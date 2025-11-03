Đà Nẵng hỗ trợ khẩn cấp 210 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ

Sáng 3/11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Phạm Đức Ấn đã ký Quyết định phê duyệt bổ sung có mục tiêu cho 72 xã, phường với tổng số tiền 210 tỷ đồng từ ngân sách thành phố năm 2025, để hỗ trợ khẩn cấp trực tiếp cho người dân bị thiệt hại và khắc phục kịp thời các công trình hạ tầng thiết yếu sau mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống của người dân.
Trong 72 xã, phường, có 43 xã phường thiệt hại nặng nề do sạt lở, ngập sâu được hỗ trợ 4 tỷ đồng/xã, phường; các xã phường còn lại được hỗ trợ từ 1 - 2 tỷ đồng/xã, phường.
Danh sách 43 xã phường được hỗ trợ 4 tỷ đồng gồm: Trà My, Trà Liên, Trà Đốc, Trà Tân, Trà Giáp, Thạnh Mỹ, Bến Giằng, nam Giang, La Dêê, La Êê, Gò Nổi, Hội An Đông, Hội An Tây, Duy Xuyên, Duy Nghĩa, Nam Phước, Thu Bồn, Đại Lộc, Hà Nha, Vu Gia, Thượng Đức, Phú Thuận, Nông Sơn, Quế Phước, Phước Thành, Phước Chánh, Phước Năng, Khâm Đức, Phước Hiệp, Sông Vàng, Sông Kôn, Đăc Pring, Đông Giang, Bến Hiên, Nam Trà My, Trà Linh, Trà Vân, Trà Tập, Trà Leng, Tây Giang, Hùng Sơn, A Vương, Hiệp Đức.
Các xã, phường được hỗ trợ khẩn cấp 2 tỷ đồng gồm: Lãnh Ngọc, Điện Bàn Đông, Diện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Hòa Vang, Phước Trà, Sơn Cẩm Hà, Hội An, Tây Hồ.
Những địa phương nhận hỗ trợ 1 tỷ đồng gồm: Xuân Phúc, Thăng An, Thăng Điền, Thăng Bình, Đồng Dương, Quảng Phú, Việt An, Phú Ninh, Ngũ Hành Sơn, Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Xuân, Bà Nà, An Thắng, Điện Bàn Tây, Tam Xuân, Bàn Thạch, Quế Sơn Trung.
>>> Mời độc giả xem thêm video Quả đồi sạt lở vùi lấp hoàn toàn 6 nhà dân: