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Quân sự - Thế giới

Mưa lớn kỷ lục ở miền Đông Nhật Bản

Mưa lớn kỷ lục trút xuống khu vực miền Đông Nhật Bản, gây ngập lụt và làm tê liệt giao thông,...

An An (Theo AP)

AP dẫn lời quan chức địa phương cho biết, mưa lớn kỷ lục đã trút xuống miền Đông Nhật Bản hôm 13/8, gây ngập đường sá và nhà cửa, làm tê liệt giao thông và khiến hàng chục nghìn hộ gia đình gần Tokyo mất điện.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng nhất về mưa lớn tại 14 đô thị thuộc tỉnh Chiba, cảnh báo người dân về nguy cơ lũ lụt và lở đất.

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Ảnh chụp từ trên cao cho thấy con đường ngập lụt sau trận mưa lớn ở Oamishirasato, tỉnh Chiba, Nhật Bản, ngày 14/8/2026. Ảnh: Kota Endo/Kyodo News/AP.

Cơ quan Phòng cháy chữa cháy và Quản lý thiên tai cho biết, một người được tìm thấy đã tử vong tại thành phố Ichikawa, trong khi hai người bị mắc kẹt trong một chiếc xe ngập nước đã được giải cứu tại thành phố Kashiwa gần đó.

Đoạn video trên NHK News cho thấy người đi bộ bên ngoài ga tàu Ichikawa phải lội qua vùng nước lũ ngập đến đầu gối, và nhiều phương tiện bị mắc kẹt trên những con đường ngập nước ở những nơi khác. Một số chuyến tàu trong khu vực phải tạm ngừng hoạt động.

NHK cho biết, lượng mưa kỷ lục được dự báo vượt quá 100 mm chỉ trong một giờ tại thành phố Chiba và một số thành phố lân cận khác vào tối 13/8. Gần 220.000 cư dân trong khu vực được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn an toàn hơn.

Ông Takuya Hosomi, chuyên gia dự báo thời tiết của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), cho biết trong một cuộc họp báo khẩn cấp được truyền hình trực tiếp rằng lượng mưa đã đạt mức chưa từng có.

Trận mưa lớn xảy ra một ngày sau khi cơn bão nhiệt đới tàn phá vùng Đông Bắc Nhật Bản, làm ít nhất 7 người bị thương, quật đổ cây cối và gây mất điện trên diện rộng.

Theo TEPCO Power Grid, mưa lớn và lũ lụt cũng gây mất điện cho 68.000 hộ gia đình.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ sạt lở đất trước đây ở Sudan

Nguồn video: VTV
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