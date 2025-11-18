Bắt nam thanh niên thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản ở Tuyên Quang

Qua đấu tranh Phạm Minh Dương khai nhận, từ giữa tháng 10/2025 đến nay, đối tượng đã thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản tại nhiều địa bàn khác nhau.

Ngày 18/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn các phường Hà Giang 2, Minh Xuân, xã Hàm Yên liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp. Tài sản bị mất là tiền, điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, trang sức vàng… Thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng sự mất cảnh giác, không khóa cửa tại các khu nhà trọ để đột nhập trộm cắp.

Thời điểm đối tượng bị Công an bắt giữ.

Ngay sau khi nắm được thông tin, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an phường Minh Xuân, Công an phường Hà Giang 2, Công an xã Thái Sơn, Công an xã Hàm Yên tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng. Khoảng 16h30’ ngày 17/11/2025, các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp bắt giữ đối tượng Phạm Minh Dương, sinh năm 1986, trú tại thôn Hồ Sen, xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn.

Qua đấu tranh Phạm Minh Dương khai nhận, từ giữa tháng 10/2025 đến nay, đối tượng đã thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản tại nhiều địa bàn khác nhau. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Minh Dương về tội trộm cắp tài sản theo quy định của pháp luật. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra theo quy định.

