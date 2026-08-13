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Bạn đọc - Phản biện

Tây Ninh: Gói thầu xây dựng Trường TH Lương Định Của hơn 7,5 tỷ, tiết kiệm hơn 704 triệu

Ban QLDA Đầu tư xây dựng xã Tân Phú vừa phê duyệt kết quả gói thầu xây dựng Trường TH Lương Định Của. Liên danh trúng thầu với giá 7,57 tỷ, giúp tiết kiệm cho ngân sách hơn 704 triệu đồng, đạt tỷ lệ 8,51%.

Hà Linh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Tân Phú Nguyễn Ngọc Nguyên đã ký Quyết định số 363/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 01: Thi công xây dựng + thiết bị thuộc dự án Trường Tiểu học Lương Định Của.

Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách cao qua đấu thầu công khai

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng + thiết bị (mã TBMT: IB2600330057) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2600161625 có giá gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 292/QĐ-BQLDA ngày 08/06/2026 và Quyết định số 336/QĐ-BQLDA ngày 30/06/2026 là 8.274.861.409 đồng. Trong đó, chi phí phần xây dựng chiếm 8.206.526.864 đồng và chi phí thiết bị chiếm 68.334.545 đồng. Nguồn vốn đầu tư được trích từ ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu.

Theo Quyết định số 363/QĐ-BQLDA, đơn vị trúng thầu là Liên danh Trường Tiểu học Lương Định Của, bao gồm Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hồng Mạnh Phát và Công ty TNHH Huỳnh Gia Tây Ninh. Giá trúng thầu được phê duyệt là 7.570.783.182 đồng, thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói với thời gian thi công 250 ngày.

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Nguồn: MSC

So với giá gói thầu ban đầu, giá trúng thầu giảm 704.078.227 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách 8,51%.

Bước ngoặt từ lá thư giảm giá 2,02% trong cuộc đua ba nhà thầu

Trích xuất dữ liệu từ Biên bản mở thầu ngày 14/07/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy gói thầu được tổ chức chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Cuộc thầu đã thu hút sự tham gia nộp E-HSDT của ba nhà thầu.

Cụ thể, Công ty TNHH Kỹ thương Hoằng Diệp nộp giá dự thầu 7.703.443.620 đồng và không chào giảm giá. Công ty TNHH Hoa Sen nộp giá dự thầu 8.090.365.787 đồng và không chào giảm giá. Trong khi đó, Liên danh Trường Tiểu học Lương Định Của nộp giá dự thầu ban đầu là 7.726.865.873 đồng.

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 1734/2026/BCXT-NN do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nhất Nguyên thực hiện xác nhận cả ba nhà thầu tham dự đều vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tuy nhiên, yếu tố quyết định thứ tự xếp hạng lại nằm ở lá thư giảm giá 2,02% do Liên danh Trường Tiểu học Lương Định Của đề xuất. Với khoản giảm giá 156.082.691 đồng, giá dự thầu sau giảm giá của Liên danh hạ xuống còn 7.570.783.182 đồng. Quyết định chào giảm giá đã giúp Liên danh vượt qua Công ty TNHH Kỹ thương Hoằng Diệp với khoảng cách chênh lệch xấp xỉ 132,6 triệu đồng để vươn lên vị trí dẫn đầu và được trao hợp đồng.

Năng lực liên danh trúng thầu

Đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hồng Mạnh Phát (MSDN: vn3901300847), có địa chỉ trụ sở tại đường số 72C Phạm Thái Bường, Tổ 36, Khu phố 4, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh (sau sáp nhập hành chính từ xã Trường Tây, huyện Hòa Thành cũ theo Nghị quyết số 1682/NQ-UBTVQH15 và Nghị quyết số 202/2025/QH15). Doanh nghiệp tham gia mạng đấu thầu quốc gia năm 2024 do ông Văn Thanh Hồng làm người đại diện pháp luật. Trong lịch sử hoạt động, doanh nghiệp đã tham gia 21 gói thầu, trong đó trúng 20 gói, trượt 1 gói, đạt tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) là 16.701.683.522 đồng. Gói thầu xây lắp gần nhất doanh nghiệp trúng độc lập là gói Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án xã Tân Châu trị giá 3.066.003.471 đồng vào giữa tháng 07/2026.

Thành viên còn lại là Công ty TNHH Huỳnh Gia Tây Ninh (MSDN: vn3901308211), có địa chỉ tại Căn Số 03 Golden Land, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh, được thành lập năm 2020. Lịch sử hoạt động đấu thầu cho thấy nhà thầu đã tham gia 89 gói thầu, trúng 65 gói, trượt 19 gói, tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) đạt 70.234.871.009 đồng. Các gói thầu gần đây doanh nghiệp trúng tuyển gồm: Gói Thi công xây dựng tại Văn phòng HĐND và UBND xã Thạnh Đức trị giá 2.804.635.068 đồng (trúng tháng 07/2026); Gói Thi công xây dựng công trình tại Ban Quản lý dự án xã Phước Thạnh trị giá 7.045.436.158 đồng (trúng tháng 06/2026).

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH

Điều 58 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá.

Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu quy mô nhỏ, đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) sẽ được xếp hạng thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá áp dụng cho các gói thầu quy mô lớn, quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng điểm kỹ thuật và điểm giá.

Theo Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC, tổ chuyên gia đánh giá thầu phải có chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Việc chấm thầu và công khai thư giảm giá qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và bảo đảm tính khách quan.

Đặc biệt, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện công tác đấu thầu, tăng cường giám sát thực hiện hợp đồng, quản lý chất lượng thi công và siết chặt công tác nghiệm thu. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc kiểm soát tiến độ, phòng chống lãng phí, bảo đảm dự án đưa vào vận hành đúng chất lượng và phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.

#Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hồng Mạnh Phát #Công ty TNHH Huỳnh Gia Tây Ninh #Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Tân Phú #Thi công xây dựng #Trường Tiểu học Lương Định Của

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