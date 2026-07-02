Chỉ định thầu tư vấn tại Phường Bình Phước: Cạnh tranh ra sao khi Tấn Phước, TTCONS liên tục trúng?

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, bên cạnh các gói thầu xây lắp giao thông có quy mô lớn, phân khúc dịch vụ tư vấn (bao gồm tư vấn lập hồ sơ, thẩm định và giám sát) tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Phước (TP Đồng Nai) đang cho thấy một xu hướng đáng lưu tâm. Hàng loạt gói thầu tư vấn liên tục được giao cho một nhóm nhỏ nhà thầu thông qua hình thức chỉ định thầu hoặc chỉ định thầu rút gọn.
Sự lặp lại của Tấn Phước, TTCONS và bài toán cạnh tranh tại TP Đồng Nai
Hoạt động lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn phục vụ cho các dự án đầu tư công của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Phước trong năm 2026 ghi nhận tần suất xuất hiện vượt trội của một vài doanh nghiệp. Theo dữ liệu lịch sử đấu thầu được công bố công khai, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tấn Phước đã tham gia tổng cộng 8 gói thầu do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Phước làm chủ đầu tư và đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%.
Một gương mặt quen thuộc khác trong hệ sinh thái này là Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng TTCONS. Đơn vị này tham gia 6 gói thầu tại cơ quan này và cũng trúng trọn vẹn 6 gói. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Tư vấn Tổng hợp Phúc An cũng là một mắt xích quan trọng khi tham gia và trúng tuyệt đối 3/3 gói thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
Mặc dù việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn có giá trị dưới 500 triệu đồng là phù hợp với quy định pháp luật, nhưng việc phân khúc này trở thành sân chơi của một nhóm doanh nghiệp luân phiên đảm nhận các vai trò lập, thẩm định và giám sát khiến dư luận không khỏi băn khoăn. Hiện tượng này làm dấy lên câu hỏi về việc liệu các nhà thầu tư vấn khác có cơ hội tiếp cận, bảo đảm tính cạnh tranh bình đẳng tại địa bàn hay không.
Hệ sinh thái tư vấn khép kín: Tiền đề của kịch bản một mình một ngựa và tỷ lệ tiết kiệm thấp?
Dưới góc độ pháp lý và quản lý nhà nước, Luật sư Võ Quang Vinh phân tích: Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rất chặt chẽ để tránh lạm dụng chỉ định thầu. Dù gói thầu dưới hạn mức được phép chỉ định thầu, nhưng nếu chủ đầu tư liên tục giao việc cho một vài đơn vị quen thuộc từ năm này qua năm khác, cơ quan thanh tra cần rà soát xem năng lực thực tế của các nhà thầu này có đáp ứng được khối lượng công việc dồn dập hay không, cũng như có hiện tượng chia nhỏ gói thầu để né đấu thầu rộng rãi hay không.
Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ đưa ra nhận định mang tính liên kết: Dịch vụ tư vấn là khâu then chốt định hình chất lượng của cả dự án. Đơn vị lập hồ sơ mời thầu và đơn vị thẩm định phải hoàn toàn độc lập, khách quan. Nếu các đơn vị tư vấn này nằm trong một mối quan hệ khép kín tại nhiều dự án của cùng một chủ đầu tư, tính phản biện khách quan sẽ bị suy giảm.
Đây có thể là nguyên nhân sâu xa dẫn tới việc hồ sơ mời thầu xây lắp được thiết kế thiếu tính mở, từ đó tạo ra kịch bản một mình một ngựa khi chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ, kéo theo hệ lụy là tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở khâu xây lắp chỉ đạt mức rất thấp. Việc này cần được đối chiếu nghiêm túc với Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu, bảo đảm tối ưu hóa từng đồng vốn đầu tư công.
Rõ ràng, để dòng vốn nhà nước được sử dụng hiệu quả nhất, khâu lựa chọn nhà thầu tư vấn cần phải được mở rộng và minh bạch hóa. Việc một vài doanh nghiệp sở hữu tỷ lệ trúng thầu 100% tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Bình Phước đòi hỏi các cơ quan quản lý cần sớm thực hiện biện pháp hậu kiểm, trả lại môi trường cạnh tranh lành mạnh.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU
Hình thức chỉ định thầu là một trong các phương thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, được quy định chặt chẽ tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Quy định này nhằm mục tiêu tối ưu hóa tính linh hoạt cho các trường hợp đặc biệt, đồng thời hạn chế tối đa việc lạm dụng hình thức này để gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.
1. Các trường hợp và hạn mức áp dụng chỉ định thầu: Theo quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu (được sửa đổi tại Luật số 90/2025/QH15) và Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chỉ định thầu được áp dụng đối với các gói thầu có tính chất cấp bách, khẩn cấp (thiên tai, dịch bệnh, quốc phòng, an ninh, sắp xếp đơn vị hành chính...); các gói thầu có tính chất độc quyền, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà cung cấp đáp ứng được yêu cầu trên thị trường.
Đối với các gói thầu thông thường, hạn mức chỉ định thầu được xác định cụ thể theo Khoản 4 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP như sau:
- Gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án: Có giá gói thầu không quá 500 triệu đồng.
- Gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc dự án: Có giá gói thầu không quá 800 triệu đồng.
- Gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp thuộc dự án: Có giá gói thầu không quá 02 tỷ đồng.
2. Nghiêm cấm hành vi chia nhỏ gói thầu để né tránh đấu thầu: Để bảo đảm tính cạnh tranh công bằng, pháp luật đấu thầu nghiêm cấm tuyệt đối hành vi của người có thẩm quyền, chủ đầu tư cố ý chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu có giá trị nhỏ nằm dưới hạn mức chỉ định thầu nêu trên nhằm mục đích áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc chỉ định thầu rút gọn, né tránh việc phải tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo quy định.
3. Quy trình thực hiện và yêu cầu bảo đảm hiệu quả kinh tế: Quy trình chỉ định thầu (bao gồm cả chỉ định thầu thông thường và chỉ định thầu rút gọn) phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn đánh giá về tư cách hợp lệ, năng lực hành nghề và kinh nghiệm kỹ thuật tương ứng. Trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu bắt buộc phải tiến hành thương thảo về giá, bảo đảm giá đề nghị trúng thầu đạt tỷ lệ tiết kiệm, hiệu quả kinh tế tối ưu cho ngân sách nhà nước. Đặc biệt, đối với các gói thầu xây lắp được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo bảo đảm tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.
4. Trách nhiệm của chủ đầu tư và người có thẩm quyền: Theo quy định tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 và các điều khoản thi hành hợp đồng của Bộ Tài chính, Thủ trưởng cơ quan mua sắm, Chủ đầu tư và Người có thẩm quyền phải tự chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về quyết định phê duyệt và tính hiệu quả của phương án chỉ định thầu. Chủ đầu tư phải có trách nhiệm giải trình rõ ràng trước các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong suốt quá trình tổ chức thực hiện dự án.