TP HCM: Gói thầu sửa chữa trường THCS Bình Trưng tiết kiệm 12,53%

Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Bình Trưng vừa phê duyệt Liên danh Cát Tường Gia trúng gói thầu xây dựng trường THCS hơn 14,3 tỷ, tiết kiệm cho ngân sách hơn 2,05 tỷ.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trưng, TP HCM vừa ban hành Quyết định số 215/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với Gói thầu số 3: Xây lắp và thiết bị thuộc dự án Sửa chữa khối trường Trung học cơ sở phường Bình Trưng. Quyết định do Giám đốc Nghiêm Duy Bình ký ngày 05/08/2026.

Gói thầu hơn 16,36 tỷ đồng, tiết kiệm 12,53%

Dự án Sửa chữa khối trường Trung học cơ sở phường Bình Trưng được UBND phường Bình Trưng phê duyệt tại Quyết định số 2446/QĐ-UBND, với tổng mức đầu tư 19.662.402.000 đồng.

Dự án tập trung nâng cấp, cải tạo hạ tầng kỹ thuật, hệ thống phòng cháy chữa cháy, trần, tường, cửa và sân đường tại 3 cơ sở giáo dục gồm Trường THCS Giồng Ông Tố, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi và Trường THCS Trần Quốc Toản. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho phường Bình Trưng.

Ngày 09/07/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trưng ban hành Quyết định số 141/QĐ-BQLDA phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Đến ngày 14/07/2026, Quyết định số 159/QĐ-BQLDA phê duyệt E-HSMT đối với Gói thầu số 3: Xây lắp và thiết bị, mã E-TBMT IB2600366208. Giá gói thầu là 16.360.993.358 đồng.

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói và thời gian thực hiện 90 ngày.

Nguồn: MSC

Hai nhà thầu tham dự, một nhà thầu được lựa chọn

Theo dữ liệu tại thời điểm đóng, mở thầu ngày 23/07/2026, có 2 nhà thầu tham dự.

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Mai Vinh (mã số thuế 0303648463) chào giá 14.399.558.034,6 đồng. Qua đánh giá E-HSDT, nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật tại hai nội dung của E-HSMT, gồm giải pháp bố trí điểm tập kết, lưu trữ vật liệu tại mục 3.10.2 và kế hoạch tiếp nhận, cung ứng vật liệu xây dựng tại mục 3.10.3. Do đó, E-HSDT của Mai Vinh không được tiếp tục đánh giá ở các bước sau.

Nhà thầu còn lại là Liên danh Thi công khối trường THCS phường Bình Trưng, do Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Cát Tường Gia làm đại diện liên danh, cùng 2 thành viên liên danh, với giá dự thầu 14.310.232.462,521 đồng.

Theo kết quả đánh giá E-HSDT, liên danh đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Kết quả, Liên danh Thi công khối trường THCS phường Bình Trưng được phê duyệt trúng thầu với giá 14.310.232.462,521 đồng.

So với giá gói thầu 16.360.993.358 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 2.050.760.895,479 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 12,53%.

Kết quả này được thể hiện tại Quyết định số 215/QĐ-BQLDA ngày 05/08/2026. Báo cáo đánh giá E-HSDT số 450/2026/BCHSDT-D.C do Công ty TNHH Thiết kế Tư vấn Xây dựng D và C lập; Báo cáo thẩm định số 294/2026/BCTĐ-HTP do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phát triển Thương mại Hoàng Thiên Phát lập.

Năng lực nhà thầu

Liên danh Thi công khối trường THCS phường Bình Trưng gồm: Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Cát Tường Gia (đứng đầu liên danh); Công ty TNHH Xây dựng Thiên Phú Thành và Công ty TNHH Xây dựng PCCC Hữu Nguyễn

Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Cát Tường Gia (mã số thuế 0314583810) là đơn vị đứng đầu liên danh. Doanh nghiệp đăng ký trụ sở tại số 18A Đường 106, Phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM, thành lập ngày 19/08/2017. Người đại diện theo pháp luật là Giám đốc Nguyễn Thái Phong.

Theo dữ liệu công khai trên Mạng đấu thầu quốc gia, tính đến tháng 08/2026, Cát Tường Gia đã tham gia 29 gói thầu, trong đó trúng 18 gói, trượt 9 gói, 1 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy.

Tổng giá trị các gói thầu trúng, tính cả vai trò độc lập và liên danh, đạt 68.898.100.197 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 13.630.274.656 đồng và với vai trò liên danh là 55.267.825.541 đồng.

Đáng chú ý, trong đầu tháng 8/2026, Cát Tường Gia được phê duyệt trúng thêm 2 gói thầu thuộc các dự án sửa chữa trường học do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trưng làm chủ đầu tư.

Cụ thể, Gói thầu số 3: Xây lắp và thiết bị thuộc dự án Sửa chữa khối trường Tiểu học phường Bình Trưng có giá trúng thầu 14.189.757.433 đồng, được phê duyệt ngày 05/08/2026. Trước đó, ngày 03/08/2026, doanh nghiệp được phê duyệt trúng Gói thầu số 03: Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa khối trường Mầm non phường Bình Trưng với giá 10.803.615.527 đồng.

Thành viên thứ hai của liên danh là Công ty TNHH Xây dựng Thiên Phú Thành (mã số thuế 0304757169), địa chỉ tại số 414/12/8 Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi Trung, TP HCM. Doanh nghiệp thành lập năm 2006, tham gia Mạng đấu thầu quốc gia năm 2016, người đại diện theo pháp luật là Trần Quang Vinh.

Tính đến tháng 8/2026, Thiên Phú Thành đã tham gia khoảng 32 gói thầu, trúng 27 gói và trượt 5 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả liên danh, đạt 353.031.504.927 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 36.556.998.642 đồng và với vai trò liên danh là 316.474.506.285 đồng.

Thành viên thứ ba là Công ty TNHH Xây dựng PCCC Hữu Nguyễn (mã số thuế 3603930089), địa chỉ tại số 106C, Quốc Lộ 1A, KP6, Xã Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai. Doanh nghiệp tham gia Mạng đấu thầu quốc gia năm 2024, người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Hữu Hạ.

Theo dữ liệu đến tháng 8/2026, Hữu Nguyễn đã tham gia 11 gói thầu, trúng 9 gói và trượt 2 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả liên danh, đạt 46.432.227.054 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu độc lập là 876.991.000 đồng và giá trị trúng thầu với vai trò liên danh là 45.555.236.054 đồng.

Đánh giá về quá trình lựa chọn nhà thầu

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM), việc tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng tại gói thầu được thực hiện trên cơ sở Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC.

Theo phân tích của luật sư Hương, các nội dung liên quan đến phương án tập kết, lưu trữ và cung ứng vật liệu là những yêu cầu thuộc giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công. Việc đánh giá E-HSDT cần căn cứ vào các yêu cầu đã được quy định trong E-HSMT và hồ sơ mà nhà thầu đã nộp.

Luật sư cũng cho rằng việc xác định nhà thầu đáp ứng hay không đáp ứng các tiêu chí của E-HSMT cần được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn đánh giá đã công bố, bảo đảm tính độc lập, khách quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu.