Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[INFOGRAPHIC] Các mức phạt mới trong lĩnh vực thú y ra sao?

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Các mức phạt mới trong lĩnh vực thú y ra sao?

Từ 1/8/2026, nhiều hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh động vật bị xử phạt theo Nghị định 204/2026/NĐ-CP.

Thiên Anh
download-4.png
#phạt thú y #vi phạm dịch bệnh #Nghị định 204 #bảo vệ động vật #quy định pháp luật

Bài liên quan

Daily emagazine

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới