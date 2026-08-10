Trường ĐH Y Hà Nội kỷ luật sinh viên vì phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng

Trường Đại học Y Hà Nội kỷ luật cảnh cáo đối với 2 sinh viên vì những phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội.

Ngày 10/8, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội Lê Đình Tùng cho biết, Hội đồng kỷ luật Trường Đại học Y Hà Nội đã họp và xem xét vụ việc liên quan đến sinh viên có phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội.

Theo đó, Hội đồng thống nhất kỷ luật cảnh cáo đối với nữ sinh viên ngành hộ sinh và khiển trách đối với nam sinh viên ngành răng hàm mặt.

Ảnh chụp màn hình bài đăng của nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội/Nguồn Vietnamnet

Cả hai sinh viên đều là lớp phó học tập. Trong đó, sinh viên ngành Hộ sinh là chủ nhiệm Câu lạc bộ Hộ sinh.

Theo Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội Lê Đình Tùng, ngoài hình thức kỷ luật, nhà trường miễn toàn bộ chức danh lớp phó và chủ nhiệm câu lạc bộ đối với hai sinh viên.

Trước khi xảy ra vụ việc, tài khoản TikTok của hai sinh viên từng đăng tải nhiều nội dung tích cực về ngành, nghề.

Nhà trường giao cán bộ phụ trách trực tiếp kèm cặp, theo dõi, uốn nắn và hỗ trợ hai sinh viên trong thời gian tới, tạo điều kiện để các em nhận thức sai phạm và sửa chữa.

Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Trường đại học Y Hà Nội được giao phối hợp chỉnh sửa phong cách, lề lối, tác phong và phát ngôn của sinh viên trong môi trường học thuật cũng như khi thực hành lâm sàng.

Trước đó, tài khoản Tiktok tên “Nhà có 2 áo blouse” đăng tải đoạn video với nội dung: “Bệnh nhân mắng mình 'Sinh viên y thì đi ra, biết cái gì đâu', nên tí mình sẽ xếp giường cho bác ở trong góc và lấy ven trật 3 lần”.

Video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận nhiều ý kiến chỉ trích vì cho rằng nội dung này đi ngược với đạo đức nghề y, thể hiện thái độ thiếu tôn trọng người bệnh. Sau đó, chủ tài khoản đã xóa video và khóa các trang mạng xã hội.