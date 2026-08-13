TP HCM: 2 nhà thầu cạnh tranh gói thầu hạ tầng hơn 24,2 tỷ tại xã Trừ Văn Thố

Gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án nâng cấp bê tông nhựa nóng các tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Trừ Văn Thố, TP HCM có giá dự toán hơn 24,2 tỷ đồng, vừa hoàn tất mở thầu với 2 nhà thầu tham dự.

Dự án giao thông gần 27,8 tỷ đồng

Theo hồ sơ, dự án “Nâng cấp bê tông nhựa nóng các tuyến đường giao thông nông thôn xã gồm các tuyến: Trừ Văn Thố - 75, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 99, 106, 131 và các tuyến ấp Bàu Hai” được Chủ tịch UBND xã Trừ Văn Thố phê duyệt tại Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 10/03/2026.

Dự án thuộc công trình giao thông cấp IV, nhóm C, có tổng mức đầu tư 27.777.591.946 đồng, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TP HCM cho ngân sách xã.

Theo thiết kế, dự án cải tạo, nâng cấp tổng chiều dài 5.901,35 m đường giao thông nông thôn với kết cấu mặt đường bê tông nhựa nóng C12.5, bề rộng nền đường từ 4,5 m đến 6,5 m. Dự án đồng thời thực hiện hệ thống thoát nước bê tông cốt thép, biển báo an toàn giao thông và di dời lưới điện hiện hữu.

Để triển khai dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Trừ Văn Thố ban hành Quyết định số 65/QĐ-BQLDA ngày 17/07/2026 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, mã PL2600219501.

Trong kế hoạch này, gói thầu “Thi công xây dựng”, mã IB2600389635, có giá gói thầu ban đầu 24.288.350.390 đồng, gồm chi phí thi công xây dựng 23.446.017.945 đồng và chi phí di dời trụ điện 842.332.445 đồng.

Ngày 29/07/2026, Ban Quản lý dự án ban hành Quyết định số 80/QĐ-BQLDA phê duyệt cập nhật dự toán gói thầu. Giá dự toán sau điều chỉnh là 24.275.387.106 đồng, đã bao gồm 8% thuế VAT.

Trong đó, chi phí thi công xây dựng là 23.323.633.723 đồng, còn chi phí di dời trụ điện là 951.753.383 đồng.

Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 180 ngày.

E-HSMT được điều chỉnh trước thời điểm đóng thầu

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Trong quá trình lựa chọn nhà thầu, E-HSMT của gói thầu được điều chỉnh 2 lần và có văn bản trả lời yêu cầu làm rõ của nhà thầu.

Ban đầu, E-HSMT được phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-BQLDA ngày 22/07/2026, trên cơ sở Tờ trình số 53/2026/TTr-MĐ của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quản lý dự án Miền Đông và Báo cáo thẩm định số 28/2026/BCTĐ-ST6 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng ST6.

Ngày 30/07/2026, Ban Quản lý dự án ban hành Quyết định số 81/QĐ-BQLDA phê duyệt E-HSMT điều chỉnh lần 1 theo Tờ trình số 53-01/2026/TTr-MĐ ngày 29/07/2026.

Các thông số về năng lực tài chính và bảo đảm dự thầu được điều chỉnh theo giá dự toán cập nhật. Cụ thể, giá trị bảo đảm dự thầu giảm từ 728.650.000 đồng xuống 728.261.000 đồng, với hiệu lực 120 ngày.

Doanh thu bình quân hằng năm, không bao gồm VAT, trong 3 năm tài chính gần nhất được điều chỉnh từ 33.733.819.986 đồng xuống 33.715.815.425 đồng. Yêu cầu về nguồn lực tài chính giảm từ 7.286.505.117 đồng xuống 7.282.616.132 đồng.

Giá trị hợp đồng tương tự đối với đường bộ cấp IV được điều chỉnh từ 11.723.008.973 đồng xuống 11.661.816.861 đồng. Trong khi đó, giá trị hợp đồng tương tự đối với công trình đường dây và trạm biến áp cấp IV được điều chỉnh từ 421.166.222 đồng lên 475.876.692 đồng.

Số tiền giữ lại theo E-ĐKC 55.2 cũng được điều chỉnh từ 1.214.417.520 đồng xuống 1.213.769.355 đồng.

Cũng trong ngày 30/07/2026, Ban Quản lý dự án phát hành Công văn số 39/BQLDA-DA trả lời yêu cầu làm rõ của nhà thầu liên quan thuật ngữ “sỏi đỏ” tại khoản 6.2, Mục 3, Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Theo nội dung trả lời, hồ sơ thiết kế được phê duyệt tại Quyết định số 63/QĐ-BQLDA và Chương V E-HSMT đã thể hiện các thông số kỹ thuật. Ban Quản lý dự án đề nghị nhà thầu nghiên cứu hồ sơ để lập E-HSDT.

Ngày 31/07/2026, E-HSMT tiếp tục được điều chỉnh lần 2 tại Quyết định số 82/QĐ-BQLDA, theo Tờ trình số 53-02/2026/TTr-MĐ ngày 31/07/2026.

Nội dung điều chỉnh lần này bổ sung hạng mục “Phần xây dựng mới đường dây trung thế” tại Mẫu số 01A, Bảng kê hạng mục công việc thuộc Chương IV. Đồng thời, hồ sơ bổ sung khối lượng chi tiết đối với móng bê tông trụ ghép, trụ BTLT 14 m ghép đôi, dây buộc, giáp níu và biển cảnh báo.

Hai nhà thầu tham dự, mức giá chào khác biệt

Gói thầu IB2600389635 đóng thầu vào 08h30 ngày 11/08/2026. Biên bản mở thầu được hoàn thành lúc 08h42 cùng ngày trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP), ghi nhận 2 nhà thầu tham dự.

So với giá dự toán 24.275.387.106 đồng, Nhà thầu thi công tuyến đường Trừ Văn Thố, đại diện là Công ty Cổ phần Miền Đông, chào giá 22.463.580.036 đồng.

Mức giá này thấp hơn giá dự toán 1.811.807.070 đồng, tương đương khoảng 7,46%.

Trong khi đó, Liên danh nhà thầu thi công các tuyến đường Trừ Văn Thố, với đơn vị đứng đầu là Công ty TNHH Ngọc Toàn Thành, chào giá 24.202.532.901 đồng, thấp hơn giá dự toán 72.854.205 đồng, tương đương khoảng 0,3%.

Các mức giá trên là giá chào tại thời điểm mở thầu. Việc lựa chọn nhà thầu vẫn phải căn cứ kết quả đánh giá E-HSDT theo các yêu cầu của E-HSMT và quy định hiện hành.

Năng lực nhà thầu

Theo dữ liệu đấu thầu được cung cấp, Công ty Cổ phần Miền Đông, mã số thuế 3600256545, có trụ sở tại Đường Số 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trấn Biên (An Bình cũ), TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Doanh nghiệp thành lập ngày 12/04/2006, người đại diện pháp luật là ông Lê Đức Dũng, Tổng Giám đốc. Công ty niêm yết cổ phiếu trên HOSE với mã chứng khoán MDG.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu ghi nhận doanh nghiệp đã tham gia 40 gói thầu, trong đó trúng 21 gói, trượt 16 gói và 3 gói chưa có kết quả.

Tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp, bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh, là 835.296.384.186 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt 329.815.518.876 đồng, còn vai trò liên danh đạt 505.480.865.310 đồng.

Công ty Cổ phần Miền Đông đã tham gia đấu thầu tại nhiều địa bàn, trong đó có 25 gói tại TP.HCM, cùng các địa phương như Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương...

Đối với Công ty TNHH Ngọc Toàn Thành, mã số thuế 3702280402, doanh nghiệp có trụ sở tại số 99, Tổ 4, Ấp Tiên Phong, xã Long Hòa, TP HCM (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cũ). Công ty thành lập ngày 17/06/2014, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc.

Theo dữ liệu được cung cấp, doanh nghiệp đã tham gia 112 gói thầu, trúng 102 gói, trượt 7 gói, 2 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy. Tỷ lệ trúng thầu được ghi nhận khoảng 91%.

Tổng giá trị trúng thầu của Công ty TNHH Ngọc Toàn Thành, tính cả vai trò độc lập và liên danh, là 423.000.984.659 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt 178.727.409.118 đồng, còn vai trò liên danh đạt 244.273.575.541 đồng.

Dữ liệu cũng ghi nhận tỷ lệ trung bình giữa giá trúng thầu và giá dự toán của Công ty TNHH Ngọc Toàn Thành ở mức khoảng 98,63%.

Chuyên gia lưu ý giai đoạn đánh giá E-HSDT

Trao đổi về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng việc cập nhật giá dự toán và điều chỉnh E-HSMT trước thời điểm đóng thầu có thể được thực hiện khi có thay đổi về đơn giá, dự toán hoặc khối lượng thiết kế được phê duyệt.

Theo ông Vũ, việc công khai các nội dung điều chỉnh liên quan đến giá trị bảo đảm dự thầu, tiêu chuẩn doanh thu và bổ sung bảng kê khối lượng giúp nhà thầu có căn cứ lập E-HSDT. Ông cho rằng các nội dung này cần được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, các quy định sửa đổi, bổ sung và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Trong khi đó, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết tinh thần của Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu quả, phòng chống tiêu cực trong công tác đấu thầu đặt ra yêu cầu về công khai, minh bạch và không tạo ra rào cản kỹ thuật bất hợp lý.

Theo luật sư Hương, tại gói thầu IB2600389635, việc Ban Quản lý dự án có văn bản trả lời công khai đối với yêu cầu làm rõ liên quan chủng loại vật liệu và tổ chức mở thầu trên hệ thống e-GP là những nội dung cần được xem xét trong tổng thể quá trình lựa chọn nhà thầu.

Ở bước tiếp theo, Tổ chuyên gia sẽ đánh giá chi tiết E-HSDT của các nhà thầu, trong đó có các nội dung về năng lực kỹ thuật, nhân sự, thiết bị và tính hợp lệ của hồ sơ, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu theo quy định.

Đến thời điểm hiện tại, gói thầu IB2600389635 vẫn đang trong quá trình xét thầu và đánh giá chi tiết E-HSDT. Vì vậy, chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu cuối cùng đối với gói thầu này.