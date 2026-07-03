Đấu thầu tại Phường Bình Phước: Trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn

Trước hiện tượng các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp và hạn chế cạnh tranh, dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm giải trình của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Phước (TP Đồng Nai) cùng các đơn vị tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tại các dự án đầu tư công do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Phước (TP Đồng Nai) làm chủ đầu tư, bên cạnh sự xuất hiện đều đặn của các nhà thầu thi công quen mặt, còn có sự "sát cánh" của một hệ sinh thái các đơn vị tư vấn. Trong đó, vai trò của những đơn vị lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT), đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là yếu tố then chốt, quyết định trực tiếp đến tính cạnh tranh của từng cuộc thầu.

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Vai trò của những "người gác đền"

Dữ liệu thống kê về công tác đấu thầu tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Phước cho thấy, các gói thầu tư vấn quan trọng thường xuyên được giao cho các pháp nhân quen thuộc như Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu E-Bidding, Công ty Cổ phần Tư vấn Tổng hợp Phúc An và Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Sơn Tây.

Đơn cử, tại gói thầu thi công xây dựng (Gói xây lắp 01), Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu E-Bidding được công bố trúng gói Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. Ngay sau đó, vai trò "trọng tài" kiểm tra chéo là gói Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được giao cho Công ty Cổ phần Tư vấn Tổng hợp Phúc An.

Tương tự, tại một số dự án khác, Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Sơn Tây đóng vai trò tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, trong khi đó Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Bình An đảm nhận khâu thẩm định. Sự lặp lại của các đơn vị tư vấn tại cùng một chủ đầu tư tạo ra một quy trình dường như rất trơn tru, đi đến kết quả cuối cùng là các gói thầu xây lắp hàng tỷ đồng thường diễn ra theo kịch bản một mình một ngựa và tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất thấp.

Thực tiễn hoạt động đấu thầu cho thấy, E-HSMT chính là "bộ lọc" đầu tiên và quan trọng nhất. Nếu bộ lọc này được thiết kế một cách khách quan, bám sát quy mô, tính chất của gói thầu thì sẽ thu hút được đông đảo cộng đồng doanh nghiệp tham gia, tạo ra sự cạnh tranh về giá. Ngược lại, nếu E-HSMT xuất hiện các rào cản kỹ thuật, hoặc những yêu cầu bất thường không thực sự cần thiết, nó sẽ vô tình hoặc hữu ý hạn chế sự tham gia của các nhà thầu lạ, tạo lợi thế cho nhà thầu quen.

Trách nhiệm giải trình thuộc về ai?

Việc nhiều gói thầu tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Phước (TP Đồng Nai) diễn ra trong tình trạng thiếu vắng cạnh tranh khiến dư luận đặt câu hỏi về tính khách quan của các bộ E-HSMT do E-Bidding, Sơn Tây thiết lập và được Phúc An, Bình An thẩm định. Liệu có hay không việc xuất hiện các tiêu chí chưa phù hợp làm cản trở cạnh tranh?

Phân tích về trách nhiệm pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập nhấn mạnh: Trách nhiệm cuối cùng và cao nhất trong công tác đấu thầu luôn thuộc về Chủ đầu tư. Theo Điều 78 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, tính chính xác của tài liệu, bao gồm việc phê duyệt E-HSMT. Nếu Chủ đầu tư phó mặc hoàn toàn cho đơn vị tư vấn mà thiếu sự rà soát, để lọt các tiêu chí làm hạn chế nhà thầu, thì Chủ đầu tư phải có trách nhiệm giải trình khi cơ quan thanh tra, kiểm toán vào cuộc.

Dưới góc độ chuyên môn, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhận định: Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rất rõ việc rà soát, chấn chỉnh tình trạng lập hồ sơ mời thầu thiếu khách quan. Đơn vị tư vấn lập và thẩm định phải chịu trách nhiệm liên đới nếu E-HSMT vi phạm nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh. Việc một chủ đầu tư liên tục chọn các đơn vị tư vấn quen thuộc, để rồi dẫn đến các gói thầu xây lắp chỉ thu hút được đúng một nhà thầu tham dự, là một dấu hiệu cần được làm sáng tỏ bằng hồ sơ cụ thể.

Công văn 5557/BTC-QLĐT của Bộ Tài chính cũng đã hướng dẫn các đơn vị phải đề cao tính minh bạch, cạnh tranh công bằng. Để trả lời cho câu hỏi có hay không việc cài cắm tiêu chí tại các gói thầu của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Phước (TP Đồng Nai), các cơ quan quản lý chuyên ngành cần bóc tách chi tiết từng yêu cầu kỹ thuật trong E-HSMT, đối chiếu với quy định pháp luật để có kết luận khách quan nhất.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.