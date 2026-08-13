Tây Ninh: Công ty Tăng Việt Thắng trúng 3 gói đường GTNT hơn 14,3 tỷ đồng [Kỳ 2]

Bóc tách 3 gói thầu xây lắp hạ tầng GTNT trị giá hơn 14,3 tỷ đồng của Công ty TNHH Tăng Việt Thắng trúng tại tỉnh Tây Ninh với tỷ lệ tiết kiệm trung bình 0,33%

Theo tài liệu Báo Tri thức và Cuộc sống thu thập, Công ty TNHH Tăng Việt Thắng (mã số thuế 3901273015), địa chỉ tại Ấp Tân Hòa, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh, do ông Trần Thanh Hòa là người đại diện theo pháp luật.

Dữ liệu về lịch sử đấu thầu tính đến đầu tháng 8/2026 cho thấy doanh nghiệp đã tham gia khoảng 96 gói thầu, trong đó trúng 57 gói, trượt 37 gói và 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả phần giá trị trong các liên danh, là 178.372.998.139 đồng.

Trong số này, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 123.031.738.249 đồng; tổng giá trị các gói thầu trúng với vai trò liên danh là 55.341.259.890 đồng.

Ba gói thầu đường giao thông trong tháng 7/2026

Đáng chú ý, riêng tháng 7/2026, Công ty TNHH Tăng Việt Thắng được phê duyệt trúng 3 gói thầu xây dựng đường giao thông nông thôn do các cơ quan, đơn vị cấp xã làm chủ đầu tư.

Tổng giá dự toán của 3 gói thầu là 14.366.399.586 đồng. Tổng giá trúng thầu được phê duyệt cho Công ty TNHH Tăng Việt Thắng là 14.318.567.720 đồng. Như vậy, chênh lệch giữa giá dự toán và giá trúng thầu là 47.831.866 đồng, tương đương khoảng 0,33% tổng giá dự toán.

Cụ thể, gói thầu Thi công xây dựng Đường ĐH.823, SNO.12 (Mã TBMT: IB2600354856) do Phòng Kinh tế xã Tân Hòa làm chủ đầu tư có giá dự toán 6.635.560.341 đồng. Giá trúng thầu là 6.619.000.522 đồng, thấp hơn dự toán 16.559.819 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,25%.

Kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 838/QĐ-PKT ngày 28/07/2026 do Trưởng phòng Lương Hiền Thảo ký.

Gói thầu Thi công xây dựng công trình Đường NĐ-73-2 ấp Gò Cát, xã Thạnh Bình (Mã TBMT: IB2600296164) do Phòng Kinh tế xã Thạnh Bình làm chủ đầu tư có giá dự toán 3.836.351.402 đồng. Giá trúng thầu là 3.819.599.473 đồng, thấp hơn dự toán 16.751.929 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,44%.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 315/QĐ-PKT ngày 06/07/2026 do Trưởng phòng Trần Thị Thu Thủy ký.

Đối với gói thầu số 3 - Thi công xây dựng Đường nội đồng tổ 7 ấp Tân Thanh, xã Tân Biên (Mã TBMT: IB2600267320), Ban Quản lý dự án xã Tân Biên là chủ đầu tư. Giá dự toán gói thầu là 3.894.487.843 đồng, trong khi giá trúng thầu là 3.879.967.725 đồng.

Mức chênh lệch là 14.520.118 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,37%. Kết quả được phê duyệt tại Quyết định số 825/QĐ-BQLDAX ngày 07/07/2026 do Giám đốc Lê Hoàng Vũ ký.

Theo hồ sơ đấu thầu được cung cấp, cả 3 gói thầu đều được tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Nguồn: MSC

Hai trường hợp có số lượng nhà thầu tham dự khác nhau

Hồ sơ về quá trình lựa chọn nhà thầu cho thấy số lượng nhà thầu tham dự tại 3 gói thầu không giống nhau.

Tại gói thầu xây dựng đường nội đồng tổ 7 ấp Tân Thanh, xã Tân Biên và gói thầu Đường NĐ-73-2 ấp Gò Cát, xã Thạnh Bình, Biên bản mở thầu qua mạng ghi nhận Công ty TNHH Tăng Việt Thắng là nhà thầu duy nhất nộp E-HSDT.

Trong khi đó, gói thầu Thi công xây dựng Đường ĐH.823, SNO.12 tại xã Tân Hòa có 2 nhà thầu tham dự. Công ty TNHH MTV Xây dựng An Hồng Nguyên không đáp ứng yêu cầu tại bước đánh giá kỹ thuật liên quan đến phương án, biện pháp thi công. Công ty TNHH Tăng Việt Thắng là nhà thầu còn lại được đánh giá và trúng thầu với giá 6.619.000.522 đồng.

Các thông tin trên được thể hiện trong Biên bản mở thầu qua mạng và hồ sơ đánh giá E-HSDT của các gói thầu.

Việc một số gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự hoặc chỉ còn một nhà thầu đáp ứng yêu cầu sau bước đánh giá kỹ thuật là dữ liệu của quá trình lựa chọn nhà thầu. Những thông tin này cần được xem xét trên cơ sở đầy đủ hồ sơ E-HSMT, E-HSDT, báo cáo đánh giá và các tài liệu liên quan.

Yêu cầu bảo đảm hiệu quả, minh bạch trong đấu thầu

Trao đổi về các số liệu trên, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, đối với những gói thầu có giá trị nhiều tỷ đồng nhưng tỷ lệ chênh lệch giữa giá dự toán và giá trúng thầu ở mức thấp, chủ đầu tư cần chú trọng việc rà soát quá trình lập thiết kế, dự toán và xác định giá gói thầu, đồng thời bảo đảm đầy đủ các yêu cầu về cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong lựa chọn nhà thầu.

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, các quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, đặt ra các yêu cầu về cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình trong hoạt động đấu thầu.

Đối với trường hợp chỉ có một nhà thầu đáp ứng yêu cầu, chuyên gia cho rằng chủ đầu tư cần thực hiện đầy đủ các bước đánh giá, đối chiếu và hoàn thiện hợp đồng theo quy định hiện hành, đồng thời chú trọng các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Theo nội dung được dẫn chiếu, khoản 2 Điều 30 Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính quy định về trình tự xử lý trong trường hợp chỉ có một nhà thầu đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, khoản 2 Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính cũng được chuyên gia đề cập trong việc nâng cao chất lượng lập thiết kế, dự toán và xác định giá gói thầu.

Trong đó, việc rà soát chất lượng lập thiết kế, dự toán và xác định giá gói thầu là một trong những nội dung có ý nghĩa đối với hiệu quả đầu tư. Quá trình hoàn thiện hợp đồng cũng cần tuân thủ các quy định hiện hành.

Đáng chú ý, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu cũng đặt ra yêu cầu về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác đấu thầu.

Với 3 gói thầu xây dựng đường giao thông nông thôn được phê duyệt trong tháng 7/2026, tổng giá dự toán 14.366.399.586 đồng và tổng giá trúng thầu 14.318.567.720 đồng, mức chênh lệch là 47.831.866 đồng. Đây là những số liệu cần được đặt trong tổng thể hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, báo cáo đánh giá và quy trình lựa chọn nhà thầu để đánh giá đầy đủ tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của từng gói thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.