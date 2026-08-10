Trường đại học cảnh báo những thông tin giả mạo nhằm lừa đảo mùa tuyển sinh

Trong thời điểm các trường đại học chuẩn bị công bố kết quả tuyển sinh, thí sinh, sinh viên và phụ huynh cần cảnh giác với các thông báo giả...

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) vừa cảnh báo về một văn bản giả mạo sử dụng tên, thông tin, logo, con dấu và chữ ký của lãnh đạo nhà trường để tạo lòng tin với sinh viên, phụ huynh.

Văn bản được thiết kế khá giống văn bản hành chính, có tên trường, số văn bản, nội dung về “du học sinh viên quốc tế”, học bổng, hỗ trợ học phí cùng con dấu và chữ ký. Đáng chú ý, văn bản còn thể hiện cụ thể tên sinh viên, ngành học, thời gian, địa điểm và các mức học bổng.

Thông tin cảnh báo của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh)

Việc cá nhân hóa thông tin, kết hợp với hình thức văn bản giống thông báo chính thức có thể khiến người nhận dễ tin tưởng và thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng lừa đảo. Qua trường hợp này, có thể thấy việc một văn bản có tên đơn vị, logo, con dấu hoặc chữ ký không đồng nghĩa với việc thông tin trong văn bản là chính thống.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên khuyến cáo sinh viên khi nhận được thông tin liên quan đến học bổng, du học, trao đổi sinh viên hoặc các chương trình quốc tế cần kiểm tra kỹ nguồn gửi, thể thức và nội dung thông báo. Nếu có nghi ngờ, cần liên hệ trực tiếp với nhà trường để xác minh và chờ thông tin chính thức.

Nhà trường cũng lưu ý, các thông tin chính thống liên quan đến học bổng, chương trình liên kết, trao đổi sinh viên hoặc du học sẽ được thông báo qua các kênh chính thức. Nhà trường không yêu cầu sinh viên chứng minh tài chính cho trường; việc chứng minh tài chính, nếu có, chỉ thực hiện trực tiếp với cơ quan ngoại giao của quốc gia liên quan khi làm thủ tục visa và theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Cùng ngày, Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh cũng cảnh báo tân sinh viên về nguy cơ giả mạo giấy báo trúng tuyển, gửi đường link yêu cầu xác nhận nhập học, cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền, đóng các khoản phí.

Các trường đại học khuyến cáo thí sinh và phụ huynh không nên chỉ dựa vào logo, con dấu, chữ ký, số văn bản hoặc tên trường để xác định tính chính xác của thông báo. Những yếu tố này có thể bị làm giả nhằm tạo lòng tin.

Khi nhận được thông tin liên quan đến tuyển sinh, trúng tuyển, học bổng, du học, xác nhận nhập học hoặc các khoản thu, thí sinh và phụ huynh cần chủ động kiểm tra trên website, fanpage và các kênh thông tin chính thức của trường. Trường hợp nghi ngờ, cần liên hệ trực tiếp với trường để xác minh trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào.

Thí sinh cũng cần chủ động tra cứu kết quả tuyển sinh trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hướng dẫn; không truy cập đường link lạ, không cung cấp căn cước công dân, hộ chiếu, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc các dữ liệu cá nhân quan trọng khi chưa xác minh rõ nguồn gửi.

Đặc biệt, trước khi thực hiện các thao tác liên quan đến tài khoản hoặc chuyển tiền, thí sinh cần kiểm tra kỹ người gửi, đường link và thông tin thanh toán. Việc xác minh thông tin qua các kênh chính thức của nhà trường là cách cần thiết để hạn chế nguy cơ bị lừa đảo trong mùa tuyển sinh.