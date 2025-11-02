Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Sạt lở một quả đồi lớn ở Đà Nẵng, 6 nhà dân bị vùi lấp

Một quả đồi lớn bất ngờ bị sạt lở, đất đá đổ ập xuống vùi lấp 6 nhà dân và làm 1 người bị thương ở xã Phước Thành (TP Đà Nẵng).

Thanh Hà

Tối 2/11, thông tin từ lãnh đạo xã Phước Thành (TP Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, vùi lấp nhiều căn nhà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h chiều cùng ngày, tại thôn 4, xã Phước Thành, một quả đồi lớn bất ngờ bị sạt lở, đất đá đổ ập xuống vùi lấp 6 căn nhà và 1 người dân.

anh-bai-9105.png
6 căn nhà dân ở thôn 4, xã Phước Thành bị vùi lấp. (ảnh Người lao động)

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phước Thành đã khẩn trương phối hợp Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ trong điều kiện mưa lớn, đất đá tiếp tục sạt trượt.

Đến khoảng 15h30, các lực lượng đã cứu thành công ông Hồ Văn Bưởng (SN 1987) ra ngoài và đưa đi cấp cứu tại Trạm y tế xã. Qua sơ cứu, nạn nhân bị thương nhẹ.

Theo ông Hải, trước đó, nhận thấy nguy cơ sạt lở khu vực này, chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán người dân đến khu vực an toàn. Trong ngày hôm nay, tại khu vực trung tâm xã bớt mưa, người dân chủ quan về nhà nên khi xảy ra sạt lở bị vùi lấp và bị thương.

Hiện, lực lượng chức năng xã Phước Thành đang tiếp tục vận động di dời 20 hộ với 60 nhân khẩu tại khu vực này về nơi an toàn.

>>> Mời độc giả xem thêm video Quả đồi sạt lở vùi lấp 6 nhà dân:

(Nguồn: Tiền Phong)
#sạt lở #vùi lấp #nhà dân #Đà Nẵng #bị thương

Bài liên quan

Xã hội

Nghi phạm chân đeo còng số 8 trốn khỏi bệnh viện ở Đà Nẵng 'sa lưới'

Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ được đối tượng Li Shang Ze nghi phạm bị tạm giam về hành vi bắt giữ người trái pháp luật sau vài giờ đồng hồ bỏ trốn.

Chiều 2/11, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, Li Shang Ze (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc; nghi phạm bị tạm giam về hành vi bắt giữ người trái pháp luật) bị bắt sau vài giờ bỏ trốn.

Nghi phạm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn. Trước đó, khoảng 4h30 cùng ngày, nghi phạm này trốn khỏi bệnh viện và chạy về hướng đường Hải Phòng - Ông Ích Khiêm (TP Đà Nẵng).

Xem chi tiết

Xã hội

Điểm trường ở Đà Nẵng sụt lún nguy hiểm sau 3 tháng khánh thành

Sau nhiều ngày mưa lớn, điểm trường Tak Ngo (xã Trà Linh, TP Đà Nẵng) bất ngờ nứt toác, sụt lún nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Chiều 1/11, thầy Nguyễn Trần Vỹ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh cho biết, điểm trường Tak Ngo bị sụt lún nghiêm trọng, nền và tường xuất hiện nhiều vết nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ.

Điểm trường này nằm trên sườn đồi, sau nhiều ngày mưa lớn, khuôn viên trường xuất hiện hàng loạt vết nứt dọc ngang, nền bê tông bị tách khối, trượt xuống taluy tạo thành khe sâu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới