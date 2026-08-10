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Xã hội

Công an vào cuộc xác minh màn chèn ép, chặn đầu giữa ô tô và xe máy

Đoạn clip ghi cảnh ô tô và xe máy liên tục tạt đầu, chặn đường rồi xảy ra va chạm trên phố Trần Phú, Hà Nội đang được CSGT xác minh.

Thúy Hồng

Một đoạn video ghi lại cảnh ô tô và xe máy liên tục tìm cách vượt, chặn đầu và ép nhau trên đường Trần Phú, phường Hà Đông, đang được chia sẻ trên mạng xã hội.

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Nam thanh niên đi xe máy chặn đầu ô tô trên đường Trần Phú.

Theo hình ảnh trong clip, sự việc xảy ra khoảng 16h38 ngày 9/8. Thời điểm này, một người đàn ông điều khiển xe Honda Wave màu trắng lưu thông trên đường Trần Phú theo hướng Hà Đông đi Thanh Xuân.

Trong quá trình di chuyển, xe máy nhiều lần chạy chắn phía trước một ô tô con mang biển kiểm soát Hà Nội. Tài xế ô tô cũng liên tục tìm cách vượt lên, khiến hai phương tiện có nhiều tình huống di chuyển sát nhau và thay đổi hướng liên tục.

Đến khu vực trước số nhà 135 đường Trần Phú, ô tô vượt được xe máy. Ngay sau đó, chiếc xe con đánh lái khiến người điều khiển xe máy cùng phương tiện bị hất ngã xuống đường.

Sau khi đứng dậy, người đi xe máy dựng phương tiện rồi tiếp tục đuổi theo ô tô. Khi đến trước số nhà 129 đường Trần Phú, xe máy được cho là đã chặn phía trước, khiến chiếc ô tô phải dừng lại.

Diễn biến giữa hai phương tiện diễn ra trên tuyến đường có nhiều phương tiện cùng lưu thông. Đoạn video ghi lại vụ việc sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý.

Liên quan sự việc, sáng 10/8, đại diện Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an Hà Nội, cho biết đơn vị đang xác minh đoạn clip.

Theo cơ quan chức năng, việc xác minh nhằm làm rõ diễn biến vụ việc, danh tính những người điều khiển hai phương tiện cũng như nguyên nhân dẫn đến các tình huống chặn đầu, tạt qua và va chạm.

Hiện chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Cơ quan chức năng sẽ căn cứ kết quả xác minh để xử lý vụ việc theo quy định nếu phát hiện hành vi vi phạm.

Video: Xe máy và ô tô liên tục chèn ép, xảy ra va chạm trên phố Hà Nội.
#xe máy #ô tô #Hà Nội #giao thông #xử lý vi phạm #va chạm

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