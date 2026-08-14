Thầy giáo dạy thể dục sát hại nữ nhân viên thiết bị do mâu thuẫn tình ái

Nam giáo viên thể dục tại Đắk Lắk đã sát hại nữ nhân viên thiết bị cùng trường do ghen tuông tình ái, sau đó phi tang thi thể nạn nhân tại rẫy vắng

Trưa ngày 14/8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục lấy lời khai đối tượng sát hại chị D (39 tuổi) là nữ nhân viên trường tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Wy, tỉnh Đắk Lắk.

Hung thủ được xác định đối tượng L (38 tuổi) trú tại xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk. L hiện là giáo viên môn Thể dục cùng trường.

Nam giáo viên thể dục tại Đắk Lắk đã sát hại nữ nhân viên thiết bị cùng trường do ghen tuông tình ái, sau đó phi tang thi thể nạn nhân tại rẫy vắng để phi tang dấu vết

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng đầu năm 2025, L phát sinh quan hệ tình cảm với chị D. L đã có vợ và 2 con; chị D đã ly hôn từ tháng 3/2026 và hiện đang nuôi 2 con gái.

Khoảng 21h ngày 10/8, sau khi tham dự buổi liên hoan tại trường, L đi đến phòng ở của chị D tại khu tập thể của trường để nói chuyện.

Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, tranh luận. Sau đó, L đã dùng vũ lực khiến chị D tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, do hoảng loạn, lo sợ hành vi bị phát hiện, L đã đốt quần áo, chăn, gối tại phòng ở nhằm xóa dấu vết, sau đó đưa thi thể chị D đến rẫy của mình tại thôn 13, xã Ea Drăng chôn tại đây.

Theo lời khai của L, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn, ghen tuông trong quan hệ tình cảm.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.