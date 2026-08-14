TP HCM: Gói thầu 13,8 tỷ đồng tại THCS Châu Văn Liêm tiết kiệm 0,5%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Cầu Kiệu, TP HCM vừa hoàn tất lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp trường THCS Châu Văn Liêm, phường Cầu Kiệu.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án được phê duyệt tại Quyết định số 32/QĐ-VHXH ngày 15/06/2026 do Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Cầu Kiệu Nguyễn Thị Bích Duyên ký.

Gói thầu 13,8 tỷ đồng có một nhà thầu nộp hồ sơ

Gói thầu Thi công xây dựng, mã TBMT IB2600323749, có giá gói thầu được phê duyệt 13.835.612.122 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày.

Trong quá trình phát hành E-HSMT, Chủ đầu tư đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-VHXH ngày 01/07/2026 về việc điều chỉnh E-HSMT do phát hiện sai sót trong quá trình nhập liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo hồ sơ, Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại Trương Nguyễn đã lập Tờ trình số 21/TTr-TCG ngày 01/07/2026, đề nghị loại bỏ hạng mục “Thiết bị dạy học tối thiểu” do nhập nhầm và điều chỉnh khối lượng mời thầu phần xây dựng Khối A từ số liệu sơ bộ sang khối lượng chi tiết.

Sau khi được Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Xây dựng Thiện Phúc thẩm định, nội dung điều chỉnh E-HSMT được phê duyệt và cập nhật công khai trước thời điểm đóng thầu.

Dữ liệu mở thầu ngày 08/07/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy có 01 nhà thầu nộp E-HSDT là Liên danh Việt Long - Trường Khang, gồm Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Việt Long và Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Trường Khang.

Ngày 23/07/2026, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Cầu Kiệu Nguyễn Thị Bích Duyên ký Quyết định số 49/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng. Liên danh Việt Long - Trường Khang được lựa chọn với giá trúng thầu 13.766.333.942 đồng.

So với giá gói thầu 13.835.612.122 đồng, mức chênh lệch là 69.278.180 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,5%.

Nguồn: MSC

Năng lực của các thành viên liên danh

Theo dữ liệu đấu thầu được cung cấp, thành viên đứng đầu liên danh là Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Việt Long (MSDN 0310408790), có trụ sở tại 409/20 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Tân Sơn Hòa, TP HCM. Doanh nghiệp thành lập năm 2010, người đại diện pháp luật là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thành Trung.

Tính đến đầu tháng 8/2026, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Việt Long đã tham gia khoảng 108 gói thầu, trong đó trúng 74 gói, trượt 32 gói, 01 gói chưa có kết quả và 01 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng, bao gồm cả vai trò liên danh, đạt 86.072.130.841 đồng; trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 41.266.539.907 đồng.

Một số gói thầu doanh nghiệp trúng gần đây gồm gói Xây lắp tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Xuân Hòa trị giá 1.896.950.000 đồng, được công bố trúng thầu tháng 07/2026; và gói Xây lắp - Thi công xây dựng tại Văn phòng HĐND và UBND phường Nhiêu Lộc trị giá 2.428.268.823 đồng, được công bố trúng thầu tháng 07/2026.

Thành viên còn lại của liên danh là Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Trường Khang (MST 0312303948), thành lập năm 2013, trụ sở tại C25 Khu Hà Đô, Đường Bát Nàn, Phường Cát Lái, TP HCM. Người đại diện pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lương Xuân Hiệu.

Doanh nghiệp này đã tham gia 38 gói thầu, trúng 21 gói, trượt 13 gói, 03 gói chưa có kết quả và 01 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu đạt 73.878.464.686 đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 46.996.676.551 đồng.

Chuyên gia lưu ý về yêu cầu bảo đảm cạnh tranh, hiệu quả

Trao đổi về trường hợp gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có 01 nhà thầu nộp E-HSDT, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng, căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc chỉ có 01 nhà thầu nộp E-HSDT không đồng nghĩa với việc vi phạm quy định pháp luật, nếu Chủ đầu tư đã thực hiện đầy đủ trình tự và thủ tục mời thầu, công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương, khoản 2 Điều 30 Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính quy định trường hợp chỉ có 01 nhà thầu tham dự hoặc chỉ có duy nhất 01 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì không cần xác định giá đánh giá, điểm tổng hợp, ưu đãi và không tiến hành xếp hạng nhà thầu. Tổ chuyên gia lập báo cáo trình Chủ đầu tư để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định, gồm đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng nếu có và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.