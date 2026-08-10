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Số hóa - Xe

Land Rover Discovery sẽ bị "khai tử" vào cuối năm 2026

Mẫu xe SUV Land Rover sẽ ngừng sản xuất dòng xe Discovery vào cuối năm nay để nhường dây chuyền sản xuất xe mới, sau hơn 11 năm có mặt trên thị trường.

Thảo Nguyễn
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Land Rover Discovery thế hệ mới.

Land Rover xác nhận sẽ chính thức ngừng sản xuất Discovery Sport vào tháng 12/2026. Đây là dấu chấm hết cho mẫu SUV cỡ nhỏ từng đóng vai trò quan trọng trong dải sản phẩm của hãng xe Anh, đồng thời mở đường cho chiến lược điện hóa và thế hệ xe mới của Jaguar Land Rover (JLR).

Theo xác nhận từ JLR, việc khai tử Discovery Sport nằm trong vòng đời sản phẩm thông thường. Nhà máy Halewood (Anh), nơi lắp ráp Discovery Sport trong nhiều năm qua, sẽ được chuyển đổi để sản xuất các mẫu xe thế hệ mới sử dụng nền tảng EMA (Electrified Modular Architecture).

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Land Rover Discovery sẽ bị "khai tử" vào cuối năm 2026.

Discovery Sport ra mắt lần đầu vào năm 2014 với vai trò kế nhiệm Freelander và nhanh chóng trở thành mẫu xe bán chạy nhất của Land Rover. Trong giai đoạn đỉnh cao năm 2016, mẫu SUV này đạt doanh số hơn 122.000 xe trên toàn cầu. Tuy nhiên, sức hút của xe đã giảm mạnh trong những năm gần đây khi vòng đời kéo dài và phân khúc SUV hạng sang ngày càng cạnh tranh.

Tại Mỹ, Discovery Sport vẫn sẽ tiếp tục được bán cho đến khi lượng xe tồn kho được tiêu thụ hết sau khi dây chuyền sản xuất dừng hoạt động. JLR hiện chưa công bố mẫu xe thay thế trực tiếp. Việc Discovery Sport rời khỏi danh mục cũng khiến Range Rover Evoque trở thành mẫu xe có giá khởi điểm thấp nhất của Land Rover tại nhiều thị trường.

Trong khi đó, hãng đang tập trung nguồn lực cho các sản phẩm mới trên nền tảng EMA, nổi bật là Range Rover GT chạy thuần điện vừa được giới thiệu và nhiều khả năng sẽ có thêm các mẫu SUV cỡ nhỏ điện hóa trong thời gian tới.

Bên cạnh lý do liên quan đến chu kỳ sản phẩm, một số nguồn tin tại châu Âu cho biết Discovery Sport cũng gặp khó khăn trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn General Safety Regulation 2 (GSR2) mới của Liên minh châu Âu. Thay vì đầu tư nâng cấp một mẫu xe đã ở cuối vòng đời, JLR lựa chọn chấm dứt sản xuất để tập trung cho các dòng xe hoàn toàn mới.

Động thái này phản ánh quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ của JLR khi hãng chuyển dần sang danh mục sản phẩm điện hóa, đồng thời tinh gọn các dòng xe sử dụng nền tảng cũ nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

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