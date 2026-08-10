Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Trường ĐH Y Hà Nội kỷ luật sinh viên vì phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng

Trường Đại học Y Hà Nội kỷ luật cảnh cáo đối với 2 sinh viên vì những phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội.

Bình Nguyên

Ngày 10/8, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội Lê Đình Tùng cho biết, Hội đồng kỷ luật Trường Đại học Y Hà Nội đã họp và xem xét vụ việc liên quan đến sinh viên có phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội.

Theo đó, Hội đồng thống nhất kỷ luật cảnh cáo đối với nữ sinh viên ngành hộ sinh và khiển trách đối với nam sinh viên ngành răng hàm mặt.

1.jpg
Ảnh chụp màn hình bài đăng của nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội/Nguồn Vietnamnet

Cả hai sinh viên đều là lớp phó học tập. Trong đó, sinh viên ngành Hộ sinh là chủ nhiệm Câu lạc bộ Hộ sinh.

Theo Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội Lê Đình Tùng, ngoài hình thức kỷ luật, nhà trường miễn toàn bộ chức danh lớp phó và chủ nhiệm câu lạc bộ đối với hai sinh viên.

Trước khi xảy ra vụ việc, tài khoản TikTok của hai sinh viên từng đăng tải nhiều nội dung tích cực về ngành, nghề.

Nhà trường giao cán bộ phụ trách trực tiếp kèm cặp, theo dõi, uốn nắn và hỗ trợ hai sinh viên trong thời gian tới, tạo điều kiện để các em nhận thức sai phạm và sửa chữa.

Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Trường đại học Y Hà Nội được giao phối hợp chỉnh sửa phong cách, lề lối, tác phong và phát ngôn của sinh viên trong môi trường học thuật cũng như khi thực hành lâm sàng.

Trước đó, tài khoản Tiktok tên “Nhà có 2 áo blouse” đăng tải đoạn video với nội dung: “Bệnh nhân mắng mình 'Sinh viên y thì đi ra, biết cái gì đâu', nên tí mình sẽ xếp giường cho bác ở trong góc và lấy ven trật 3 lần”.

Video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận nhiều ý kiến chỉ trích vì cho rằng nội dung này đi ngược với đạo đức nghề y, thể hiện thái độ thiếu tôn trọng người bệnh. Sau đó, chủ tài khoản đã xóa video và khóa các trang mạng xã hội.

Mời độc giả xem video Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả (Nguồn VTV1)
#rường ĐH Y Hà Nội #kỷ luật sinh viên #phát ngôn thiếu chuẩn mực #đạo đức nghề y #mạng xã hội #tuyên truyền giáo dục

Bài liên quan

Xã hội

Người trẻ hành xử thiếu chuẩn mực: Sứ mệnh định hướng hành vi của pháp luật!

Tinh thần của một nền tư pháp hiện đại là xử lý nghiêm hành vi vi phạm nhưng luôn hướng tới mục tiêu cao nhất là giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật.

Thời gian qua, nhiều vụ việc thanh thiếu niên đụa xe, đánh nhau, quay clip tung lên mạng xã hội. Thậm chí họ còn phát tán hình ảnh riêng tư, bình luận thiếu chuẩn mực, xúc phạm danh dự người khác. Điều đáng suy nghĩ là phần lớn những người trẻ khi bị xử lý đều có chung một lời giải thích: “Em không nghĩ hành vi đó lại vi phạm pháp luật” hoặc “Em chỉ đùa thôi”.

89.jpg
TS.LS Đặng Văn Cường
Xem chi tiết

Xã hội

Sinh viên bị đình chỉ học một năm sau phát ngôn gây tranh cãi tại bệnh viện

Hội đồng kỷ luật của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đình chỉ 2 sinh viên sau hành vi sai trái và phát ngôn trên mạng xã hội trong thời gian thực tập.

Ngày 31/7, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức họp Hội đồng kỷ luật đối với hai nữ sinh thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vì có phát ngôn thiếu chuẩn mực, gây bức xúc trên mạng xã hội.

Cuộc họp do GS.TS Đinh Văn Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, chủ trì với sự tham dự của hai sinh viên vi phạm.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới