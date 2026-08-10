Trong những năm gần đây, EVNHANOI liên tục đầu tư các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.

Khi nhắc đến bảo vệ môi trường, nhiều người thường nghĩ đến những chiến dịch trồng cây, phân loại rác hay các hoạt động tuyên truyền. Nhưng trong một doanh nghiệp điện lực, phát triển xanh còn được bắt đầu từ những công việc rất khác: vận hành hệ thống điện hiệu quả hơn, giảm tổn thất điện năng, ứng dụng công nghệ mới và sử dụng hợp lý từng nguồn lực. Đó cũng là cách EVNHANOI đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững.

Phát triển bền vững ngày nay không còn là một lựa chọn mà đã trở thành định hướng phát triển của nhiều doanh nghiệp. Với EVNHANOI, chiến lược ấy không chỉ được thể hiện qua các mục tiêu dài hạn hay những dự án đầu tư, mà còn được cụ thể hóa trong từng hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị hằng ngày.

Bởi một chiến lược xanh chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được chuyển hóa thành hành động của mỗi cá nhân. Và đó cũng là cách EVNHANOI xây dựng văn hóa phát triển bền vững từ chính những công việc diễn ra mỗi ngày.

Ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả vận hành và phát triển xanh

Công nghệ tạo nền tảng cho chiến lược xanh

Trong những năm gần đây, EVNHANOI liên tục đầu tư các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Việc đưa vào vận hành 5 hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại các trạm biến áp 110kV là một trong những bước đi quan trọng, góp phần nâng cao khả năng điều tiết phụ tải, tăng tính linh hoạt của lưới điện và từng bước hiện thực hóa mục tiêu chuyển dịch năng lượng.

Đó không chỉ là sự đổi mới về công nghệ mà còn thể hiện định hướng phát triển theo hướng hiện đại, xanh và bền vững của EVNHANOI.

Người điều độ tối ưu vận hành, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng

Chiến lược được hiện thực hóa từ mỗi vị trí công việc

Công nghệ chỉ tạo ra nền tảng. Điều quyết định thành công của chiến lược vẫn là con người.

Ở EVNHANOI, phát triển xanh không chỉ được thể hiện qua những dự án lớn mà còn hiện diện trong cách mỗi CBCNV thực hiện công việc của mình. Người điều độ lựa chọn phương thức vận hành tối ưu để giảm tổn thất điện năng. Người kỹ sư nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu suất thiết bị. Người công nhân thi công an toàn, sử dụng vật tư hợp lý và giữ gìn hiện trường sạch sẽ sau mỗi công trình. Người làm công tác văn phòng ưu tiên văn bản điện tử, tiết kiệm điện, nước và vật tư trong quá trình làm việc.

Từ hiện trường đến văn phòng, mỗi vị trí đều góp phần hiện thực hóa chiến lược xanh.

Mỗi vị trí có một nhiệm vụ khác nhau, nhưng đều góp phần sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực và giảm tác động đến môi trường. Chính những hành động nhỏ ấy đã giúp chiến lược phát triển xanh không chỉ nằm trong các kế hoạch hay mục tiêu dài hạn mà trở thành một phần của hoạt động sản xuất, kinh doanh hằng ngày.

Khi phát triển xanh trở thành văn hóa

Điều đáng ghi nhận là những việc làm ấy không diễn ra theo từng đợt phát động hay chiến dịch ngắn hạn. Chúng đang dần trở thành thói quen, thành trách nhiệm và thành văn hóa của mỗi người EVNHANOI.

Khi mỗi người chủ động tiết kiệm thêm một kilowatt giờ điện, giảm một bản in không cần thiết, sử dụng hiệu quả hơn một vật tư hay đề xuất một sáng kiến cải tiến kỹ thuật, chiến lược phát triển bền vững lại được hiện thực hóa thêm một bước.Có lẽ vì thế, ở EVNHANOI có hàng nghìn "đại sứ môi trường". Họ không nhất thiết là những người trực tiếp tuyên truyền về bảo vệ môi trường, mà chính là những CBCNV đang lặng lẽ góp phần tạo nên một hệ thống điện hiện đại, hiệu quả và xanh hơn bằng công việc của mình mỗi ngày.

Một doanh nghiệp phát triển bền vững không chỉ được tạo nên bởi công nghệ tiên tiến hay những dự án quy mô lớn. Điều quan trọng hơn là mỗi CBCNV đều hiểu vai trò của mình trong chiến lược chung và sẵn sàng biến chiến lược ấy thành hành động. Khi đó, phát triển xanh không còn là một mục tiêu, mà trở thành cách EVNHANOI vận hành, phát triển và tạo dựng giá trị bền vững cho cộng đồng.