TP HCM: Hai nhà thầu cạnh tranh gói thi công chợ Minh Hòa hơn 6,36 tỷ đồng

Gói thầu thi công xây lắp thuộc dự án Nâng cấp chợ Minh Hòa tại TP HCM có giá 6,363 tỷ đồng, với 2 nhà thầu tham dự. Hiện hồ sơ dự thầu đang được đánh giá để lựa chọn nhà thầu.

Theo tài liệu thu thập, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Minh Thạnh đang tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây lắp thuộc dự án Nâng cấp chợ Minh Hòa, mã thông báo mời thầu IB2600389605. Gói thầu có giá 6.363.055.271 đồng và ghi nhận 2 nhà thầu tham dự.

Dự án Nâng cấp chợ Minh Hòa gần 10 tỷ đồng

Dự án Nâng cấp chợ Minh Hòa, mã số thông tin công trình 7926118876001, được Chủ tịch UBND xã Minh Thạnh phê duyệt tại Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 16/03/2026.

Theo hồ sơ, đây là dự án nhóm C, công trình dân dụng cấp III, thời hạn sử dụng theo thiết kế 5 năm. Tổng mức đầu tư dự án là 9.996.190.000 đồng.

Trong đó, chi phí xây dựng là 8.777.618.816 đồng; chi phí quản lý dự án 302.476.744 đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 771.566.523 đồng; chi phí khác 144.527.917 đồng và chi phí dự phòng 0 đồng.

Nguồn vốn thực hiện dự án là ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu giai đoạn 2026-2030.

Đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công là Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Nam Quốc.

Mục tiêu của dự án là nâng cấp hạ tầng chợ Minh Hòa, đáp ứng nhu cầu giao thương, cải thiện môi trường vệ sinh, an toàn sử dụng và mỹ quan khu vực.

Quy mô đầu tư gồm nâng cấp hạ tầng sân đường nội bộ, mương thoát nước, bể xử lý nước thải; cải tạo nhà lồng chợ trước, nhà lồng chợ sau, hệ thống kios/sạp chợ, nhà vệ sinh, nhà quản lý chợ, hàng rào cùng hệ thống cấp điện, chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, chống sét và nối đất.

Ngày 20/07/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Minh Thạnh ban hành Quyết định số 138/QĐ-BQL phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, mã PL2600221562. Tổng giá trị các gói thầu trong kế hoạch là 6.707.922.688 đồng.

Kế hoạch gồm 6 gói thầu, trong đó gói Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây lắp có giá 27.488.399 đồng, áp dụng chỉ định thầu rút gọn; gói Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT thi công xây lắp giá 12.726.112 đồng, chỉ định thầu rút gọn.

Gói thầu chính Thi công xây lắp có giá 6.363.055.271 đồng, được lựa chọn theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

Ngoài ra, gói Tư vấn giám sát thi công xây lắp có giá 229.929.002 đồng; Bảo hiểm xây dựng công trình có giá 5.090.444 đồng và Tư vấn kiểm toán có giá 69.633.460 đồng. Các gói này đều áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn.

E-HSMT quy định thời gian thi công 120 ngày

Ngày 28/07/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Minh Thạnh ban hành Quyết định số 181/QĐ-BQL phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp.

Việc phê duyệt E-HSMT được thực hiện trên cơ sở Tờ trình số 354/TTr-2026/AIC ngày 23/07/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC và Báo cáo thẩm định số 284/BCTĐ-HMK ngày 24/07/2026 của Công ty TNHH Hưng Minh Khôi.

Theo Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT, gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày.

E-HSMT quy định thời gian bảo hành công trình 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng; mức bảo hành là 5% giá trị hợp đồng, theo hồ sơ dẫn chiếu Điều 32, Điều 33 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026.

Về yêu cầu kỹ thuật, hồ sơ quy định các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam áp dụng như QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy, QCVN 18:2021/BXD về an toàn trong xây dựng, TCVN 4055:2012 và các tiêu chuẩn liên quan.

E-HSMT cũng có bảng kê 21 danh mục vật tư chính, gồm xi măng, cát, đá, gạch, bê tông thương phẩm, thép, sơn, cửa, thiết bị điện, thiết bị phòng cháy chữa cháy... với yêu cầu về quy cách, xuất xứ và tiêu chuẩn chất lượng theo hồ sơ mời thầu.

