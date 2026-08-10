Ho kéo dài tưởng viêm phế quản, hóa ra có hạt lạc mắc trong phổi

Khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện 19-8 vừa thực hiện nội soi phế quản gắp thành công một dị vật đường thở là hạt lạc mắc tại phế quản thùy dưới phổi phải.

Bất ngờ ho kéo dài do dị vật đường thở

Người bệnh nhập viện trong tình trạng ho kéo dài. Trước đó, người bệnh đã tự điều trị qua nhiều đợt nhưng triệu chứng không cải thiện hoàn toàn. Qua thăm khám và đánh giá bằng các phương tiện cận lâm sàng, các bác sĩ Khoa Nội Hô hấp nghi ngờ người bệnh có dị vật đường thở.

Kết quả nội soi phát hiện hạt lạc nằm tại phế quản thùy dưới phổi phải - Ảnh BVCC

Kết quả nội soi phế quản xác định một hạt lạc nằm tại phế quản thùy dưới phổi phải. Đây là vị trí khiến dị vật có thể tồn tại trong đường thở mà không phải lúc nào cũng gây ra biểu hiện cấp tính rõ ràng.

Sau khi đánh giá vị trí và tính chất dị vật, ê-kíp sử dụng dụng cụ chuyên dụng để gắp trọn hạt lạc qua đường nội soi. Thủ thuật diễn ra an toàn và thành công. Sau can thiệp, người bệnh được điều trị kháng sinh, chống viêm; đường thở được tái thông và các triệu chứng ho cải thiện rõ rệt.

Dị vật nhỏ, biến chứng không nhỏ

TS.BS Đinh Thị Hòa, Trưởng khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện 19-8 cho biết, dị vật đường thở, đặc biệt là các loại thức ăn, có thể bị bỏ sót khi người bệnh không nhớ rõ hoặc không nhận biết thời điểm bị hóc. Khi nằm lâu trong phế quản, dị vật có thể gây phản ứng viêm và làm cản trở lưu thông khí.

Với dị vật hữu cơ như hạt lạc, nguy cơ càng đáng lưu ý. Dị vật có thể hút nước, trương nở và gây phản ứng viêm tại niêm mạc đường thở. Tình trạng này không chỉ khiến việc lấy dị vật khó khăn hơn mà còn làm tăng nguy cơ tổn thương phổi nếu chậm được phát hiện.

Nội soi phế quản cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tùy vị trí và mức độ tắc nghẽn, dị vật đường thở có thể gây ho kéo dài, khò khè, viêm phổi tái diễn hoặc xẹp phổi. Nếu tồn tại lâu, người bệnh có thể gặp các biến chứng như áp xe phổi, giãn phế quản. Trong trường hợp dị vật gây tắc nghẽn đường thở lớn, người bệnh có nguy cơ suy hô hấp, thậm chí đe dọa tính mạng.

Vì vậy, ho kéo dài không rõ nguyên nhân, đặc biệt ở người từng có biểu hiện ho sặc khi ăn uống, cần được đánh giá để loại trừ khả năng có dị vật đường thở.

Nội soi phế quản vừa chẩn đoán, vừa lấy dị vật

Nội soi phế quản là phương pháp giúp bác sĩ quan sát trực tiếp lòng khí quản và phế quản, từ đó xác định vị trí, đặc điểm của dị vật. Trong nhiều trường hợp, dị vật có thể được lấy ngay trong quá trình nội soi bằng các dụng cụ chuyên dụng.

Theo các bác sĩ Khoa Nội Hô hấp, việc phát hiện và xử trí sớm dị vật đường thở có ý nghĩa quan trọng trong ngăn ngừa các biến chứng tại phổi. Tuy nhiên, thủ thuật đòi hỏi bác sĩ có kinh nghiệm, ê-kíp phối hợp đồng bộ và trang thiết bị phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Hạt lạc được lấy ra từ phổi bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trường hợp trên cũng cho thấy không nên mặc định ho kéo dài là do viêm phế quản hoặc các bệnh hô hấp thông thường, nhất là khi triệu chứng dai dẳng, tái phát hoặc không đáp ứng điều trị

Để giảm nguy cơ dị vật lọt vào đường thở, TS.BS Đinh Thị Hòa khuyến cáo, người dân nên ăn chậm, nhai kỹ, hạn chế nói chuyện hoặc cười đùa trong khi ăn. Trẻ nhỏ không nên tự ăn các loại hạt khi không có người lớn giám sát.

Người cao tuổi hoặc người có rối loạn nuốt cũng cần đặc biệt thận trọng khi ăn uống. Khi nghi ngờ hóc dị vật, không nên cố móc họng hoặc tự dùng các biện pháp dân gian để lấy dị vật. Người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế để đánh giá và xử trí phù hợp.

Việc thăm khám đúng chuyên khoa có thể giúp phát hiện sớm những nguyên nhân ít được nghĩ tới như dị vật đường thở, qua đó hạn chế nguy cơ tổn thương phổi lâu dài.

Khi nào cần nghĩ đến dị vật đường thở? - Ho, sặc xuất hiện đột ngột trong hoặc ngay sau khi ăn uống, nhất là khi ăn lạc, các loại hạt, ngô... - Ho kéo dài không tìm được nguyên nhân rõ ràng. - Viêm phổi tái phát nhiều lần, đặc biệt ở cùng một vị trí. - Khò khè khu trú hoặc kéo dài, điều trị thông thường không cải thiện. - Có tiền sử hóc, sặc thức ăn hoặc nghi ngờ từng hít phải dị vật.

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