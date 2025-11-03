Đà Nẵng hỗ trợ khẩn cấp 210 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ, Đà Nẵng phân bổ 210 tỉ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho 72 xã, phường khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Sáng 3/11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Phạm Đức Ấn đã ký Quyết định phê duyệt bổ sung có mục tiêu cho 72 xã, phường với tổng số tiền 210 tỷ đồng từ ngân sách thành phố năm 2025, để hỗ trợ khẩn cấp trực tiếp cho người dân bị thiệt hại và khắc phục kịp thời các công trình hạ tầng thiết yếu sau mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống của người dân.

Các lực lượng chung tay hỗ trợ Đà Nẵng khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Trong 72 xã, phường, có 43 xã phường thiệt hại nặng nề do sạt lở, ngập sâu được hỗ trợ 4 tỷ đồng/xã, phường; các xã phường còn lại được hỗ trợ từ 1 - 2 tỷ đồng/xã, phường.

Danh sách 43 xã phường được hỗ trợ 4 tỷ đồng gồm: Trà My, Trà Liên, Trà Đốc, Trà Tân, Trà Giáp, Thạnh Mỹ, Bến Giằng, nam Giang, La Dêê, La Êê, Gò Nổi, Hội An Đông, Hội An Tây, Duy Xuyên, Duy Nghĩa, Nam Phước, Thu Bồn, Đại Lộc, Hà Nha, Vu Gia, Thượng Đức, Phú Thuận, Nông Sơn, Quế Phước, Phước Thành, Phước Chánh, Phước Năng, Khâm Đức, Phước Hiệp, Sông Vàng, Sông Kôn, Đăc Pring, Đông Giang, Bến Hiên, Nam Trà My, Trà Linh, Trà Vân, Trà Tập, Trà Leng, Tây Giang, Hùng Sơn, A Vương, Hiệp Đức.

Đợt mưa lũ kéo dài từ 25/10 đến 31/10 đã khiến 59 người thương vong; làm sập 78 nhà, hư hỏng 269 nhà; hàng loạt hư hại về giao thông, thiệt hại về nông nghiệp. Ước thiệt hại ban đầu hơn 837 tỷ đồng.

Các xã, phường được hỗ trợ khẩn cấp 2 tỷ đồng gồm: Lãnh Ngọc, Điện Bàn Đông, Diện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Hòa Vang, Phước Trà, Sơn Cẩm Hà, Hội An, Tây Hồ.

Những địa phương nhận hỗ trợ 1 tỷ đồng gồm: Xuân Phúc, Thăng An, Thăng Điền, Thăng Bình, Đồng Dương, Quảng Phú, Việt An, Phú Ninh, Ngũ Hành Sơn, Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Xuân, Bà Nà, An Thắng, Điện Bàn Tây, Tam Xuân, Bàn Thạch, Quế Sơn Trung.

>>> Mời độc giả xem thêm video Quả đồi sạt lở vùi lấp hoàn toàn 6 nhà dân: