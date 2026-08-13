TP HCM: Liên danh Ngọc Toàn Thành trúng gói thầu ĐH 701 hơn 21,77 tỷ

Gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án hệ thống thoát nước đường ĐH 701, ĐH 704 và đường Định Hiệp 12 tại xã Dầu Tiếng, TP HCM có giá dự toán hơn 21,88 tỷ đồng. Sau quá trình đánh giá hồ sơ, Liên danh nhà thầu thi công đường Dầu Tiếng được phê duyệt trúng thầu với giá hơn 21,77 tỷ đồng.

Dự án hơn 24,76 tỷ đồng

Theo hồ sơ, dự án “Xây dựng hệ thống thoát nước đường ĐH 701 (đoạn qua khu dân cư ấp Định Lộc và ấp Chiến Thắng); Đường ĐH 704 (đoạn qua khu dân cư ấp Định Thới); Đường Định Hiệp 12” được Chủ tịch UBND xã Dầu Tiếng phê duyệt tại Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 21/04/2026.

Dự án thuộc loại công trình giao thông, nhóm C, cấp IV, nhằm từng bước chỉnh trang hạ tầng giao thông, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và nâng cao năng lực khai thác tuyến đường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tổng mức đầu tư dự án là 24.765.700.000 đồng. Trong đó, chi phí xây dựng 18.287.151.192 đồng; chi phí quản lý dự án 458.194.733 đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 1.390.795.553 đồng; chi phí khác 254.319.925 đồng và chi phí dự phòng 4.375.238.597 đồng.

Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách TP HCM bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã. Thời gian triển khai dự án trong giai đoạn 2026-2028.

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lộc Thịnh Phát là đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và khảo sát xây dựng. Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án là Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng xã Dầu Tiếng.

Ngày 30/06/2026, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng xã Dầu Tiếng ban hành Quyết định số 111/QĐ-BQL phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, mã KHLCNT PL2600200711, với tổng giá trị các gói thầu 22.847.188.898 đồng.

Kế hoạch gồm 6 gói thầu, trong đó gói thầu chính là “Thi công xây dựng”, mã TBMT IB2600351625, có giá gói thầu 21.972.708.181 đồng, gồm chi phí xây dựng 21.332.726.389 đồng và chi phí dự phòng 639.981.792 đồng. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

Các gói thầu còn lại gồm tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT thi công xây dựng giá 51.198.544 đồng; tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định KQLCNT thi công xây dựng giá 42.665.452 đồng; tư vấn giám sát thi công xây dựng giá 578.543.540 đồng; bảo hiểm công trình xây dựng giá 53.319.442 đồng và tư vấn kiểm toán giá 147.753.739 đồng. Các gói thầu này được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

E-HSMT quy định thời gian thi công 120 ngày

Ngày 08/07/2026, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng xã Dầu Tiếng ban hành Quyết định số 111/QĐ-BQL phê duyệt E-HSMT gói thầu “Thi công xây dựng”, mã E-TBMT IB2600351625.

Việc phê duyệt E-HSMT được thực hiện trên cơ sở Tờ trình số 279/TTr-2026/AIC ngày 07/07/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC và Báo cáo thẩm định số 227/BCTĐ-HMK ngày 08/07/2026 của Công ty TNHH Hưng Minh Khôi.

Theo hồ sơ, căn cứ Quyết định số 114/QĐ-BQL ngày 30/06/2026 về việc phê duyệt dự toán gói thầu, giá dự toán của gói thầu IB2600351625 là 21.884.058.694 đồng. Trong đó, chi phí thi công xây dựng 21.246.658.926 đồng và chi phí dự phòng 637.399.768 đồng.

E-HSMT xác định hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian thực hiện gói thầu là 120 ngày.

Thời gian bảo hành công trình được quy định 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, với mức bảo hành 5% giá trị hợp đồng.

Về yêu cầu kỹ thuật và vật tư, E-HSMT quy định áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng hiện hành, trong đó có TCVN 10380:2014, TCVN 4054:2005, QCVN 41:2024/BGTVT, QCVN 18:2021/BXD.

Hồ sơ cũng đưa ra bảng kê 9 nhóm vật tư chính gồm xi măng, cát, đá, thép, đất đắp, bê tông nhựa, nhũ tương, cống bê tông cốt thép và sơn các loại. Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hiệu và chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy theo yêu cầu của E-HSMT.

Một nhà thầu nộp E-HSDT

Theo Biên bản mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu IB2600351625 đóng thầu lúc 09h ngày 27/07/2026 và hoàn thành công khai thông tin mở thầu lúc 09h28 cùng ngày.

Có 1 nhà thầu nộp E-HSDT là Liên danh nhà thầu thi công đường Dầu Tiếng, với giá dự thầu 21.774.301.323 đồng.

