng”, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Đối với P.N.A, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục làm rõ dấu hiệu vi phạm và mức độ hành vi liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân thận trọng khi mua các sản phẩm được quảng cáo trên mạng xã hội; chủ động kiểm tra nguồn gốc, thông tin pháp lý, thành phần và công dụng sản phẩm.

Người dân không nên tin tưởng tuyệt đối vào hình ảnh người nổi tiếng hoặc những nội dung quảng cáo có dấu hiệu phóng đại, sai lệch về công dụng, chất lượng sản phẩm để tránh trở thành nạn nhân của các hành vi gian dối trong kinh doanh.

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