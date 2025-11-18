Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt nam thanh niên thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản ở Tuyên Quang

Qua đấu tranh Phạm Minh Dương khai nhận, từ giữa tháng 10/2025 đến nay, đối tượng đã thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản tại nhiều địa bàn khác nhau.

Gia Đạt

Ngày 18/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn các phường Hà Giang 2, Minh Xuân, xã Hàm Yên liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp. Tài sản bị mất là tiền, điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, trang sức vàng… Thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng sự mất cảnh giác, không khóa cửa tại các khu nhà trọ để đột nhập trộm cắp.

capture.png
Thời điểm đối tượng bị Công an bắt giữ.

Ngay sau khi nắm được thông tin, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an phường Minh Xuân, Công an phường Hà Giang 2, Công an xã Thái Sơn, Công an xã Hàm Yên tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng. Khoảng 16h30’ ngày 17/11/2025, các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp bắt giữ đối tượng Phạm Minh Dương, sinh năm 1986, trú tại thôn Hồ Sen, xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn.

Qua đấu tranh Phạm Minh Dương khai nhận, từ giữa tháng 10/2025 đến nay, đối tượng đã thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản tại nhiều địa bàn khác nhau. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Minh Dương về tội trộm cắp tài sản theo quy định của pháp luật. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra theo quy định.

>>> Xem thêm video Đồng Tháp bắt nhóm chuyên trộm xe máy:

(Nguồn: THĐT)
#trộm cắp #Tuyên Quang #Phạm Minh Dương #bắt giữ #tội phạm

Bài liên quan

Xã hội

Nam thanh niên trộm tài sản ở nhiều quán cà phê tại Hà Nội trong đêm

Lợi dụng đêm vắng, khi chủ cơ sở và nhân viên đã đóng cửa, đối tượng Đằng Sương Vũ đã đột nhập vào trong rồi lấy trộm tài sản.

Ngày 17/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đằng Sương Vũ (SN 2001; phường Quan Triều; tỉnh Thái Nguyên) về tội Trộm cắp tài sản.

capture-6289.png
Đối tượng Đằng Sương Vũ.
Xem chi tiết

Xã hội

Lợi dụng đêm mưa bão, hai thanh niên vào nhà dân trộm xe máy ở Tuyên Quang

Lợi dụng đêm mưa bão, hai đối tượng Ma Văn Din và Nông Văn Kiếm đã lẻn vào nhà dân lấy trộm chiếc xe máy trị giá khoảng 17 triệu đồng.

Ngày 16/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngày 21/8, Công an xã Minh Quang tiếp nhận tin báo của công dân về việc bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy trị giá khoảng 17 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Minh Quang đã nhanh chóng phân công lực lượng tiếp cận hiện trường, tiến hành xác minh, đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để chỉ đạo giải quyết.

581939532-1316652823832294-5617143190164097828-n.jpg
Hai đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 2 đối tượng đột nhập khống chế nữ chủ nhà cướp tài sản ở Phú Thọ

Tại cơ quan Công an, các đối tượng Trần Minh Quang, Tạ Duy Hiếu khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp.

Ngày 16/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 15h30 ngày 13/11, Công an xã Tam Đảo nhận được đơn trình báo của chị Đỗ Thị B (sinh năm 1983, trú tại thôn Hữu Thủ, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ, hiện thuê trọ tại đoạn dốc Trầu, thôn Tân Long, xã Tam Đảo). Theo trình báo, khoảng 2h cùng ngày, khi hai mẹ con chị B đang ngủ thì có người lạ đột nhập vào nhà.

capture.png
Hai đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Khởi tố Lê Trung Khoa cùng đồng phạm

Khởi tố Lê Trung Khoa cùng đồng phạm

Lê Trung Khoa bị khởi tố tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Khởi tố Lê Trung Khoa cùng đồng phạm

Khởi tố Lê Trung Khoa cùng đồng phạm

Lê Trung Khoa bị khởi tố tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.