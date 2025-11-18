Đi xe máy từ Hải Phòng sang Quảng Ninh, 'đạo chích' khoắng liền 5 nhà

Do cần tiền, Vũ Hoàng Anh đi xe máy từ Hải Phòng sang Quảng Ninh thực hiện hành vi trộm cắp tại 5 gia đình, lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Ngày 18/11, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, trước đó một tuần, Công an phường An Sinh nhận được tin báo của anh Nguyễn Minh Đức (SN 2001, trú tại khu Bình Sơn Đông, phường An Sinh) về việc rạng sáng cùng ngày, gia đình anh và 4 hộ dân lân cận bị kẻ gian cắt khóa, đột nhập và lấy trộm nhiều tài sản có giá trị như thiết bị điện tử, dây hàn cơ khí...

Đối tượng Vũ Hoàng Anh cùng tang vật

Ngay sau đó, lực lượng Công an phường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương tiến hành xác minh, rà soát địa bàn và thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Đến tối ngày 14/11, đối tượng Vũ Hoàng Anh (SN 1987, trú tại tổ dân cư số 10, phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng) đã đến Công an phường An Sinh đầu thú và giao nộp toàn bộ tang vật đã trộm cắp.

Tại cơ quan Công an, Vũ Hoàng Anh khai nhận do cần tiền giải quyết việc cá nhân, vào đêm 11/11, đối tượng đã điều khiển xe mô tô từ nhà tại phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng đến khu vực Cổng tỉnh, phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh để thực hiện hành vi trộm cắp.

Bằng thủ đoạn chọn những nhà khóa cửa ngoài, sử dụng kìm cộng lực để cắt khóa, đột nhập vào bên trong, Vũ Hoàng Anh đã thực hiện hành vi phạm tội tại 5 gia đình, lấy đi nhiều tài sản có giá trị rồi mang về nhà cất giấu. Sau đó, nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, đối tượng đã chủ động đến cơ quan công an đầu thú và khai báo toàn bộ sự việc.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường An Sinh đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Hoàng Anh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.