Hai nhà thầu tham dự, giá chào đều dưới giá gói thầu

Theo Biên bản mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu IB2600389605 đóng thầu lúc 09h00 ngày 07/08/2026 và kết quả mở thầu được công khai lúc 09h01 cùng ngày.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Giá gói thầu được phê duyệt là 6.363.055.271 đồng. Có 2 nhà thầu tham dự.

Công ty TNHH Ngọc Toàn Thành chào giá 6.299.271.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu 63.784.271 đồng, tương đương khoảng 1%.

Trong khi đó, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị DATICO chào giá 6.331.239.551 đồng, thấp hơn giá gói thầu 31.815.720 đồng, tương đương khoảng 0,5%.

Như vậy, tại thời điểm mở thầu, cả hai mức giá dự thầu đều thấp hơn giá gói thầu được duyệt. Tuy nhiên, giá chào thấp hơn chưa phải là căn cứ duy nhất để xác định nhà thầu trúng thầu; việc lựa chọn còn phụ thuộc kết quả đánh giá E-HSDT theo các yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Năng lực nhà thầu

Dữ liệu được cung cấp về hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Ngọc Toàn Thành, mã số thuế 3702280402, cho thấy doanh nghiệp có trụ sở tại số 99, Tổ 4, Ấp Tiên Phong, xã Long Hòa, TP.HCM; địa chỉ trước sáp nhập thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Doanh nghiệp thành lập ngày 17/06/2014, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc; quy mô nhân sự được ghi nhận là 15 người.

Theo dữ liệu lịch sử đấu thầu, Ngọc Toàn Thành đã tham gia 112 gói thầu, trong đó trúng 102 gói, trượt 7 gói, 2 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy. Tỷ lệ trúng thầu được ghi nhận khoảng 91%.

Tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp là 423.000.984.659 đồng, bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 178.727.409.118 đồng, còn vai trò liên danh là 244.273.575.541 đồng.

Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán được ghi nhận ở mức 98,63%. Dữ liệu cũng thể hiện doanh nghiệp đã đăng ký và nộp chi phí đầy đủ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và chưa ghi nhận quyết định xử phạt vi phạm quy định đấu thầu.

Đối với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị DATICO, mã số thuế 3702557164, doanh nghiệp có trụ sở tại số 92, Tổ 3, Ấp Long Thọ, xã Long Hòa, TP.HCM; địa chỉ trước sáp nhập thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

DATICO thành lập ngày 26/04/2017. Người đại diện pháp luật là bà Lý Ngọc Yến, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc; quy mô nhân sự được ghi nhận là 14 người.

Theo dữ liệu lịch sử đấu thầu, DATICO đã tham gia 67 gói thầu, trong đó trúng 53 gói, trượt 13 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tỷ lệ trúng thầu khoảng 79,1%.

Tổng giá trị trúng thầu được ghi nhận là 90.071.889.214 đồng, gồm 48.852.294.491 đồng với vai trò độc lập và 41.219.594.723 đồng với vai trò liên danh.

Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán được ghi nhận là 98,61%. Dữ liệu cũng thể hiện doanh nghiệp duy trì tài khoản đấu thầu và chưa ghi nhận quyết định xử phạt vi phạm đấu thầu.

Đánh giá E-HSDT sẽ quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu

Theo nhận định được cung cấp của chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, quy trình lựa chọn nhà thầu gói IB2600389605 được triển khai công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc lập, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 138/QĐ-BQL và E-HSMT tại Quyết định số 181/QĐ-BQL được nhận định trên cơ sở các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Chuyên gia Vũ cho rằng việc áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng, loại hợp đồng trọn gói và thời gian thực hiện 120 ngày là những nội dung đã được thể hiện trong hồ sơ mời thầu.

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết việc đánh giá E-HSDT cần được thực hiện khách quan, căn cứ vào các tiêu chí đã được quy định trong E-HSMT.

Theo luật sư, các nội dung cần được xem xét gồm năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự, giải pháp kỹ thuật thi công, nhân sự và thiết bị theo yêu cầu của hồ sơ. Việc đánh giá cần gắn với yêu cầu bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Luật sư cũng dẫn Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu quả, phòng chống tiêu cực trong công tác đấu thầu.

Đến thời điểm hiện tại, gói thầu IB2600389605 đang trong quá trình đánh giá chi tiết E-HSDT và thẩm định theo quy định. Chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu được công bố, do đó chưa thể xác định nhà thầu trúng gói thầu Thi công xây lắp chợ Minh Hòa trị giá 6.363.055.271 đồng.