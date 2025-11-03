Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đà Nẵng hỗ trợ khẩn cấp 210 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ, Đà Nẵng phân bổ 210 tỉ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho 72 xã, phường khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Thanh Hà

Sáng 3/11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Phạm Đức Ấn đã ký Quyết định phê duyệt bổ sung có mục tiêu cho 72 xã, phường với tổng số tiền 210 tỷ đồng từ ngân sách thành phố năm 2025, để hỗ trợ khẩn cấp trực tiếp cho người dân bị thiệt hại và khắc phục kịp thời các công trình hạ tầng thiết yếu sau mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống của người dân.

z7183759089734-1339e9996451bf174b6aca8a6fd9cef2.jpg
Các lực lượng chung tay hỗ trợ Đà Nẵng khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Trong 72 xã, phường, có 43 xã phường thiệt hại nặng nề do sạt lở, ngập sâu được hỗ trợ 4 tỷ đồng/xã, phường; các xã phường còn lại được hỗ trợ từ 1 - 2 tỷ đồng/xã, phường.

Danh sách 43 xã phường được hỗ trợ 4 tỷ đồng gồm: Trà My, Trà Liên, Trà Đốc, Trà Tân, Trà Giáp, Thạnh Mỹ, Bến Giằng, nam Giang, La Dêê, La Êê, Gò Nổi, Hội An Đông, Hội An Tây, Duy Xuyên, Duy Nghĩa, Nam Phước, Thu Bồn, Đại Lộc, Hà Nha, Vu Gia, Thượng Đức, Phú Thuận, Nông Sơn, Quế Phước, Phước Thành, Phước Chánh, Phước Năng, Khâm Đức, Phước Hiệp, Sông Vàng, Sông Kôn, Đăc Pring, Đông Giang, Bến Hiên, Nam Trà My, Trà Linh, Trà Vân, Trà Tập, Trà Leng, Tây Giang, Hùng Sơn, A Vương, Hiệp Đức.

z7183757234848-01c14f80f68b253a22a1a832338de390.jpg
Đợt mưa lũ kéo dài từ 25/10 đến 31/10 đã khiến 59 người thương vong; làm sập 78 nhà, hư hỏng 269 nhà; hàng loạt hư hại về giao thông, thiệt hại về nông nghiệp. Ước thiệt hại ban đầu hơn 837 tỷ đồng.

Các xã, phường được hỗ trợ khẩn cấp 2 tỷ đồng gồm: Lãnh Ngọc, Điện Bàn Đông, Diện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Hòa Vang, Phước Trà, Sơn Cẩm Hà, Hội An, Tây Hồ.

Những địa phương nhận hỗ trợ 1 tỷ đồng gồm: Xuân Phúc, Thăng An, Thăng Điền, Thăng Bình, Đồng Dương, Quảng Phú, Việt An, Phú Ninh, Ngũ Hành Sơn, Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Xuân, Bà Nà, An Thắng, Điện Bàn Tây, Tam Xuân, Bàn Thạch, Quế Sơn Trung.

>>> Mời độc giả xem thêm video Quả đồi sạt lở vùi lấp hoàn toàn 6 nhà dân:

(Nguồn: Tiền Phong)
#khắc phục #hậu quả #mưa lũ #khẩn cấp #Đà Nẵng #ổn định

Bài liên quan

Xã hội

Dùng flycam đưa hơn 7 tấn hàng cứu trợ đến vùng cô lập ở Đà Nẵng

Cán bộ, chiến sĩ Đà Nẵng sử dụng máy bay không người lái vận chuyển hơn 7 tấn lương thực, thực phẩm đến nhân dân các khu vực bị chia cắt do mưa lớn, sạt lở.

Ngày 2/11, Lữ đoàn Công binh 270 phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My, thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng tổ chức vận chuyển hơn 7 tấn hàng cứu trợ gồm lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ người dân tại thôn Ngọc Giác, xã Trà Tân, TP Đà Nẵng, nơi bị chia cắt do mưa lớn, sạt lở nghiêm trọng, nhiều nơi vẫn chưa thể tiếp cận.

dung-drone.jpg
Sử dụng flycam đưa hàng cứu trợ đến từng cụm dân cư bị cô lập, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.
Xem chi tiết

Xã hội

Sạt lở một quả đồi lớn ở Đà Nẵng, 6 nhà dân bị vùi lấp

Một quả đồi lớn bất ngờ bị sạt lở, đất đá đổ ập xuống vùi lấp 6 nhà dân và làm 1 người bị thương ở xã Phước Thành (TP Đà Nẵng).

Tối 2/11, thông tin từ lãnh đạo xã Phước Thành (TP Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, vùi lấp nhiều căn nhà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h chiều cùng ngày, tại thôn 4, xã Phước Thành, một quả đồi lớn bất ngờ bị sạt lở, đất đá đổ ập xuống vùi lấp 6 căn nhà và 1 người dân.

Xem chi tiết

Xã hội

Nghi phạm chân đeo còng số 8 trốn khỏi bệnh viện ở Đà Nẵng 'sa lưới'

Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ được đối tượng Li Shang Ze nghi phạm bị tạm giam về hành vi bắt giữ người trái pháp luật sau vài giờ đồng hồ bỏ trốn.

Chiều 2/11, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, Li Shang Ze (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc; nghi phạm bị tạm giam về hành vi bắt giữ người trái pháp luật) bị bắt sau vài giờ bỏ trốn.

Nghi phạm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn. Trước đó, khoảng 4h30 cùng ngày, nghi phạm này trốn khỏi bệnh viện và chạy về hướng đường Hải Phòng - Ông Ích Khiêm (TP Đà Nẵng).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới