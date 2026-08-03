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Quân sự - Thế giới

Đánh bom liều chết ở Pakistan, 14 người thiệt mạng

Vụ đánh bom liều chết xảy ra tại Kabal, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời cảnh sát Omar Khan cho biết, kẻ đánh bom tự sát đã nhắm vào những người biểu tình tập trung gần một đồn cảnh sát ở Kabal, thuộc thung lũng Swat, hôm 2/8, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, trong đó có cả dân thường và cảnh sát.

Theo lời các nhân chứng, những người biểu tình kêu gọi chính quyền tăng cường đảm bảo an ninh, hành động quyết đoán để chống lại các phần tử khủng bố.

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Các sĩ quan cảnh sát có mặt tại hiện trường sau vụ đánh bom tự sát ở Kabal, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan, ngày 2/8/2026. Ảnh: AP/Sherin Zada.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và Thủ tướng Shehbaz Sharif lên án vụ đánh bom, bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước sự mất mát về người.

Trong các tuyên bố riêng biệt, các lãnh đạo Pakistan gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân, cầu nguyện cho những người bị thương mau chóng bình phục và chỉ đạo các cơ quan chức năng đảm bảo những người bị thương nhận được sự điều trị y tế tốt nhất có thể.

Ông Zardari và ông Sharif cũng khẳng định cuộc chiến chống khủng bố của Pakistan sẽ tiếp tục cho đến khi nó bị xóa sổ hoàn toàn.

Thung lũng Swat từng là thành trì của các chiến binh Hồi giáo cực đoan, trước khi quân đội Pakistan phát động một chiến dịch quy mô lớn vào năm 2007, đánh đuổi chúng và khôi phục quyền kiểm soát của Chính phủ.

Tuy nhiên, các phần tử cực đoan đã tái xuất hiện ở thung lũng Swat của Pakistan trong những tháng gần đây, làm dấy lên lo ngại rằng nhóm Taliban Pakistan (TTP) đang tìm cách giành lấy ảnh hưởng trong khu vực. Theo AP, người dân liên tục tổ chức cuộc biểu tình để phản đối sự hiện diện của các phần tử cực đoan trên khắp thung lũng.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ đánh bom trước đây ở Pakistan

Nguồn video: HTV - Đài Hà Nội
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