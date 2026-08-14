Phú Thọ khởi tố người phụ nữ bán hàng hiệu Chanel, Louis Vuitton giả

Ngày 14/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Quý Giang (sinh năm 1990, trú tại tổ Hà Liễu, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Phú Thọ) phối hợp với Công an phường Việt Trì tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh của Đỗ Quý Giang tại số 85, đường Lê Quý Đôn, phường Việt Trì.

Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với Đỗ Quý Giang. (Ảnh: CA Phú Thọ).

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện cơ sở đang bày bán 378 sản phẩm gồm kính mắt, túi xách, ví, giày, dép, mũ và một số mặt hàng khác mang các nhãn hiệu Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Dior, Prada cùng nhiều thương hiệu khác có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, Đỗ Quý Giang không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trưng cầu giám định đối với toàn bộ số hàng hóa thu giữ. Kết quả giám định xác định số hàng hóa trên là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Cơ quan điều tra cũng xác minh, làm rõ Đỗ Quý Giang không phải là chủ sở hữu và không được chủ sở hữu các nhãn hiệu nêu trên ủy quyền hoặc nhượng quyền sử dụng. Làm việc với cơ quan Công an, Giang thừa nhận đã mua số hàng hóa giả mạo nhãn hiệu về kinh doanh nhằm mục đích kiếm lời và nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 8/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Quý Giang về tội danh nêu trên.

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