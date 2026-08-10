[INFOGRAPHIC] Các mức phạt mới trong lĩnh vực thú y ra sao?

Từ 1/8/2026, nhiều hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh động vật bị xử phạt theo Nghị định 204/2026/NĐ-CP.
Honda HR-V Mugen 2026 vừa ra mắt tại Indonesia với loạt phụ kiện thể thao đến từ Mugen. Xe được phát triển từ HR-V RS e:HEV, giữ nguyên hệ truyền động hybrid
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can để điều tra về tội mua bán người dưới 16 tuổi, xảy ra tại quán karaoke trên địa bàn tỉnh.
Đang “mở tiệc” ma tuý tại khách sạn HP (phường Thành Sen), nhóm đối tượng bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang.
Đoạn clip ghi cảnh ô tô và xe máy liên tục tạt đầu, chặn đường rồi xảy ra va chạm trên phố Trần Phú, Hà Nội đang được CSGT xác minh.
Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 21 bị can liên quan đường dây bán sản phẩm “Xương khớp bà Sáu”, cắt ghép hình ảnh người nổi tiếng, quảng cáo sai lệch về công dụng.
Trong những năm gần đây, EVNHANOI liên tục đầu tư các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.
Trong thời điểm các trường đại học chuẩn bị công bố kết quả tuyển sinh, thí sinh, sinh viên và phụ huynh cần cảnh giác với các thông báo giả...
Những ngày này, tại Nghĩa trang Mai Dịch, công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đang được các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiến hành khẩn trương.
Hôm nay (10/8) nắng nóng mở rộng ở miền Bắc, miền Trung với nhiệt độ cao nhất trong lều khí tượng từ 35-38 độ, Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có mưa dông.
Việc kênh TikTok triệu follow của Lê Bảo bị VTV cảnh báo là hồi chuông báo động về tình trạng nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng hiện nay.
Điểm chuẩn năm 2026 của trường Đại học Kinh tế quốc dân dao động từ 23,48 đến 28,84 điểm, Đại học Thương mại lấy điểm chuẩn dao động 21,5-26,5 điểm...
Chiều 9/8, thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết, vừa cắt lá lách khổng lồ nặng 3,5kg cho 1 nữ bệnh nhân, gấp 20 lần so với người bình thường.
Chiều 9/8, ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Bách khoa TPHCM, ĐH Ngoại thương... đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2026, có ngành lấy gần 30 điểm.
Dự án nâng cấp đường 25B, 25C Đồng Nai đang đạt tiến độ 65%, nhằm rút ngắn hành trình tới sân bay Long Thành, dự kiến hoạt động cuối 2026.
Trong ngày đầu kiểm tra, CSGT phát hiện 8 xe vi phạm tốc độ, xử phạt đến 8 triệu đồng, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông.
Vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư Đỗ Mười, khiến nữ sinh không chú ý quan sát, gây ra hậu quả nghiêm trọng và đang được điều tra làm rõ.
Ngày 9/8, vụ xô xát giữa hai tài xế tại Vĩnh Long gây chú ý, cảnh sát đã làm rõ vụ việc và nhắc nhở về an toàn giao thông, không sử dụng bạo lực.
Mưa to kéo dài gây ngập úng, chia cắt tại Quảng Trị, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, cảnh báo người dân tránh rủi ro.
Sau quá trình lọc ảo, các trường như Ngoại thương, Bách khoa, Kinh tế TPHCM công bố điểm chuẩn, yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học đúng hạn.
Lợi dụng vị trí Trưởng Ban QLCC ở TP HCM, Ngô Anh Tuấn đứng ra bán căn hộ tái định cư dù không có quyền định đoạt, nhận hơn 2,1 tỷ đồng của người mua.
Đang vận chuyển khối lượng lớn vật liệu nổ từ Lào về Việt Nam, Nguyễn Duy Khánh đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.