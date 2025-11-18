Hà Nội

Xã hội

Liên tiếp phá nhanh 2 vụ trộm cắp tài sản ở Nghệ An

Chỉ trong vòng thời gian ngắn, lực lượng chức năng Nghệ An vừa phá nhanh 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, bắt giữ 2 đối tượng liên quan.

Thanh Hà

Ngày 18/11, thông tin từ Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khám phá nhanh 2 vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ 2 đối tượng.

Trước đó, sáng 16/11, Công an phường Trường Vinh nhận được tin báo của chị D. T.H.V. (SN 2007) về việc, khoảng 9h30 sáng 08/11, trong lúc chị này dừng xe máy điện trước một cửa hàng trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Trường Vinh) thì bị kẻ gian cạy cốp xe lấy trộm 1 chiếc điện thoại trị giá 25 triệu đồng.

images2061558-1.jpg
Trần Cao Dũng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Trường Vinh đã huy động lực lượng điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 3h nhận tin báo, Công an phường Trường Vinh đã bắt được nghi phạm gây ra vụ trộm là Trần Cao Dũng (SN 1986, trú khối Bến Thủy 3, phường Trường Vinh), thu giữ chiếc điện thoại đối tượng trộm được của chị V.

Cũng trong sáng 16/11, Công an phường Trường Vinh nhận được tin báo của anh N.H.Q. (SN 2004) trình báo về việc, chiều 13/11, kẻ gian đã đột nhập vào phòng trọ của anh tại khối Bến Thủy 8 (phường Trường Vinh) lấy trộm 1 máy tính xách tay trị giá hơn 16 triệu đồng. Sau 6 giờ điều tra, truy xét, Công an phường Trường Vinh đã bắt được nghi phạm gây ra vụ trộm là Nguyễn Công Thành (SN 2004, trú xóm Lĩnh Sơn 8, xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An).

images2061559-11.jpg
Nguyễn Công Thành cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, Thành đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Thành khai, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đối tượng rình rập các khu nhà trọ, sử dụng kìm phá khóa gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Trường Vinh.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Trường Vinh hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Bắt nhóm chuyên trộm xe máy:

(Nguồn: THĐT)
#Công an #trộm cắp #tài sản #Nghệ An #phá nhanh #bắt giữ

