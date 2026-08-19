Nổ lớn gần trường học ở thủ đô Afghanistan, hơn 40 trẻ bị thương

Một vụ nổ xảy ra gần khu phức hợp trường học ở thủ đô Kabul, Afghanistan, khiến ít nhất 42 trẻ em bị thương.

AP dẫn lời phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc, Stephane Dujarric, ngày 18/8 cho biết vụ nổ xảy ra gần khu phức hợp trường học ở thủ đô Kabul. Ít nhất 42 em nhỏ trong độ tuổi từ 9 đến 14 bị thương.

Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc, ông Stephane Dujarric. Ảnh: news.un.org.

"Một số em nhỏ bị thương do lựu đạn hôm 17/8. Cuộc điều tra đang được tiến hành", phát ngôn viên cảnh sát Kabul, Khalid Zadran, nói nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Ngày 18/8, Richard Bennett, điều tra viên độc lập của Liên Hợp Quốc về Afghanistan, đã lên án "vụ tấn công tàn bạo gây thương tích cho nhiều trẻ em gần một trường học".

Truyền thông Afghanistan cho biết khoảng 50 trẻ em bị thương trong vụ nổ xảy ra tại một khu vực của Kabul chủ yếu là nơi sinh sống của người thiểu số Hazara, chiếm khoảng 9% dân số Afghanistan.

Đa số người Hazara theo đạo Hồi dòng Shia, và họ đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của các phần tử Hồi giáo Sunni cực đoan như tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Richard Bennett nhấn mạnh rằng một cuộc điều tra độc lập để đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý là điều cần thiết. "Một lần nữa, khu vực chủ yếu là người Hazara ở Kabul này lại trở thành mục tiêu. Đáng lên án!", ông viết.

Trước đó, vào tháng 5/2021, 3 vụ đánh bom tại một trường học ở thủ đô Kabul đã khiến hàng chục người thiệt mạng, tất cả đều thuộc cộng đồng Hazara.

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