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Quân sự - Thế giới

Nổ lớn ở Syria, nhiều người thương vong

Một vụ nổ ở vùng ngoại ô thủ đô Damascus, Syria, đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Đài truyền hình nhà nước Syria dẫn lời một quan chức an ninh giấu tên cho biết, vụ nổ làm rung chuyển con phố thương mại sầm uất ở Jaramana là do thiết bị nổ được cài đặt trong một chiếc taxi.

Bộ Y tế Syria cho biết, 2 người đã thiệt mạng và ít nhất 13 người khác bị thương.

Lực lượng cứu hộ và người dân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ nổ. Theo lời nhân chứng, có hành khách bên trong chiếc xe phát nổ.

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Các nhân viên an ninh Syria kiểm tra các phương tiện bị hư hại tại hiện trường vụ nổ ở vùng ngoại ô Jaramana, nơi sinh sống của đông đảo người Druze, ở Damascus, Syria, ngày 6/8/2026. Ảnh: AP/Abdulrahman Shaheen.

Chưa nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Đây là vụ đánh bom thứ ba trong hơn một tháng tại Syria, là thách thức mới nhất trong số những thách thức mà Tổng thống lâm thời Ahmad al-Sharaa phải đối mặt kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 12/2024.

Đầu tháng 7, hai vụ nổ đã làm ít nhất 18 người bị thương giữa lúc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang có chuyến thăm Syria.

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Chiếc xe bị hư hại sau hai vụ nổ làm rung chuyển khu vực ở Damascus, Syria, hồi tháng 7/2026. Ảnh: AP/Omar Albam.

Jaramana, nơi sinh sống của một lượng lớn người dân thuộc cộng đồng thiểu số tôn giáo Druze, đã phải đối mặt với tình trạng căng thẳng giữa một số thành viên cộng đồng này và người Hồi giáo Sunni ủng hộ Chính phủ hiện tại của đất nước.

Căng thẳng leo thang vào tháng 4/2025 khi ít nhất 10 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa các tay súng Druze và lực lượng ủng hộ Chính phủ.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ đánh bom xe chở cảnh sát trước đây tại Pakistan

Nguồn video: Báo Nhân Dân
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