Ngày 28/07/2026, chủ đầu tư phát hành yêu cầu làm rõ E-HSDT qua hệ thống e-GP. Đến ngày 30/07/2026, nhà thầu đã nộp các tài liệu giải trình theo yêu cầu.

Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 389/BC-2026/AIC ngày 30/07/2026 do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC thực hiện, E-HSDT của Liên danh nhà thầu thi công đường Dầu Tiếng được đánh giá đạt các tiêu chí về tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính, đủ điều kiện xếp hạng thứ nhất.

Báo cáo thẩm định KQLCNT số 319/BCTĐ-HMK ngày 03/08/2026 của Công ty TNHH Hưng Minh Khôi thống nhất với kết quả đánh giá E-HSDT.

Quyết định số 141/QĐ-BQL. Nguồn MSC

Ngày 03/08/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng xã Dầu Tiếng ban hành Quyết định số 141/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Theo quyết định, Liên danh nhà thầu thi công đường Dầu Tiếng trúng thầu với giá 21.774.301.323 đồng, bao gồm thuế VAT và chi phí phát sinh. Trong đó, chi phí thi công xây dựng 21.140.098.372 đồng và chi phí dự phòng 634.202.951 đồng.

So với giá dự toán được duyệt 21.884.058.694 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 109.757.371 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,50%. Loại hợp đồng là đơn giá cố định, thời gian thực hiện hợp đồng 120 ngày.

Năng lực nhà thầu

Liên danh nhà thầu thi công đường Dầu Tiếng gồm Công ty TNHH Ngọc Toàn Thành và Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển Quang Minh.

Công ty TNHH Ngọc Toàn Thành, mã số thuế 3702280402, là thành viên đứng đầu liên danh. Doanh nghiệp có trụ sở tại số 99, Tổ 4, Ấp Tiên Phong, xã Long Hòa, TP.HCM; địa điểm này trước khi sáp nhập thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Doanh nghiệp được thành lập ngày 17/06/2014, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc.

Theo dữ liệu hoạt động đấu thầu được cung cấp, Công ty TNHH Ngọc Toàn Thành đã tham gia 112 gói thầu, trong đó trúng 102 gói, trượt 7 gói, 2 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu là 423.000.984.659 đồng, gồm 178.727.409.118 đồng với vai trò độc lập và 244.273.575.541 đồng với vai trò liên danh.

Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán được cung cấp là 98,63%. Doanh nghiệp duy trì tài khoản hoạt động hợp lệ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và chưa ghi nhận quyết định xử phạt vi phạm đấu thầu theo dữ liệu được cung cấp.

Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển Quang Minh, mã số thuế 3801194874, là thành viên còn lại của liên danh. Doanh nghiệp có trụ sở tại Tổ 8, Khu phố Trung Lợi, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai; trước khi sáp nhập thuộc thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Doanh nghiệp thành lập ngày 30/01/2019, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Thành, Giám đốc.

Theo dữ liệu được cung cấp, Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển Quang Minh đã tham gia 33 gói thầu, trong đó trúng 26 gói và trượt 7 gói. Tổng giá trị trúng thầu 132.045.795.056 đồng, gồm 59.161.238.807 đồng với vai trò độc lập và 72.884.556.249 đồng với vai trò liên danh.

Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán được cung cấp là 99,43%. Doanh nghiệp được ghi nhận đã thực hiện nghĩa vụ nộp phí duy trì trên hệ thống e-GP và chưa nhận quyết định xử phạt vi phạm quy định đấu thầu.

Chuyên gia, luật sư lưu ý về quy trình

Đánh giá về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng quy trình tổ chức đấu thầu gói IB2600351625 được Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng xã Dầu Tiếng thực hiện công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo ông Vũ, việc lập, trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và E-HSMT được thực hiện theo trình tự được quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng cũng giúp công khai thông tin về E-HSMT, biên bản mở thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống.

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết trường hợp đấu thầu rộng rãi qua mạng chỉ có một nhà thầu nộp E-HSDT thì bên mời thầu vẫn thực hiện mở thầu và đánh giá hồ sơ theo quy định.

Theo luật sư Hương, đối với gói thầu này, quá trình xét thầu ghi nhận bên mời thầu phát hành yêu cầu làm rõ E-HSDT ngày 28/07/2026 và nhà thầu nộp tài liệu giải trình ngày 30/07/2026 trước khi báo cáo đánh giá được lập.

Hiện Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng xã Dầu Tiếng và Liên danh nhà thầu thi công đường Dầu Tiếng đang hoàn thiện các thủ tục ký kết hợp đồng để triển khai gói thầu theo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Điều 6 Luật Đấu thầu và Điều 6 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi. Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.